Осень ворвалась в интерьер: 7 оттенков, которые сделают ваш дом теплее и уютнее

Недвижимость

Осень 2025 года — это не просто смена сезонов, а возможность полностью преобразить ваш дом. Снаружи деревья уже окрасились в золотые, бордовые и терракотовые тона, и интерьер может стать продолжением этого природного спектакля.

Камин в отеле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Камин в отеле

Теплые оттенки создают атмосферу уюта, гармонии и стиля, а правильно подобранная палитра превращает квартиру в место, куда хочется возвращаться, особенно в прохладные вечера.

Мусс мокко

Мусс мокко — это не просто цвет, это состояние. Его мягкий коричневый с кофейным оттенком наполняет комнату теплом и спокойствием. Такой тон идеально подходит для гостиной или кабинета: стены в этом цвете словно обволакивают, создавая атмосферу уюта.

Чтобы интерьер не казался слишком тёмным, добавьте кремовые или бежевые акценты — они смягчат обстановку и подчеркнут глубину основного тона.

Терракота и горчица

Эти оттенки ассоциируются с керамикой, специями и осенними листьями. Терракота и горчица прекрасно подходят для акцентных стен, текстиля и аксессуаров. Подушки, покрывала или керамические вазы в таких тонах делают пространство тёплым и дружелюбным, наполняя его природной гармонией.

Бычья кровь

Красновато-коричневый, получивший название "бычья кровь", придаёт интерьеру драматичность и характер. Он хорошо работает в акцентах: на одной стене, ковре или декоративных подушках. Этот оттенок сразу выделяется, придаёт глубину и создаёт ощущение основательности, не перегружая пространство.

Шалфей

Спокойный зеленовато-серый цвет шалфея — настоящий хит последних лет. Он словно соединяет природу и интерьер, добавляет баланса и гармонии. Отлично смотрится в сочетании с деревом, льняным текстилем или хлопковыми занавесками. Этот тон создаёт атмосферу уюта и помогает расслабиться после рабочего дня.

Слива и сидр

Фиолетовые и яблочные тона придают интерьеру лёгкую сладость и изысканность. Особенно хорошо они раскрываются в спальнях или уютных уголках гостиной, где хочется уединиться и почитать книгу. Эти оттенки — словно тихий вечер с бокалом вина и мягким пледом.

Песочные нейтральные

Песочный, бежевый и светло-кремовый тона никогда не выходят из моды. Это универсальная основа, которая согревает интерьер и помогает смелым акцентам раскрыться во всей красе. Нейтральная база даёт ощущение чистоты, простора и спокойствия.

Бордовый

Бордовый всегда ассоциируется с роскошью и стилем. Он может стать изюминкой интерьера: плед, кресло или даже обивка дивана в бордовом оттенке выглядят благородно и дорого. В сочетании с нейтральной палитрой этот цвет создаёт эффектный контраст и добавляет пространству драматичности.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
