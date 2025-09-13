Кухня за секунды становится факелом: зона у плиты, где мелочь превращается в катастрофу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Пространство рядом с плитой многие используют как место для хранения всего необходимого под рукой: от специй и масла до полотенец и кулинарных книг. Кажется удобно, но в реальности это одна из самых рискованных зон на кухне. Высокие температуры, открытый огонь и брызги жира превращают привычные предметы в источник пожара или порчи.

Газовая плита
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовая плита

Опасность, которую недооценивают

Температура на варочной панели во время готовки может превышать 250 °C, а поверхности вокруг нагреваются до 40-60 °C и выше. Всё, что хранится вблизи, подвергается постоянному тепловому воздействию. Это ведёт не только к быстрой порче вещей, но и к реальной угрозе возгорания.

Эндрю Локенаут, основатель TheFinanceNewsletter. com, советует организовать вокруг плиты так называемую "зону без хранения" шириной около 60 см с обеих сторон.

"Все, что легко воспламеняется, плавится или чувствительно к температуре, должно находиться как можно дальше от этой зоны. Я очень строго придерживаюсь этого правила — оно имеет смысл как с точки зрения безопасности, так и с практической точки зрения", — сказал основатель TheFinanceNewsletter. com Эндрю Локенаут.

Бумажные изделия

Кулинарные книги, бумажные салфетки, полотенца и картонные коробки — всё это загорается мгновенно. Один всплеск масла или искра могут привести к пожару.

"Достаточно одного всплеска масла или одного сильного возгорания, и вы столкнетесь с серьезной опасностью пожара", — предупредил основатель TheFinanceNewsletter.com Эндрю Локенаут.

Кроме того, бумага пачкается от брызг и быстро приходит в негодность. Лучше держать её в ящиках или на стеновых держателях вдали от пламени.

Текстильные принадлежности

Полотенца, прихватки, салфетки и подставки для горячего также относятся к зоне риска. Они легко воспламеняются, а постоянное тепло сушит волокна, из-за чего ткань быстрее рвётся. Оптимальное решение — хранить их в нижних ящиках или специальных подвесных органайзерах.

Масла и аэрозоли

Растительные масла и особенно спреи в баллончиках крайне опасно держать рядом с плитой. При нагреве они не только теряют вкус, но и могут взорваться.

"Нагревание быстро ухудшает качество масла и создает смертельную опасность, если бутылки разобьются в огне", — отметил генеральный директор We Buy Houses in Metro Detroit Гаган Сайни.

Лучше хранить масла в тёмном и прохладном шкафу, минимум в метре от источника тепла.

Пластиковые и деревянные предметы

Разделочные доски, лопатки, контейнеры и ложки из пластика или дерева при нагреве деформируются, плавятся или трескаются. Иногда они даже начинают гореть.

"Я допустил ошибку, поставив несколько пластиковых контейнеров рядом с варочной панелью, и они покоробились от остаточного тепла", — вспомнил основатель TheFinanceNewsletter. com Эндрю Локенаут.

Держите их хотя бы в 30 см от рабочей зоны или в шкафах.

Специи и приправы

Красивые полки со специями возле плиты кажутся практичными, но на деле это ловушка. Жар и пар лишают приправы аромата и вкуса. Даже дорогие специи быстро превращаются в безвкусный порошок.

"Раньше я хранила свой в одной из этих симпатичных подставок для духовки, пока не заметила, что моя баночка с шафраном за 15 долларов через несколько месяцев превратилась в безвкусные красные шарики", — сказала основатель TheFinanceNewsletter. com Эндрю Локенаут.

Лучшее место для специй — закрытые шкафы в сухом месте.

Алкоголь и уксус

Вино, ликёры и уксус тоже часто оказываются рядом с плитой. Но спирт воспламеняется мгновенно, а уксус при нагреве теряет свойства и источает резкий запах. Хранить такие жидкости лучше в закрытых шкафах.

Лекарства и витамины

Некоторые держат аптечку на кухне, чтобы не забывать принимать таблетки во время еды. Но жара и влажность снижают эффективность препаратов. Аптечке лучше найти место в спальне или прихожей.

Электроприборы

Тостеры, кофемолки и электрочайники на поверхности рядом с плитой подвергаются постоянному тепловому воздействию. Пластиковый корпус плавится, провода трескаются. Кроме того, кабели легко попадают на горячую конфорку. Техника должна стоять подальше от плиты.

Сковороды с едой

Оставлять сковороды или кастрюли с остатками прямо на соседней конфорке опасно. Даже небольшое нагревание без контроля может вызвать возгорание масла. Гораздо безопаснее переложить остатки в контейнеры и убрать в холодильник.

Как организовать кухню безопасно

Чтобы кухня оставалась и удобной, и безопасной, используйте простые решения:

  • магнитные держатели для ножей на стене;
  • выдвижные органайзеры для специй;
  • подвесные крючки для полотенец и прихваток;
  • отдельная полка в шкафу для масел и соусов;
  • контейнеры для кулинарных книг и рецептов.

Так кухня остаётся аккуратной, а риск возгорания снижается до минимума.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
