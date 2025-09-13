Ни сода, ни уксус: секретная таблетка, которая поможет очистить духовку до блеска

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Чистка духовки — занятие, которое мало кому приносит радость. Многие привычно достают химические средства, надеясь, что они быстро решат проблему, но на самом деле существует простой и безопасный трюк, который позволяет справиться с жиром и нагаром без излишней химии.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Эксперты по уборке отмечают, что таблетки для посудомоечных машин уже давно используют не только для посуды, но и для борьбы с застарелым жиром на кухне, и результат удивляет.

Почему это работает

Таблетки содержат щёлочи, в частности гидроксид натрия, а также ферменты, которые расщепляют органические загрязнения. В сочетании с горячей водой эти вещества превращают жир в мыло, что делает процесс удаления загрязнений быстрым и почти магическим.

Эксперты напоминают: важно использовать таблетки без пластиковой оболочки, чтобы избежать случайных абразивных частиц, которые могут поцарапать поверхность.

Подготовка духовки

Прежде всего духовку следует смочить тёплой водой, почти до кипения. Работать лучше небольшими участками, чтобы средство действовало максимально эффективно. После распределения таблетки по всей поверхности вы заметите, как жир начинает буквально "расслаиваться" и легко удаляться. Такой способ справляется даже с наиболее стойкими загрязнениями, которые привычные средства могут не взять.

Химические компоненты таблеток достаточно агрессивны, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности. Эксперты советуют использовать перчатки, чтобы избежать ожогов, и проветривать помещение. Для защиты дыхательных путей можно использовать маску или респиратор.

Осторожность с абразивами

Не следует слишком сильно тереть поверхность — абразивный эффект, который помогает удалить жир, может оставить микроповреждения. Они со временем собирают новые загрязнения, и следующая чистка станет сложнее.

Лучше работать аккуратно и наблюдать за результатом, чтобы сохранить поверхность духовки в идеальном состоянии.

Регулярная уборка — лучший способ

Несмотря на волшебные свойства таблеток, специалисты подчеркивают: это скорее экстренная мера для давно запущенной духовки. Наиболее эффективный способ — регулярное обслуживание. После каждого использования достаточно протирать духовку влажной тряпкой с каплей средства для мытья посуды, когда она остынет. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
