Почему ванная пахнет затхлостью даже после уборки? Виновата одна ваша привычка

Вы уверены, что спасаете ванную комнату от плесени, просто оставляя окно открытым на ночь? Увы, это самая коварная ошибка, которую совершают тысячи людей, и именно она чаще всего становится причиной затхлого запаха, почерневших швов на плитке и разрушенной кладки.
Правильная вентиляция ванной комнаты — это не только про комфорт, но и про здоровье всей семьи. Ведь влажная среда — идеальное место для развития грибка, который может спровоцировать аллергию, хронический насморк, кашель, проблемы с кожей и даже ухудшение иммунитета. Но большинство жильцов уверено: "Если окно приоткрыто — значит, воздух обновляется". И именно здесь кроется катастрофическая ошибка.
После душа или горячей ванны влажный воздух поднимается вверх и конденсируется на холодных стенах, плитке и окнах. Когда вы оставляете форточку открытой на ночь, помещение остывает, а влага оседает и буквально "впитывается" в стены. Это не вентиляция, а медленное разрушение. За зиму таким способом можно не только "вырастить" колонии плесени, но и испортить саму кладку.
Утром вас встречает не свежесть, а сырой, тяжелый воздух и тонкий запах затхлости. Если такие условия сохраняются месяцами, грибок переходит в коридор, встраивается в межкомнатные перегородки, а вывести его потом стоит очень дорого.
Многие считают микропроветривание экономичным решением: окно чуть приоткрыто, воздух поступает медленно, а значит, стены не так охлаждаются. Но это иллюзия. Поток воздуха при таком режиме минимален, влажность "застревает" внутри, а холодные сквозняки только создают точки конденсата.
Итог — всё та же плесень, только с замедленным эффектом.
Золотое правило звучит так: коротко, интенсивно и продуманно. После душа или купания окно нужно распахнуть настежь на 5-10 минут (зимой даже меньше), чтобы воздух полностью сменился. За это время стены не успевают остыть, но влажность уходит. Летом можно увеличить время до 15 минут, но принцип остаётся тем же: не охлаждать стены, а выгнать влажный воздух.
Если окна в ванной нет, механическая вентиляция становится обязательной. Вентилятор должен работать минимум 15 минут после душа, а лучше — иметь таймер или датчик влажности. Многие современные модели включаются автоматически, реагируя на уровень влаги.
Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.