Подготовьте дом к осенним холодам: 6 хитростей уборки, которые нельзя игнорировать

3:11
Недвижимость

Осень — это не только золотые листья за окном и прохладные вечера, но и сигнал о том, что дом требует особого ухода. Сейчас самое время провести тщательную уборку и подготовить интерьер к холодному сезону, чтобы избежать лишних забот зимой.

Девушка убирается дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка убирается дома

Несколько простых действий помогут не только сохранить чистоту, но и создать атмосферу уюта и тепла, которая будет радовать вас каждый день.

1. Превратите пыль в чистый воздух

С наступлением холодов и включением отопления пыль в доме начинает оседать особенно активно. Специалисты советуют не забывать про потаенные уголки: под кроватью, за батареями, в шкафах и на полках.

Регулярное использование хорошего пылесоса и влажной тряпки помогает не только убрать грязь, но и значительно улучшить качество воздуха. Очищенные окна и рамы усиливают естественное освещение, делая интерьер более тёплым и уютным.

2. Утеплите спальню и кровать

Смена сезона — идеальное время для перехода на тёплое постельное бельё. Нужно постирать летние одеяла и подушки и заменить их зимними вариантами.

Такие простые действия создают комфорт, а свежие ткани дарят тепло и уют во время прохладных ночей.

3. Вымойте окна и позаботьтесь о шторах

После лета на стеклах, дверных проёмах и москитных сетках остаётся пыльца и следы насекомых. Очистка окон и стирка штор осенью не только убирает загрязнения, но и позволяет свету свободно проникать в комнату в темные осенние дни.

Специалисты советуют использовать небольшое количество уксуса при мытье стекол — это эффективно удаляет остатки пыли и делает поверхность блестящей.

4. Организуйте гардероб

Для удобства и комфорта осенью важно переставить летние вещи и освободить место для пальто и курток. Специалисты рекомендуют вынести летние юбки и топы в отдельные мешки для хранения, а на видное место поместить зимние слои одежды. Такая организация помогает сэкономить время утром и поддерживать порядок в шкафу.

5. Чистота ковров и матрасов

Холодные вечера означают провождение больше времени дома, поэтому важно, чтобы ковры и матрасы были чистыми. Эксперты советуют выбивать ковры, чистить матрасы и при необходимости переворачивать их.

Эти простые меры обеспечивают свежий запах в доме и здоровый сон, создавая комфортную атмосферу для всей семьи.

6. Герметизация — защита от холода и влаги

Осень — лучшее время для проверки уплотнителей на окнах и дверях. Специалисты отмечают, что своевременная герметизация помогает минимизировать теплопотери, улучшить энергоэффективность дома и защитить интерьер от сырости.

Такой подход позволяет сэкономить на отоплении и поддерживать в доме комфортную температуру даже в самые холодные дни.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
