Пластиковые окна тоже стареют: три приёма, которые помогут продлить им жизнь на десятилетия

Чтобы пластиковые окна служили действительно долго и не теряли своих свойств, им нужен регулярный уход. Даже самая дорогая система без внимания хозяев может начать заедать, пропускать холод или покрываться пятнами. Поэтому правильное обслуживание — это не просто вопрос эстетики, а способ сохранить тепло, тишину и комфорт в доме.
Мыть окна рекомендуется минимум два раза в год — весной и осенью. Для этого лучше использовать мягкие моющие растворы или специальные средства для пластиковых конструкций. Категорически не подходят абразивы, ацетон и агрессивные растворители — они могут оставить царапины или обесцветить пластик.
Сильные загрязнения после ремонта или следы скотча убирают пятновыводителями для пластика. Такие составы не только очищают, но и предотвращают пожелтение профиля. Для стеклопакетов подойдут спреи с антистатиком — они помогают избежать разводов и снижают оседание пыли.
Многие владельцы даже не подозревают, что в конструкции окна предусмотрены специальные каналы для отвода влаги. Если их не чистить, они забиваются и перестают выполнять свою роль. Для профилактики достаточно раз в несколько месяцев прочищать отверстия ватной палочкой, мягкой проволокой или использовать воздушную грушу. При сильных загрязнениях помогает промывание мыльным раствором.
Эластичная резина по периметру створки — не просто деталь. Она защищает от холода, влаги и пыли, берёт на себя ударные нагрузки и предотвращает появление конденсата. Чтобы материал не терял своих свойств, его очищают от грязи и дважды в год смазывают силиконовым составом.
Срок службы уплотнителя — в среднем от пяти до десяти лет. Потом его придётся менять. Сделать это можно самостоятельно, но важно правильно подобрать контур. Самым универсальным решением считается уплотнитель из вспененной резины (EPDM): он долговечен и устойчив к солнцу.
Механизмы окна ежедневно испытывают нагрузку, и именно они чаще всего выходят из строя. Чтобы ручки не заедали, а замки не ржавели, два-три раза в год фурнитуру очищают от пыли и смазывают техническим вазелином или силиконовым маслом. Это продлевает срок службы всех подвижных деталей.
На сетке оседает пыль, грязь и уличный мусор, поэтому её моют чаще всего — минимум раз в месяц. Если окна выходят на оживлённую улицу, то и чаще. Мытьё должно быть щадящим: мягкая губка, нейтральное моющее средство и естественная сушка на воздухе.
При появлении дырок не обязательно менять сетку целиком — достаточно заклеить повреждения специальными самоклеящимися заплатками или лентой из фибергласа.
Зимние морозы и перепады температур — серьёзное испытание для пластиковых конструкций. Поэтому осенью проводят профилактику: моют профиль и стекло, чистят дренаж, смазывают уплотнители и механизмы, снимают сетки и убирают их в сухое помещение.
Особое внимание уделяют регулировке фурнитуры. У современных окон есть два режима — летний и зимний. В холодный период уплотнитель должен прижиматься максимально плотно, чтобы исключить сквозняки. Перевести створку в нужный режим можно самостоятельно, повернув эксцентрики с помощью ключа или пассатижей.
|Плюсы
|Минусы
|Продление срока службы конструкции
|Требует регулярности и времени
|Экономия на ремонте и замене деталей
|Необходимость подбирать подходящие средства
|Комфортный микроклимат в доме
|Сложные поломки без мастера не устранить
|Снижение риска сквозняков и шума
|Некоторые процедуры требуют навыков
Миф: пластиковые окна не требуют ухода.
Без регулярного обслуживания они быстро теряют герметичность и внешний вид.
Миф: уплотнители служат весь срок эксплуатации окна.
Через 5-10 лет их обязательно нужно менять.
Миф: достаточно просто мыть стёкла.
Основной износ приходится на уплотнители и фурнитуру.
Если полностью игнорировать уход, срок службы окон может сократиться почти вдвое. Но регулярные простые процедуры позволят сохранить тепло и тишину минимум на два десятилетия.
Регулярный уход за пластиковыми окнами — это не хлопотная рутина, а простая инвестиция в уют, тишину и тепло вашего дома на долгие годы.
Уточнения
Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём.
