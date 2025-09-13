Ламинат кричит о практичности, паркет шепчет о роскоши: какой пол выдержит годы испытаний и не предаст

Выбор напольного покрытия — дело не только вкуса. От него зависят акустика комнаты, теплопотери, лёгкость уборки и даже то, как быстро на полу появятся следы от игрушечных машинок или шпилек. Ламинат и паркетная доска выглядят похоже, но ведут себя по-разному. Ниже — честное сравнение двух решений без лишней романтики и страшилок, с конкретикой по материалам, уходу и зонам применения.

Из чего сделаны и почему это важно

Ламинат

Инженерный продукт. Основа — плита HDF высокой плотности, в которой фрезеруются замки. Сверху — декоративный слой с рисунком и износостойкая "броня" из меламиновых или акрилатных смол (часто с оксидом алюминия). Именно её толщина и состав определяют класс 31-34: чем выше класс, тем лучше стойкость к истиранию, каблукам, роликам кресла и песку из прихожей.

Паркетная доска

Материал из натуральной древесины. Верх — ценный шпон (дуб, ясень, орех и др.), определяющий глубину циклевки в будущем. Стабильность задают нижние слои — склеенные перпендикулярно ламели хвойных пород или фанеры. Такая "сэндвич-структура" снижает риски коробления по сравнению с массивом, но дерево остаётся деревом — реагирует на влажность и температуру.

Защитные покрытия и их характер

Паркетная доска бывает лакированной или масляной. Лак формирует прочную плёнку, масло проникает в поры и подчёркивает текстуру. Лак практичнее в быту, масло легче обновлять локально, зато оно требует дисциплины в уходе. На ламинате верхний слой — только синтетическая защита: она не шлифуется, но отлично держит бытовые нагрузки.

Практичность в жизни: где кто сильнее

В интенсивных зонах (прихожая, коридор, кухня-столовая) ламинат высокого класса чаще выносливее: дорожная пыль и абразив меньше губят поверхность, царапины появляются реже. Главный враг — вода: при затоплении или лужах, оставленных "на потом", HDF может набухнуть. Паркетная доска лучше переносит случайные капли, но чувствительнее к колебаниям влажности: без зазоров и режима проветривания может "вести". Зато паркет ремонтопригоден — циклёвка и новое покрытие возвращают свежий вид спустя годы.

Экология и ощущения под ногами

Натуральная древесина дарит тёплую тактильность и создаёт уют в спальне и детской. Для чувствительных к запахам и эмиссии выбирайте доску с подтверждёнными лаками на водной основе или маслом. Ламинат безопасен при классе эмиссии E0/E1 и наличии европейских/национальных сертификатов; он холоднее и жёстче на ощупь, но совместим с "тёплым полом" и не требует деликатного ухода.

Монтаж и подложка

Оба покрытия чаще монтируют "плавающим" способом на замок. Качество замков важнее брендинга: точная геометрия уменьшает щели и скрипы. Подложка (ПЭ/ПП, пробка, комбинированные решения с пароизоляцией) выравнивает микронеровности, гасит шаговый шум и защищает ламинат от остаточной влаги стяжки. Для паркетной доски допустим и клеевой способ на фанеру — это улучшает акустику и стабильность, но повышает бюджет и требования к мастеру.

Плюсы и минусы