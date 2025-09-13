Переезжаем навсегда? 63% россиян выбирают новый дом: эти регионы лидируют по привлекательности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:41
Недвижимость

Почти две трети россиян (63%) рассматривают возможность покупки квартиры в другом регионе для периодической смены обстановки. Таковы данные исследования девелопера Level Group, сделанные на основании результатов опроса, который проводился среди 1200 россиян.

Краснодар
Фото: archive.org by Nikolay Sizonenko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Краснодар

Топ-5 самых привлекательных регионов для переезда

Согласно опросу, география предпочтений выглядит следующим образом:

  1. Краснодарский край — лидер рейтинга, его выбрали 22% респондентов.
  2. Санкт-Петербург — на втором месте с результатом 16%.
  3. Крым — замыкает тройку лидеров с 13%.
  4. Москва, Московская и Ленинградская области — набрали по 11% каждая.

Любопытно, что для 6% респондентов покупка недвижимости является способом борьбы с осенней хандрой, сообщает Газета.Ru.

Экспертное мнение: почему желание не всегда становится сделкой?

Несмотря на высокий интерес к Краснодарскому краю, реальная ситуация на рынке отличается. Как отмечают в пресс-службе Level Group, данные «Дом.РФ» показывают, что продажи жилья в этом регионе за первое полугодие 2025 года рухнули на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Высокий интерес далеко не всегда трансформируется в реальные сделки. Вероятно, на это влияют совокупность факторов: значительный рост цен, высокая конкуренция на рынке и определенные инфраструктурные ограничения в популярных локациях, прокомментировали в компании.

Уточнения

Краснода́р (до 1920 года — Екатеринода́р) — город на юго-западе России, административный центр Краснодарского края и историко-географического региона Кубань.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
