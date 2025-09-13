Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фонтан на ВДНХ, который десятилетиями называют неправильно — и это не случайно
Рыболовство возрождается, бизнес растёт: 1,3 млн кв. м жилья — лишь верхушка айсберга в Херсонской области
Автокрасавцы, которые превратились в изгоев: эти культовые модели исчезли с дорог
Минимализм как манифест: осень 2025 создает образы, в которых лаконичность звучит как роскошь
Ургант ушёл в тень: всплыла неожиданная подработка экс-звезды Первого канала
Превратите пустырь в цветущий рай: какие растения дарят саду яркость за одно лето
Зебры лишаются полос — саванна готовится к невидимой катастрофе
Легендарный аквакотта: как из простых продуктов сделать сытное блюдо, достойное мишленовских звёзд
По следам АК-47: в Удмуртии запускают туристический маршрут имени Калашникова

Ламинат кричит о практичности, паркет шепчет о роскоши: какой пол выдержит годы испытаний и не предаст

10:02
Недвижимость

Выбор напольного покрытия — дело не только вкуса. От него зависят акустика комнаты, теплопотери, лёгкость уборки и даже то, как быстро на полу появятся следы от игрушечных машинок или шпилек. Ламинат и паркетная доска выглядят похоже, но ведут себя по-разному. Ниже — честное сравнение двух решений без лишней романтики и страшилок, с конкретикой по материалам, уходу и зонам применения.

Сравнение ламината и паркета
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сравнение ламината и паркета

Из чего сделаны и почему это важно

Ламинат

  • Инженерный продукт. Основа — плита HDF высокой плотности, в которой фрезеруются замки. Сверху — декоративный слой с рисунком и износостойкая "броня" из меламиновых или акрилатных смол (часто с оксидом алюминия). Именно её толщина и состав определяют класс 31-34: чем выше класс, тем лучше стойкость к истиранию, каблукам, роликам кресла и песку из прихожей.

Паркетная доска

  • Материал из натуральной древесины. Верх — ценный шпон (дуб, ясень, орех и др.), определяющий глубину циклевки в будущем. Стабильность задают нижние слои — склеенные перпендикулярно ламели хвойных пород или фанеры. Такая "сэндвич-структура" снижает риски коробления по сравнению с массивом, но дерево остаётся деревом — реагирует на влажность и температуру.

Защитные покрытия и их характер

Паркетная доска бывает лакированной или масляной. Лак формирует прочную плёнку, масло проникает в поры и подчёркивает текстуру. Лак практичнее в быту, масло легче обновлять локально, зато оно требует дисциплины в уходе. На ламинате верхний слой — только синтетическая защита: она не шлифуется, но отлично держит бытовые нагрузки.

Практичность в жизни: где кто сильнее

В интенсивных зонах (прихожая, коридор, кухня-столовая) ламинат высокого класса чаще выносливее: дорожная пыль и абразив меньше губят поверхность, царапины появляются реже. Главный враг — вода: при затоплении или лужах, оставленных "на потом", HDF может набухнуть. Паркетная доска лучше переносит случайные капли, но чувствительнее к колебаниям влажности: без зазоров и режима проветривания может "вести". Зато паркет ремонтопригоден — циклёвка и новое покрытие возвращают свежий вид спустя годы.

Экология и ощущения под ногами

Натуральная древесина дарит тёплую тактильность и создаёт уют в спальне и детской. Для чувствительных к запахам и эмиссии выбирайте доску с подтверждёнными лаками на водной основе или маслом. Ламинат безопасен при классе эмиссии E0/E1 и наличии европейских/национальных сертификатов; он холоднее и жёстче на ощупь, но совместим с "тёплым полом" и не требует деликатного ухода.

Монтаж и подложка

Оба покрытия чаще монтируют "плавающим" способом на замок. Качество замков важнее брендинга: точная геометрия уменьшает щели и скрипы. Подложка (ПЭ/ПП, пробка, комбинированные решения с пароизоляцией) выравнивает микронеровности, гасит шаговый шум и защищает ламинат от остаточной влаги стяжки. Для паркетной доски допустим и клеевой способ на фанеру — это улучшает акустику и стабильность, но повышает бюджет и требования к мастеру.

Плюсы и минусы

Что выбираем Плюсы Минусы
Ламинат Высокая износостойкость, большой выбор декоров, доступная цена, простая уборка Боится длительной воды, не подлежит циклёвке, ощущается прохладнее
Паркетная доска Натуральность и тепло, возможность реставрации, "дорогой" вид Требовательна к влажности и уходу, дороже, чувствительна к вмятинам

Даже краткая таблица не заменит "примерку" к вашему сценарию жизни — идём дальше в детализацию.

Сравнение по ключевым параметрам

Критерий Паркетная доска Ламинат
Стоимость Средняя/высокая (зависит от породы и толщины шпона) Низкая/средняя/высокая (зависит от класса и декора)
Устойчивость к ударам/истиранию Средняя, возможны вмятины Высокая в классе 33-34
Влагостойкость Средняя; важен режим влажности Низкая/средняя; есть влагостойкие коллекции
Реставрация Да, 1-4 циклёвки Нет, только замена плашек
Комфорт/акустика Тёплый, "живой" звук Холоднее, больше "клика" без правильной подложки
Тёплый пол Можно, но с ограничением по температуре Можно, устойчив к режимам в пределах норм

Пошаговый выбор под задачу

  • Определите сценарий нагрузки: люди/дети/питомцы, обувь дома, ролики стула, риск пролитой воды.
  • Решите, что важнее: натуральность и реставрация (берём паркетную доску) или стойкость и бюджет (смотрим ламинат 33-34).
  • Проверяйте совместимость с "тёплым полом": для древесины — ограничение по 26-27 °C на поверхности и стабильный режим; для ламината — класс, допустимые подложки, тепловое сопротивление.
  • Подбирайте подложку: для многоэтажек — звукоизоляционные решения ≥19 дБ; для кухни/прихожей под ламинат — подложка с пароизоляцией.
  • Закладывайте зазоры: компенсирующие швы по периметру, пороги в длинных проходах.
  • Планируйте уход: для масла — обновление 1-2 раза в год локально; для лака — деликатная химия; для ламината — швабра с минимальной влагой.
  • Храните "запас" 1-2 упаковки: для будущей замены плашек ламината или добора при ремонте.

Мифы и правда

Ламинат нельзя на кухню

  • Можно — при выборе влагостойких коллекций и внимании к швам. Проблема не в материале, а в лужах "до завтра".

Паркетная доска капризна

  • С гигрометром и увлажнителем в отопительный сезон доска служит десятилетиями и выглядит лучше любого "идеального" принта.

Чем толще ламинат, тем прочнее

  • За износ отвечает верхний слой и класс, а не миллиметры основы.

FAQ

Что взять в прихожую при собаке среднего/крупного размера

  • Ламинат 33-34 класса с фаской, влагостойкими замками и плотной подложкой. Коврик-грязесборник у входа обязателен.

Можно ли паркетную доску на кухню

  • Можно, если это стабильная инженерная доска, масло/масло-воск и дисциплина с влажной уборкой. Но ламинат здесь практичнее.

Что тише для соседей снизу

  • Паркетная доска на клею + фанера или ламинат с сертифицированной акустической подложкой. Смотрите реальный индекс ΔLw.

Сколько служит покрытие

  • Ламинат: 10-20 лет до эстетической замены (при классе 33-34). Паркетная доска: 20+ лет с циклёвками.

Можно ли точечно отремонтировать вмятину

  • Ламинат — только замена плашки. Доска — в ряде случаев локальная шлифовка/ремонтная паста, либо полная циклёвка зоны.

Исторический контекст: от паркета к ламинированию

  • XVII-XIX вв.: штучный паркет и художественные узоры в дворцах.
  • XX век: индустриализация, появление многослойной инженерной доски для стабильности.
  • 1970-1990-е: массовый ламинат: быстрая укладка, замки, рост износостойких покрытий.
  • 2000-е: фаски, синхронная тиснёность, влагостойкие формулы; доска получила масла с УФ-отверждением.
  • Сегодня: гибриды SPC/LLVT конкурируют в мокрых зонах, но дерево остаётся премиальной классикой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Нет пароизоляции под ламинатом на свежей стяжке → вздутие, запах → подложка с интегрированной плёнкой, выдержка стяжки, контроль влажности CM-метром.
  • Нулевые зазоры у стен → "домиком" в межсезонье → клинья 10-12 мм по периметру, компенсаторы в проходах.
  • Масло без регулярного ухода → серые пятна, локальный износ → обновление масло-воском 1-2 раза в год, коврики в проходных зонах.
  • Кресло на роликах без коврика → матовые "дорожки" → коврик под кресло, ролики из мягкого полиуретана.

А что если нужно и красиво, и практично

Комбинируйте: в прихожей и кухне — ламинат 33-34 класса или SPC, в спальнях и детской — паркетная доска. Подбирайте единую палитру декоров и разделяйте порогами/профилями — так интерьер выглядит целостно, а эксплуатация упрощается.

Три небанальных факта напоследок

  • Синхронная тиснёность ламината повторяет поры "доски" до тактильного сходства — в полумраке отличить сложно.
  • Толщина верхнего шпона паркетной доски 3-4 мм обычно даёт 2-3 циклёвки, 6 мм — до 4, но многое зависит от мастера.
  • На акустику больше влияет подложка и способ монтажа, чем сам материал: правильно уложенный ламинат может быть тише "плавающей" доски.

Правильный выбор между ламинатом и паркетной доской — это не про моду, а про то, чтобы ваш пол гармонично вписался в стиль жизни и служил десятилетиями без лишних забот.

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат - строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Домашние животные
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Домашние животные
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Рыболовство возрождается, бизнес растёт: 1,3 млн кв. м жилья — лишь верхушка айсберга в Херсонской области
Автокрасавцы, которые превратились в изгоев: эти культовые модели исчезли с дорог
Минимализм как манифест: осень 2025 создает образы, в которых лаконичность звучит как роскошь
Ургант ушёл в тень: всплыла неожиданная подработка экс-звезды Первого канала
Превратите пустырь в цветущий рай: какие растения дарят саду яркость за одно лето
Зебры лишаются полос — саванна готовится к невидимой катастрофе
Ламинат кричит о практичности, паркет шепчет о роскоши: какой пол выдержит годы испытаний и не предаст
Легендарный аквакотта: как из простых продуктов сделать сытное блюдо, достойное мишленовских звёзд
По следам АК-47: в Удмуртии запускают туристический маршрут имени Калашникова
Пещера крови: археологи нашли останки майя с жуткими следами ритуалов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.