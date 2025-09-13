При стирке нужно устанавливать только эту температуру, другие значения убивают вашу одежду

3:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стирка кажется простой задачей: загрузил вещи в машинку, нажал кнопку — и готово. Однако этот подход может дорого обойтись вашим любимым вещам. Неправильная стирка приводит к тому, что одежда быстро теряет цвет, форму и мягкость. Как избежать этих ошибок и сохранить идеальный вид белья надолго? Советами делится Руслан Скопал, совладелец Trenýrkárna.cz.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стиральная машина и сушащиеся вещи

Главная ошибка: стирать всё вместе

Первый и самый распространенный грех — сваливать все вещи в барабан без разбора. Джинсы, нижнее белье, полотенца и шелковые блузки требуют разного подхода. Стирка всего вместе приводит к тому, что:

Ткани повреждаются (бюстгальтеры деформируются, на деликатных материалах появляются катышки).

Цвета линяют (темные вещи окрашивают светлые).

Застревают мелкие детали (ремни и застежки портят другие изделия).

5 золотых правил идеальной стирки

Эксперт рекомендует придерживаться нескольких ключевых принципов, которые кардинально изменят результат.

Сортировка — это основа. Разделяйте белье не только по цвету (белое, цветное, темное), но и по типу ткани. Хлопок, лен, шерсть и синтетика стираются при разных температурах и скоростях отжима. Выбирайте правильный режим. Классическая "базовая" программа с высокой температурой и отжимом на 1200 оборотов — главный враг вашего гардероба. Для большинства повседневных вещей идеальна щадящая программа при 30-40°C. Для деликатных тканей используйте режим "Ручная стирка". Температура имеет значение. Стирка при 40°C эффективно удаляет загрязнения и бактерии, но при этом щадит волокна ткани и сохраняет цвет. Более высокая температура нарушает целостность волокон ткани, в то время как более низкая температура не отстирывает вещи достаточно хорошо. Используйте специальные средства. Откажитесь от универсальных порошков и кондиционеров для нижнего белья и деликатных тканей. Выбирайте жидкие гели для стирки, предназначенные для конкретных типов тканей. Кондиционер часто забивает волокна эластана и портит белье, поэтому используйте его умеренно или найдите специальное средство. Защищайте вещи в процессе. Специальные мешочки для стирки — маст-хэв для ухода за нижним бельем, носками и деликатными вещами. Они предотвращают растяжение, деформацию и потерю мелких предметов. Стоимость набора таких мешочков довольно мала, но они значительно продлевают жизнь вашим вещам, подчеркивает techsvet.cz.

Как сушить белье, чтобы оно прослужило дольше

Заключительный этап не менее важен. После щадящей стирки не стоит портить вещи агрессивной сушкой.

Никогда не выкручивайте деликатные вещи руками — это растягивает и повреждает волокна.

Сушите естественным образом на горизонтальной поверхности или на вешалке в хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Откажитесь от сушильной машины для большинства видов нижнего белья, так как высокие температуры разрушают эластичные волокна.

Стирка — это не просто бытовой процесс, а инвестиция в долговечность вашего гардероба. Небольшие усилия по сортировке, выбору режима и средств окупятся сторицей: ваши вещи будут выглядеть как новые после многих циклов стирки, оставаться мягкими и не вызывать раздражения на коже.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

