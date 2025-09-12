Повторяющийся узор превращает стены в загадку — и комната перестаёт быть привычной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:32
Недвижимость

Повторяющиеся орнаменты в интерьере кажутся рискованным решением: кому-то они могут показаться слишком навязчивыми и динамичными. Но именно в этом и заключается их сила — если вы хотите смелый и выразительный интерьер, "бодрые" обои станут настоящим украшением дома.

Орнамент в интерьере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Орнамент в интерьере

В чем ценность орнамента

На первый взгляд узор кажется простым. Но стоит присмотреться — и в привычных завитках начинают проявляться новые изображения, словно из работ Морица Эшера. Орнамент становится своеобразным кодом, который интересно "читать", погружаясь в детали.

Быть в тренде

Обойные фабрики каждый год выпускают новые коллекции с учётом модных оттенков и технологий. Среди актуальных направлений — выразительный орнамент, блеск и металлизированные элементы. Такие паттерны способны моментально обновить пространство и придать ему современный вид.

Не только для стен

Использовать обои с рисунком можно точечно. Например, создать бордюр вдоль телевизионной зоны, подчеркнуть обеденную группу или оформить изголовье кровати. В спальне, на кухне, в гостиной — такой акцент работает в любой комнате.

Коррекция пространства

Яркий повторяющийся рисунок способен изменить восприятие помещения. Он сглаживает углы, делает вытянутую комнату более гармоничной и помогает избавиться от ощущения тесноты. Всё зависит от того, какой узор выбран: крупный или мелкий, геометрический или растительный.

Иллюзия глубины

Современные дизайнеры активно используют технику оптических эффектов. Узор может напоминать о микромире или космических технологиях, создавать ощущение объёма и глубокой структуры. Такие паттерны работают не только как декор, но и как способ "оживить" поверхность.

Акцентные зоны

Обои с орнаментом идеально подходят для выделения функциональных зон. В гостиной это камин или стена с телевизором, в спальне — место за кроватью, в столовой — пространство у обеденного стола. С их помощью можно расставить акценты и задать настроение комнате.

Универсальность узоров

Повторяющиеся паттерны уместны в большинстве стилей. Классика, ар-деко, прованс немыслимы без декоративных мотивов. Но и в минималистичном современном интерьере активный орнамент способен стать гармоничным элементом, если правильно подобрать цвет и масштаб.

Польза для глаз и настроения

Многократно повторяющийся узор способен расслаблять. Рассматривая его, мозг переключается с активной деятельности на созерцание, а глаза получают отдых. Это своеобразная визуальная медитация, которая помогает восстановить силы.

Обои как украшение

Орнаментированные полотна можно использовать как самостоятельный элемент декора. На них отлично смотрятся декоративные рамки, а куски обоев в рамах вполне заменяют постеры или картины. Это простой способ добавить интерьеру индивидуальности.

Обои на потолке

Не стоит ограничиваться стенами. Потолок, оклеенный узорчатыми обоями, выглядит эффектно и необычно. Такой приём поднимает визуальные границы комнаты и делает дизайн по-настоящему оригинальным.

Уточнения

Орна́мент (лат. ornamentum - украшение, снаряжение, вооружение от ornare - вооружать, снаряжать, снабжать необходимым) — род композиции, построенной на регулярном, ритмически упорядоченном расположении (чередовании) абстрагированных или изобразительных элементов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
