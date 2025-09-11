Замок Пугачёвой в деревне Грязь оказался невидимкой: сотни миллионов мимо государства

Особняк Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* в деревне Грязь Подмосковья снова стал темой для обсуждения. Как сообщает EADaily со ссылкой на Telegram-канал SHOT, звёздное семейство якобы смогло сэкономить сотни миллионов рублей на налогах за свою резиденцию.

Как удалось избежать налогов

По данным источника, замок певицы и ее супруга так и не был внесён в кадастровую карту. В итоге налоги семья платила только за землю площадью около 12 тысяч квадратных метров. Ежегодные расходы составляли порядка 170 тысяч рублей — сумма для такого объекта откровенно символическая.

Если бы здание было зарегистрировано официально, ситуация выглядела бы совсем иначе. При оценочной стоимости дома в 600 млн рублей налог на имущество составлял бы 2% от этой суммы, то есть порядка 12 млн рублей ежегодно. За 15 лет проживания сумма переплаты могла достигнуть 180 млн рублей.

Почему ситуация вызывает интерес

История с налогами вызвала общественный резонанс, поскольку речь идёт о недвижимости, которую многие называют "замком Примадонны". Масштаб резиденции поражает воображение: роскошный фасад, огромные площади и необычная архитектура сделали дом настоящей достопримечательностью.

При этом сам особняк давно пустует. Уже несколько лет артистка и её муж практически не появляются в России, а в доме никто не живёт.

Планы на будущее

Алла Пугачёва не скрывает, что не собирается возвращаться в Россию насовсем.

"Такие вещи не загадываем", — сказала Алла Пугачева в одном из недавних интервью.

Она также делилась идеей превратить особняк в музей. По словам артистки, дом может стать музеем любви, где будет сохранена память о семье и творчестве. Эта мысль особенно заинтересовала поклонников, ведь многие до сих пор считают замок в Грязи символом эпохи.

Контекст истории

Подобные ситуации с регистрацией элитной недвижимости — не редкость в России. Эксперты отмечают, что пробелы в кадастровом учёте и особенности налогообложения позволяют владельцам крупных домов существенно экономить на налогах. Вопрос в том, как долго удается сохранять такую схему, и к каким последствиям она приводит.

В случае Пугачёвой и Галкина* речь идёт не просто о деньгах, а о репутации — ведь каждая новость о них моментально вызывает обсуждение в обществе. Скандал вокруг налогов стал ещё одной деталью в длинной цепочке историй о жизни самой известной пары российского шоу-бизнеса.

История с особняком Примадонны подчёркивает, насколько в России тесно переплетаются личные судьбы знаменитостей и внимание к их имуществу. Даже если семья не планирует возвращение, замок в Грязи продолжает жить своей "медийной жизнью", становясь источником новых слухов и домыслов.

*признан Минюстом иностранным агентом.

Уточнения

Резиденция — место нахождения (проживания) высокопоставленного лица.

