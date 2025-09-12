Эти 5 крошечных отверстий превращают дом в гостиницу для вредителей — вот как их запечатать навсегда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Осень приближается, и вместе с ней в дома начинают заглядывать нежданные гости: мыши, пауки, клопы и другие "сюрпризы", которые ищут тепло и укрытие. Многие домовладельцы уверены, что их дом защищён, пока они не замечают крошечные щели, через которые эти вредители попадают внутрь.

Мокрица в ванной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мокрица в ванной

Эксперты отмечают: чаще всего проникновение происходит через микропространства, о которых большинство людей даже не подозревают.

Закрыв эти пять невидимых для глаза отверстий, вы сможете защитить дом до наступления холодов и сэкономить на будущих уборках и ремонтах.

1. Вырезы в инженерных линиях

Даже если стены кажутся герметичными, за стиральной машиной, под кухонной раковиной или в подвале могут скрываться зазоры вокруг газовых труб, вентиляционных отверстий сушилки или кабелей. Со временем они расширяются, создавая настоящий "туннель" для грызунов.

Специалисты советуют использовать стальную вату или мелкоячеистую сетку, чтобы плотно упаковать эти промежутки. Сверху стоит нанести атмосферостойкий герметик, а для больших отверстий — декоративную накладку или резиновую втулку, чтобы сохранить аккуратный вид.

2. Зазоры за сайдингом и отделкой

По мере старения дома и сезонного расширения материалов в стыках сайдинга, углах окон и дверей могут образовываться микропространства. Они кажутся незначительными, но именно через них проникают насекомые и мелкие грызуны.

Эксперты рекомендуют тщательно осматривать все швы с фонариком. Если виден дневной свет, его нужно закрыть: небольшие щели можно герметизировать качественным наружным герметиком, а для больших трещин вставить полоску пенопласта для плотного прилегания.

3. Вентиляционные заслонки сушилки

Заслонка вентиляционного отверстия сушилки должна закрываться полностью, но пыль и ворс часто мешают этому. Маленькие грызуны используют даже едва заметные щели, чтобы пробраться внутрь.

Решение простое: проверьте, плотно ли закрыта заслонка. Если она повреждена, замените её на новую, очистив все загрязнения. Это недорогое решение, но оно эффективно предотвращает проникновение вредителей.

4. Щели на крыше

Чердаки — излюбленное место для незваных гостей. Крошечные трещины вдоль линии крыши или изношенные вентиляционные сетки позволяют вредителям проникнуть внутрь дома. Эксперты отмечают, что чаще всего эти щели остаются незамеченными годами.

Чтобы их устранить, стоит осмотреть крышу с земли с помощью бинокля или подняться на безопасную лестницу. Все порванные экраны нужно заменить металлической сеткой, а щели вдоль софитов запечатать наружным герметиком или пенной изоляцией для улицы.

5. Оконные колодцы подвала и треснувшие рамы

Подвальные окна и колодцы вокруг них — лакомые точки для вредителей. Деревянные рамы гниют, герметик отслаивается, а листья и влага создают идеальную среду для насекомых.

Решение: регулярно очищайте колодцы и убедитесь, что они закрыты плотными крышками. Повреждённые рамки и герметик обновите с помощью качественного наружного герметика. Эти простые действия защищают не только от насекомых, но и от неприятных запахов и влаги.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
