Шторы становятся главным актёром: как ткань меняет характер даже самых спокойных обоев

Недвижимость

В интерьере именно сочетание стен и текстиля задаёт настроение всей комнате. Шторы и обои должны не спорить друг с другом, а создавать гармонию. Чтобы этого добиться, важно учитывать не только оттенки, но и рисунок, а также фактуру ткани.

Интерьер зелёные стены
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер зелёные стены

Бежевые стены: спокойствие и универсальность

Бежевый цвет по праву считается одним из самых удобных для комбинирования. Он легко вписывается в любой стиль и даёт простор для выбора текстиля.

  • Вся палитра от молочного до шоколадного будет смотреться органично. Шторы можно взять немного темнее стен или, наоборот, светлее.
  • Хороший вариант — повторить оттенок из мебели или декора. Это создаёт связку и делает интерьер цельным.
  • Если на обоях есть орнамент, стоит выбрать однотонный текстиль и подчеркнуть один из его цветов.
  • Для любителей "обволакивающих" интерьеров подойдут бежевые шторы в тон.

Главное — не стремиться к идеальному совпадению, а выбрать ткань с другой фактурой или чуть более насыщенным оттенком.

Серые обои: нейтральная основа

Серый цвет не так прост, как кажется: он может быть холодным или тёплым, светлым или насыщенным.

  • Один из приёмов — подобрать шторы в точный тон обоев, а затем добавить яркие акценты мебелью и декором.
  • Серый отлично сочетается с песочными, охристыми и тауповыми оттенками. Такие вставки согревают интерьер и не дают ему выглядеть слишком "мышиным".
  • Если обои с серым рисунком на белом фоне, можно применить "скандинавский рецепт" — лёгкие серые или бежевые ткани, подчёркнутые натуральным деревом.

Зелёные стены: природное спокойствие

Зелёный цвет в интерьере сейчас особенно популярен. Но от оттенка зависит выбор текстиля.

  • Бледно-зелёные стены оживят шторы насыщенного цвета — например, жёлтые.
  • Если хочется сдержанности, можно взять бежевые или серые полотна. Они не перетянут внимание, а оставят главный акцент за мебелью или декором.

Жёлтые стены: яркий эксперимент

Насыщенный жёлтый в интерьере требует осторожности. Самый удачный вариант — белые или светло-бежевые шторы. Если решиться на жёлтые ткани, то остальное окружение должно быть максимально нейтральным: мебель, пол, потолок.

Сиреневые и фиолетовые обои: смелый выбор

Фиолетовая гамма подходит не всем, но она может быть невероятно эффектной.

  • Хорошо работают светлые шторы с фиолетовыми принтами.
  • Удачно смотрятся белые или дымчатые полотна, которые смягчают насыщенные стены.
  • В качестве акцента можно использовать горчичный, тёмно-серый или бежевый — например, в виде канта или декоративных деталей.

Голубые и синие стены: свежесть и лёгкость

Синие и голубые обои можно обыграть разными способами.

  • Плотные тёмно-синие шторы создадут выразительный контраст.
  • Серые ткани с лёгким рисунком подчеркнут холодные оттенки стен.
  • Бежевый текстиль приглушает яркость голубого и хорошо сочетается с деревянной мебелью.

Розовые обои: нежность и романтика

Розовые стены чаще встречаются в спальнях и детских. Здесь уместны как светлые шторы, так и ткани с лёгким узором. Если обои цветочные, стоит взять текстиль одного из оттенков рисунка, но не фонового — так удастся избежать перегруженности.

Обои в цветочек: вечная классика

Цветочные мотивы всегда требуют аккуратности. Лучший вариант — повторить один из оттенков узора в шторах. При этом лёгкие полупрозрачные ткани помогут сохранить красоту рисунка, а при необходимости затемнения можно добавить рулонную штору.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
