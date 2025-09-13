Пластиковые окна тоже стареют: три приёма, которые помогут продлить им жизнь на десятилетия

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чтобы пластиковые окна служили действительно долго и не теряли своих свойств, им нужен регулярный уход. Даже самая дорогая система без внимания хозяев может начать заедать, пропускать холод или покрываться пятнами. Поэтому правильное обслуживание — это не просто вопрос эстетики, а способ сохранить тепло, тишину и комфорт в доме.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ограничитель на окне

Чистота профиля и стеклопакета

Мыть окна рекомендуется минимум два раза в год — весной и осенью. Для этого лучше использовать мягкие моющие растворы или специальные средства для пластиковых конструкций. Категорически не подходят абразивы, ацетон и агрессивные растворители — они могут оставить царапины или обесцветить пластик.

Сильные загрязнения после ремонта или следы скотча убирают пятновыводителями для пластика. Такие составы не только очищают, но и предотвращают пожелтение профиля. Для стеклопакетов подойдут спреи с антистатиком — они помогают избежать разводов и снижают оседание пыли.

Дренажные отверстия: маленькая деталь с важной функцией

Многие владельцы даже не подозревают, что в конструкции окна предусмотрены специальные каналы для отвода влаги. Если их не чистить, они забиваются и перестают выполнять свою роль. Для профилактики достаточно раз в несколько месяцев прочищать отверстия ватной палочкой, мягкой проволокой или использовать воздушную грушу. При сильных загрязнениях помогает промывание мыльным раствором.

Уплотнители — защита от сквозняков и шума

Эластичная резина по периметру створки — не просто деталь. Она защищает от холода, влаги и пыли, берёт на себя ударные нагрузки и предотвращает появление конденсата. Чтобы материал не терял своих свойств, его очищают от грязи и дважды в год смазывают силиконовым составом.

Срок службы уплотнителя — в среднем от пяти до десяти лет. Потом его придётся менять. Сделать это можно самостоятельно, но важно правильно подобрать контур. Самым универсальным решением считается уплотнитель из вспененной резины (EPDM): он долговечен и устойчив к солнцу.

Смазка фурнитуры: без неё ручки заскрипят

Механизмы окна ежедневно испытывают нагрузку, и именно они чаще всего выходят из строя. Чтобы ручки не заедали, а замки не ржавели, два-три раза в год фурнитуру очищают от пыли и смазывают техническим вазелином или силиконовым маслом. Это продлевает срок службы всех подвижных деталей.

Уход за москитными сетками

На сетке оседает пыль, грязь и уличный мусор, поэтому её моют чаще всего — минимум раз в месяц. Если окна выходят на оживлённую улицу, то и чаще. Мытьё должно быть щадящим: мягкая губка, нейтральное моющее средство и естественная сушка на воздухе.

При появлении дырок не обязательно менять сетку целиком — достаточно заклеить повреждения специальными самоклеящимися заплатками или лентой из фибергласа.

Подготовка окон к зиме

Зимние морозы и перепады температур — серьёзное испытание для пластиковых конструкций. Поэтому осенью проводят профилактику: моют профиль и стекло, чистят дренаж, смазывают уплотнители и механизмы, снимают сетки и убирают их в сухое помещение.

Особое внимание уделяют регулировке фурнитуры. У современных окон есть два режима — летний и зимний. В холодный период уплотнитель должен прижиматься максимально плотно, чтобы исключить сквозняки. Перевести створку в нужный режим можно самостоятельно, повернув эксцентрики с помощью ключа или пассатижей.

Плюсы и минусы ухода за окнами

Плюсы Минусы Продление срока службы конструкции Требует регулярности и времени Экономия на ремонте и замене деталей Необходимость подбирать подходящие средства Комфортный микроклимат в доме Сложные поломки без мастера не устранить Снижение риска сквозняков и шума Некоторые процедуры требуют навыков Советы шаг за шагом Дважды в год мойте профиль и стеклопакеты мягким раствором.

Раз в квартал проверяйте дренажные отверстия и очищайте их.

Уплотнители протирайте мягкой тканью и смазывайте силиконом дважды в год.

Смазывайте фурнитуру не реже трёх раз в год.

Москитные сетки мойте ежемесячно, сушите естественным образом.

Перед зимой переводите окна в зимний режим и снимайте сетки. Мифы и правда Миф: пластиковые окна не требуют ухода. Без регулярного обслуживания они быстро теряют герметичность и внешний вид. Миф: уплотнители служат весь срок эксплуатации окна. Через 5-10 лет их обязательно нужно менять. Миф: достаточно просто мыть стёкла. Основной износ приходится на уплотнители и фурнитуру. FAQ Сколько стоит обслуживание пластиковых окон В среднем комплексная услуга с регулировкой и заменой уплотнителей обойдётся от 2000 рублей в Москве. Можно ли самому заменить уплотнитель Да, если знать тип профиля и правильно подобрать контур. Для надёжности лучше брать старый образец с собой в магазин. Какие средства использовать для мытья Подойдут специальные составы для пластика и стекла, мыльный раствор, но не агрессивные химикаты. Ошибка → Последствие → Альтернатива Не смазывать фурнитуру → заедание ручек, ржавчина → применение силиконового масла или вазелина.

Не менять уплотнители → сквозняки, шум, конденсат → установка нового контура.

Не чистить дренаж → застой влаги, плесень → регулярная прочистка ватной палочкой или грушей. А что если… Если полностью игнорировать уход, срок службы окон может сократиться почти вдвое. Но регулярные простые процедуры позволят сохранить тепло и тишину минимум на два десятилетия. В завершение — три интересных факта Первые пластиковые окна появились в Германии ещё в 1950-х.

У современных систем есть режимы проветривания, которые продлевают срок службы уплотнителей.

Некоторые производители выпускают профили с самочищающимся покрытием стекла. Регулярный уход за пластиковыми окнами — это не хлопотная рутина, а простая инвестиция в уют, тишину и тепло вашего дома на долгие годы.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём.

