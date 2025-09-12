Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы курите — они умирают: как пассивное курение медленно убивает вашего питомца
Телохранители мотора: эти жидкости спасают двигатель от катастрофы
Добавьте абрикосы в тесто — и пирог получится сочным, слегка влажным, полным тепла и солнечных нот
Эмоции в сторону: Коц объяснил, почему молчание – лучшая реакция на Пугачёву
Фанаты замерли: станет ли Киллиан Мёрфи новым Волан-де-Мортом в Гарри Поттере — откровение актёра
Жатва продолжается, посев идёт: зерновое будущее ЛНР обеспечено
Шевелюра — барометр здоровья: выпадение останавливается там, где его меньше всего ждут
Сербия в огне, Джокович в Афинах: как политический скандал изменил жизнь звезды
Охота на ветеранов дорог: почему владельцам старых авто не стоит волноваться

Вещи, которые превращают вашу ванную в химический склад: деньги на ветер и вред дому в одном флаконе

7:12
Недвижимость

Стремление создать уют в доме часто подталкивает нас к покупкам, которые на деле оказываются не только лишними, но и откровенно вредными. В ванной комнате таких вещей особенно много: они забирают пространство, портят трубы, раздражают кожу и создают иллюзию пользы. Разберёмся, какие предметы лучше обходить стороной и чем их заменить.

Предметы в ванной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Предметы в ванной

Умные устройства, которые умнее не становятся

Рынок завален гаджетами для ванной: зубные щётки с приложениями, весы с индикатором жира, подсветка для унитаза. Первые дни всё это кажется забавным и современным, но со временем теряет смысл. Умные щётки и весы часто работают хуже классических аналогов: показатели жира неверны, соединение с приложением глючит, а подсветка радует ровно неделю. Гораздо практичнее купить простые электронные весы и обычную щётку — они будут надёжнее и долговечнее.

Влажные салфетки — дороже, чем кажутся

Салфетки действительно удобны, особенно для быстрой уборки и дезинфекции рук. Но если подсчитать расходы, то окажется, что эта привычка обходится в круглую сумму. Кроме того, они плохо разлагаются и становятся причиной засоров. Экономичнее и безопаснее для канализации использовать многоразовые тряпки из микрофибры и обычные моющие средства.

Освежители воздуха с побочкой

Спреи и подвесные ароматизаторы кажутся простым решением проблемы запахов, но на деле они могут вызвать головные боли, аллергию и проблемы с дыханием. Куда разумнее поставить аромадиффузор с натуральными маслами или наладить вентиляцию. Это безопаснее и эффективнее.

Таблетки для унитаза — враг труб

Популярные капсулы и блоки для чистки унитаза действительно справляются с грязью, но делают это ценой разрушения пластиковых деталей и труб. Вместо них лучше использовать проверенные средства: уксус, лимонную кислоту или специальные жидкие чистящие составы без агрессивных добавок.

Одноразовые бритвы — иллюзия экономии

Кажется, что за одну цену можно купить сразу несколько одноразовых станков — выгодно! Но на практике их хватает на пару применений, а многоразовый станок с качественными сменными лезвиями служит годами. Он и кожу раздражает меньше, и мусора после него остаётся значительно меньше.

Красивое, но бесполезное мыло

Фигурные куски мыла в форме цветов или яркие варианты с блёстками украшают полку, но редко содержат что-то полезное для кожи. Часто это просто смесь красителей и ароматизаторов. Лучше выбирать мыло с натуральными маслами, антибактериальными добавками и правильным pH.

Косметика с пустыми обещаниями

Антицеллюлитные кремы и чудо-средства от морщин — классический пример обмана ожиданий. Они стоят дорого, а результат минимальный. Салонные процедуры, массаж гуаша, вакуумные массажёры или хотя бы регулярная гимнастика для лица принесут куда больше пользы.

Бомбочки для ванны с сюрпризом

Яркая шипящая бомбочка создаёт праздничное настроение, но часто окрашивает воду так, что отмывать ванну приходится ещё неделю. Если уж хочется добавить спа-эффект, лучше брать дорогие эко-варианты с маслами и натуральными компонентами.

Плюсы и минусы

Предмет Плюсы Минусы
Умные гаджеты Модный дизайн, дополнительные функции Сбои в работе, бесполезные показатели
Влажные салфетки Удобство, компактность Дорогие, засоряют трубы
Освежители воздуха Быстрый эффект Вред для здоровья, химический запах
Таблетки для унитаза Автоматическая чистка Разрушают трубы и детали
Одноразовые бритвы Доступная цена, компактность Недолговечность, раздражение кожи
Красивое мыло Украшение интерьера Нет пользы для кожи
Бомбочки Эффектное использование Окрашивают ванну, бесполезны

Советы шаг за шагом

  • Замените освежители воздуха на аромадиффузор с маслами лаванды или цитрусовых.
  • Откажитесь от влажных салфеток в пользу многоразовых тряпок.
  • Используйте уксус и лимонную кислоту для чистки унитаза.
  • Купите многоразовый станок с качественными лезвиями вместо упаковки одноразовых.
  • Отдайте предпочтение мылу с маслами ши, оливковым или кокосовым.
  • Инвестируйте в массажеры для лица, а не в "чудо-кремы".
  • Если хочется бомбочек для ванны — берите эко-варианты с маслами.

Мифы и правда

  • Миф: антицеллюлитные кремы убирают "апельсиновую корку".
  • Правда: справиться с целлюлитом помогают спорт, массаж и питание.
  • Миф: умные гаджеты экономят время.
  • Правда: большинство функций легко заменить блокнотом и ручкой.
  • Миф: освежитель воздуха делает ванную чище.
  • Правда: он лишь маскирует запах, не убирая источник.

FAQ

Сколько стоит хороший многоразовый станок

  • От 1000 рублей за базовый набор, а сменные лезвия стоят дешевле упаковки одноразовых.

Что выбрать вместо освежителя воздуха

  • Аромадиффузор с натуральными маслами или просто проветривание.

Можно ли пользоваться влажными салфетками

  • Да, но лучше ограниченно — для поездок и редких случаев.

Исторический контекст

Ещё в советские времена люди обходились без освежителей и влажных салфеток: запахи убирали проветриванием, а для уборки использовали тряпки и хозяйственное мыло. Бритвы были многоразовыми, а мыло — максимально простым и полезным. Многие современные "новинки" оказались лишь маркетинговыми уловками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использование таблеток для унитаза → Износ труб → Уксус или лимонная кислота.
  • Покупка одноразовых бритв → Трата денег и раздражение кожи → Многоразовый станок.
  • Частое использование салфеток → Засоры и расходы → Микрофибра и вода.

А что если…

…вы уберёте все бесполезные вещи из ванной? Освободится место, снизятся траты, воздух станет чище, а уборка — проще. Простые привычки дадут больше пользы, чем сотни "чудо-гаджетов".

В завершение

  • Многие ароматизаторы содержат вещества, схожие с компонентами сигаретного дыма.
  • Одноразовые бритвы появились в 70-х годах XX века и сразу стали предметом споров.
  • Первые бомбочки для ванны придумали в 1989 году основатели Lush.

Именно отказ от ненужных вещей в ванной помогает сделать пространство чище, удобнее и по-настоящему полезным для жизни.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Экономика и бизнес
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Украина перестала получать азербайджанский газ
Экономика и бизнес
Украина перестала получать азербайджанский газ
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Охота на ветеранов дорог: почему владельцам старых авто не стоит волноваться
Нервный тик стал назойливым гостем: эти простые шаги помогут избавиться от него быстрее
Шарлот не поедет на СВО: суд отказал в неожиданной просьбе
Посадите эти цветы осенью — и весной соседи будут завидовать каждому бутону
Ошибка при встрече с бобром обойдётся дорого: он не просто грызун, а яростный защитник своей территории
Банка взрывает надежды: как зима ломает герметичность и превращает продукты в смертельный сюрприз
Изумрудное платье и загадочная любовь: Гарифуллина и Воробьёв показали редкое фото — фанаты поют оды
Сняли гель-лак — остался шок: ногти превратились в слабые пластинки, спасение оказалось неожиданным
Что было до начала? Попытка заглянуть за пределы Большого взрыва переворачивает картину мироздания
Руины империй и арки в пустыне: какие города Шёлкового пути сохранились до нашего времени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.