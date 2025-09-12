Следы ладоней на холодильнике обошли дизайнерские приёмы и задали новый тренд

Когда-то кляксы на стенах и "художества" на обоях считались шалостью, а сегодня именно они задают тон в интерьере. Потёки краски на перегородках, яркие брызги на потолке или даже отпечатки ладоней на холодильнике — всё это уже не про беспорядок, а про модный способ самовыражения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Абстрактный интерьер

Бунтарский дух в интерьере

В начале 2000-х вместе с культурой MTV подростки повсюду развешивали постеры, клеили стикеры, писали маркером на дверях и мебели. Многие родители были в ужасе от такого "творчества", но именно эта эстетика спустя годы превратилась в тренд. Сегодня дизайнеры открыто признают: лёгкий хаос придаёт дому жизнь и индивидуальность.

Хотите быстро вдохнуть энергию в унылую комнату? Возьмите кисть или баллончик и сделайте смелый акцент на любой поверхности.

Абстракции под потолком

Роспись потолка существует с древнейших времён — от пещерных рисунков до куполов соборов. Но современные интерьеры диктуют новые правила: вместо строгих сюжетов — свободные мазки, абстрактные линии и лёгкая небрежность.

Натяжные потолки удобнее расписывать ещё до монтажа, а готовое покрытие можно оживить акрилом. Эта краска не имеет запаха, быстро сохнет и подходит даже новичкам. Главное — защитить мебель и пол плёнкой: риск уронить кисть велик.

Смелые акценты в ванной

Самый простой способ изменить ванную — взять жёсткую кисть, развести акрил водой и нанести брызги на бортики купели. Если её закрывает экран, поэкспериментируйте и на нём. Такой приём выглядит свежо и при этом не требует больших затрат.

Каменная классика с неожиданным поворотом

Даже традиционный камин можно превратить в арт-объект. Его портал и задняя стенка становятся центром внимания, особенно если подсветить зону свечами. Вариантов множество — от свободных мазков кистью до авторской керамики.

Балет и керамика

Яркий пример — плитка ручной работы. Арт-директор дизайн-бюро Ecole-Studio Екатерина Колегова заказала для проекта майолику с чёрными разводами по голубому фону. Такой приём сделал ванную комнату выразительной и по-средиземноморски уютной.

Яркая кухня

Фартук из термостойкого стекла — один из любимых приёмов дизайнеров. На поверхность можно нанести любой рисунок: от цветочных орнаментов до жизнерадостных брызг краски. Такой вариант называют "скинали", и именно он способен стать главным акцентом кухни.

Следы времени

Фотографии создают ощущение присутствия близких, но можно пойти другим путём: устроить вечеринку и собрать отпечатки ладоней друзей на большом панно. Для бумаги подойдут пальчиковые краски, которые легко смываются водой, а для холста лучше развести акрил.

"Испачканные" ковры

Не хочется рисковать мебелью и стенами? Тогда обратите внимание на ковры с рисунком, имитирующим брызги или пятна. Их создают на фабриках, но выглядят они так, будто художник только что встряхнул кисть прямо над тканью. Такой предмет станет отличным компаньоном к другим смелым элементам интерьера.

Природные совпадения

Иногда необычные узоры можно найти и без кисти. Природа сама создаёт причудливые рисунки: прожилки мрамора напоминают разлитую краску, а ковры из шкуры выглядят так, словно по ним пролили тушь. Эти естественные "брызги" добавляют интерьеру художественности без единого мазка.

Текстиль с акварельным эффектом

Если вы пока не готовы к масштабным экспериментам, начните с подушек или чехлов с акварельными потёками. Такой декор легко вписывается в любой интерьер и создаёт ощущение лёгкости. Краски для ткани можно найти в любом художественном магазине, а сам процесс росписи доступен даже тем, кто никогда не держал кисть.

Световые брызги

Иногда вовсе не нужна краска, чтобы добавить игру цвета. В одном проекте дизайнеры разместили внутри каминного портала диско-шар. Днём солнечные лучи отражаются от зеркальной поверхности и разбегаются по стенам, словно сотни радостных пятен. Если выбрать модель с цветными стёклами, "брызги" будут окрашивать комнату в неожиданные оттенки.

