Слепые пятна в ремонте: стоит ли клеить обои за шкафом и класть плитку под ванной

Хитрости экономии во время ремонта знакомы многим: не класть плитку под ванной, не клеить обои за шкафом или батареями. Но насколько оправданы такие решения сегодня? Одни считают это пережитком прошлого, другие — удобным способом сократить расходы.

Мы собрали мнения практикующих дизайнеров, чтобы разобраться, где экономия уместна, а где она только создаст проблемы.

Обои за мебелью: старый спор

Раньше мебель в домах стояла десятилетиями, и стены за шкафами или коврами не отделывали вовсе. Сегодня ситуация изменилась: мебель стало проще заменить или переставить, и старый совет больше не работает. Эксперты уверены, что лучше оклеить всю поверхность. Так интерьер будет выглядеть цельным, даже если вы решите поменять расположение предметов.

"Сейчас, чтобы обновить интерьер, чаще всего покупается новый диван, меняется расположение мебели в комнате, и советская традиция не клеить обои в тайных углах изжила себя полностью", — отметили эксперты "Ампир Декор".

Завершённость интерьера

У многих специалистов есть ещё один аргумент — психологический. Когда отделка выполнена повсюду, возникает ощущение завершённости. Никаких "пустых пятен", которые могут напоминать о спешке или нехватке бюджета. Это влияет на восприятие пространства не меньше, чем мебель или свет.

"Экономить на невидимых зонах и ставить там дешёвые материалы или вообще не отделывать — то же самое, что надеть дешевое бельё под дорогое платье", — считает дизайнер Дарья Одарюк.

Где реально сэкономить

Грамотное планирование закупок — более действенный способ уменьшить расходы, чем пропуски в отделке. Если заранее рассчитать количество краски, учесть раппорт обоев или размеры плитки, можно избежать ненужных трат. Иногда выгоднее положить плитку на всю стену или весь пол без вырезов, чем оставлять "окна" под мебелью.

Дорогие материалы вовсе не обязательно использовать в больших объёмах. Обои или плитку можно применить точечно: выделить акцентную стену, нишу или сделать панно. В магазинах нередко остаются остатки коллекций — они продаются с большими скидками и могут стать эффектным элементом интерьера.

Плитка под ванной и кухонным гарнитуром

Мнения о плитке под сантехникой разделяются, но большинство дизайнеров сходятся на том, что она нужна. Во-первых, это защита от влаги и плесени. Во-вторых, облегчение при монтаже мебели и сантехники: ровный пол под кухней или ванной избавляет от лишней регулировки ножек.

Но при этом допустимо использовать более доступную плитку в невидимых зонах, главное, чтобы её толщина совпадала с основной.

"Можно сэкономить на плитке в зонах, где её не видно, покупая более дешёвый вариант", — сказала дизайнер Ольга Почуева.

Тёплый пол и мебель

Отдельная тема — система подогрева пола. Под крупной мебелью и сантехникой её не делают. Это не вопрос экономии, а техническое требование: нагрев может вызвать перегрев оборудования и привести к поломке системы. К тому же дерево на тёплом полу быстрее рассыхается.

"Не укладывать тёплый пол под мебелью — это не экономия, а соблюдение рекомендаций производителя", — отметил дизайнер Артём Оганян.

Встроенная мебель и гардеробные

Если в интерьере предусмотрен шкаф во всю стену или ниша под гардеробную, то за ними нет смысла использовать дорогие материалы. Достаточно выровнять и покрасить стену. Так можно обойтись без боковых или задних стенок шкафа, закрепив полки и штанги прямо на стены.

Другие способы экономии

Иногда дизайнеры предлагают нестандартные решения. Например, использовать остатки плитки под ванной или вместо дорогих декоративных элементов применять алюминиевый профиль. Даже в обивке мебели можно найти место для экономии: заднюю часть дивана, которая стоит у стены, обтянуть более доступным материалом.

Потолки: простор для экспериментов

Отказ от подвесных или идеально ровных потолков тоже может стать вариантом экономии. Лёгкая шероховатость, открытая проводка или окрашивание в нестандартный цвет — всё это превращается в дизайнерский приём, а не в вынужденный компромисс.

