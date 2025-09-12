Белые ветки — новое золото интерьера: меняют комнату сильнее, чем дорогой декор

Иногда для того, чтобы вдохнуть в дом новую жизнь, достаточно совсем немного — банки краски и кисти. Не нужно перекрашивать стены или затевать глобальный ремонт. Достаточно по-новому взглянуть на привычные вещи и решиться на эксперимент. Главное правило — не следовать правилам: красьте смело, даже если получится неровно или с подтёками.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Входная дверь

Пол перед дверью

Начните с самого простого — с бетонного пола в подъезде. Возьмите трафарет и белую краску, чтобы нарисовать приветствие или небольшую надпись перед входом. Такой штрих сразу задаст позитивный тон встрече гостей.

Входная дверь

Следующим объектом для творчества может стать наружная дверь. Если потренироваться на простых надписях через трафарет, можно переходить к рисункам. Для гладкой поверхности подойдут специальные валики с узорами.

Деревянные настилы и пол

Дворовый деревянный настил легко превратить в площадку для самовыражения. Нарисуйте узор, орнамент или целую композицию — непогода таким рисункам не страшна. При желании рисунок всегда можно обновить новым слоем краски.

Кухонная дверь

Обычная дверь на кухне может превратиться в арт-объект. Зебра или любой другой яркий рисунок отвлечёт внимание от её простоты. Дополнительный светильник сделает акцент ещё выразительнее.

Стол с грифельной поверхностью

Кухонный стол можно покрыть краской под меловую доску. На нём удобно оставлять записки, рисовать или даже составлять план ужина. Такая поверхность отлично работает и как элемент декора, и как развлечение.

Комоды и шкафы

Мебель — идеальное полотно для творчества. Грифельная краска добавит и практичности, и оригинальности. Старый комод можно украсить геометрическим рисунком при помощи малярного скотча. А буфет — полностью обновить, сняв старый слой покрытия, прогрунтовав и покрасив заново.

Люстра

Старая люстра в гостиной легко преобразится с помощью аэрозольной краски или алкидной эмали. Важно выбрать термостойкое покрытие, чтобы оно выдерживало нагрев от ламп.

Трубы

Старые трубы не обязательно прятать. Покрасив их в подходящий цвет, можно превратить в декоративный акцент, который объединит интерьер в единую композицию.

Лестница

На ступенях можно нарисовать ковровую дорожку. Это не только красиво, но и практично: яркие полосы помогут избежать падений, выделяя границы ступеней.

Декоративные предметы

Рога охотничьих трофеев можно окрасить в небесные и древесные оттенки, чтобы оживить строгий интерьер.

Пустые стеклянные бутылки легко превращаются в вазы для одиночных цветов.

Консервные банки, покрытые яркой глянцевой краской, станут оригинальными горшками.

Сухие ветки, окрашенные белой акриловой краской, добавят уюта и романтики.

Ванна на ножках

Чугунная ванна не нуждается в маскировке за экраном. Если покрасить её снаружи в контрастный оттенок, она станет главным элементом ванной комнаты.

Мебель в новом цвете

Начните с малого — перекрасьте один стул. Если результат понравится, обновите и остальную мебель. Лучше выбрать матовую краску, которая скроет неровности.

