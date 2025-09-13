Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Картофель играет против хозяина: неправильное хранение оборачивается отравлением
Обычная таблетка лишает водительских прав: эти лекарства опасны за рулём
Секретное оружие против целлюлита: эти 2 упражнения творят чудеса
Фонтан на ВДНХ, который десятилетиями называют неправильно — и это не случайно
Рыболовство возрождается, бизнес растёт: 1,3 млн кв. м жилья — лишь верхушка айсберга в Херсонской области
Автокрасавцы, которые превратились в изгоев: эти культовые модели исчезли с дорог
Минимализм как манифест: осень 2025 создает образы, в которых лаконичность звучит как роскошь
Ургант ушёл в тень: всплыла неожиданная подработка экс-звезды Первого канала
Превратите пустырь в цветущий рай: какие растения дарят саду яркость за одно лето

Пластиковые окна тоже стареют: три приёма, которые помогут продлить им жизнь на десятилетия

0:52
Недвижимость

Чтобы пластиковые окна служили действительно долго и не теряли своих свойств, им нужен регулярный уход. Даже самая дорогая система без внимания хозяев может начать заедать, пропускать холод или покрываться пятнами. Поэтому правильное обслуживание — это не просто вопрос эстетики, а способ сохранить тепло, тишину и комфорт в доме.

Ограничитель на окне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ограничитель на окне

Чистота профиля и стеклопакета

Мыть окна рекомендуется минимум два раза в год — весной и осенью. Для этого лучше использовать мягкие моющие растворы или специальные средства для пластиковых конструкций. Категорически не подходят абразивы, ацетон и агрессивные растворители — они могут оставить царапины или обесцветить пластик.
Сильные загрязнения после ремонта или следы скотча убирают пятновыводителями для пластика. Такие составы не только очищают, но и предотвращают пожелтение профиля. Для стеклопакетов подойдут спреи с антистатиком — они помогают избежать разводов и снижают оседание пыли.

Дренажные отверстия: маленькая деталь с важной функцией

Многие владельцы даже не подозревают, что в конструкции окна предусмотрены специальные каналы для отвода влаги. Если их не чистить, они забиваются и перестают выполнять свою роль. Для профилактики достаточно раз в несколько месяцев прочищать отверстия ватной палочкой, мягкой проволокой или использовать воздушную грушу. При сильных загрязнениях помогает промывание мыльным раствором.

Уплотнители — защита от сквозняков и шума

Эластичная резина по периметру створки — не просто деталь. Она защищает от холода, влаги и пыли, берёт на себя ударные нагрузки и предотвращает появление конденсата. Чтобы материал не терял своих свойств, его очищают от грязи и дважды в год смазывают силиконовым составом.

Срок службы уплотнителя — в среднем от пяти до десяти лет. Потом его придётся менять. Сделать это можно самостоятельно, но важно правильно подобрать контур. Самым универсальным решением считается уплотнитель из вспененной резины (EPDM): он долговечен и устойчив к солнцу.

Смазка фурнитуры: без неё ручки заскрипят

Механизмы окна ежедневно испытывают нагрузку, и именно они чаще всего выходят из строя. Чтобы ручки не заедали, а замки не ржавели, два-три раза в год фурнитуру очищают от пыли и смазывают техническим вазелином или силиконовым маслом. Это продлевает срок службы всех подвижных деталей.

Уход за москитными сетками

На сетке оседает пыль, грязь и уличный мусор, поэтому её моют чаще всего — минимум раз в месяц. Если окна выходят на оживлённую улицу, то и чаще. Мытьё должно быть щадящим: мягкая губка, нейтральное моющее средство и естественная сушка на воздухе.

При появлении дырок не обязательно менять сетку целиком — достаточно заклеить повреждения специальными самоклеящимися заплатками или лентой из фибергласа.

Подготовка окон к зиме

Зимние морозы и перепады температур — серьёзное испытание для пластиковых конструкций. Поэтому осенью проводят профилактику: моют профиль и стекло, чистят дренаж, смазывают уплотнители и механизмы, снимают сетки и убирают их в сухое помещение.

Особое внимание уделяют регулировке фурнитуры. У современных окон есть два режима — летний и зимний. В холодный период уплотнитель должен прижиматься максимально плотно, чтобы исключить сквозняки. Перевести створку в нужный режим можно самостоятельно, повернув эксцентрики с помощью ключа или пассатижей.

Плюсы и минусы ухода за окнами

Плюсы Минусы
Продление срока службы конструкции Требует регулярности и времени
Экономия на ремонте и замене деталей Необходимость подбирать подходящие средства
Комфортный микроклимат в доме Сложные поломки без мастера не устранить
Снижение риска сквозняков и шума Некоторые процедуры требуют навыков

Советы шаг за шагом

  • Дважды в год мойте профиль и стеклопакеты мягким раствором.
  • Раз в квартал проверяйте дренажные отверстия и очищайте их.
  • Уплотнители протирайте мягкой тканью и смазывайте силиконом дважды в год.
  • Смазывайте фурнитуру не реже трёх раз в год.
  • Москитные сетки мойте ежемесячно, сушите естественным образом.
  • Перед зимой переводите окна в зимний режим и снимайте сетки.

Мифы и правда

  • Миф: пластиковые окна не требуют ухода.

Без регулярного обслуживания они быстро теряют герметичность и внешний вид.

  • Миф: уплотнители служат весь срок эксплуатации окна.

Через 5-10 лет их обязательно нужно менять.

  • Миф: достаточно просто мыть стёкла.

Основной износ приходится на уплотнители и фурнитуру.

FAQ

Сколько стоит обслуживание пластиковых окон

  • В среднем комплексная услуга с регулировкой и заменой уплотнителей обойдётся от 2000 рублей в Москве.

Можно ли самому заменить уплотнитель

  • Да, если знать тип профиля и правильно подобрать контур. Для надёжности лучше брать старый образец с собой в магазин.

Какие средства использовать для мытья

  • Подойдут специальные составы для пластика и стекла, мыльный раствор, но не агрессивные химикаты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Не смазывать фурнитуру → заедание ручек, ржавчина → применение силиконового масла или вазелина.
  • Не менять уплотнители → сквозняки, шум, конденсат → установка нового контура.
  • Не чистить дренаж → застой влаги, плесень → регулярная прочистка ватной палочкой или грушей.

А что если…

Если полностью игнорировать уход, срок службы окон может сократиться почти вдвое. Но регулярные простые процедуры позволят сохранить тепло и тишину минимум на два десятилетия.

В завершение — три интересных факта

  • Первые пластиковые окна появились в Германии ещё в 1950-х.
  • У современных систем есть режимы проветривания, которые продлевают срок службы уплотнителей.
  • Некоторые производители выпускают профили с самочищающимся покрытием стекла.

Регулярный уход за пластиковыми окнами — это не хлопотная рутина, а простая инвестиция в уют, тишину и тепло вашего дома на долгие годы.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Домашние животные
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Новости спорта
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Садоводство, цветоводство
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Рыболовство возрождается, бизнес растёт: 1,3 млн кв. м жилья — лишь верхушка айсберга в Херсонской области
Автокрасавцы, которые превратились в изгоев: эти культовые модели исчезли с дорог
Минимализм как манифест: осень 2025 создает образы, в которых лаконичность звучит как роскошь
Ургант ушёл в тень: всплыла неожиданная подработка экс-звезды Первого канала
Превратите пустырь в цветущий рай: какие растения дарят саду яркость за одно лето
Зебры лишаются полос — саванна готовится к невидимой катастрофе
Ламинат кричит о практичности, паркет шепчет о роскоши: какой пол выдержит годы испытаний и не предаст
Легендарный аквакотта: как из простых продуктов сделать сытное блюдо, достойное мишленовских звёзд
По следам АК-47: в Удмуртии запускают туристический маршрут имени Калашникова
Пещера крови: археологи нашли останки майя с жуткими следами ритуалов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.