Плесень в ванной готовит переворот: один градус решает исход битвы

1:47
Недвижимость

Осень приносит уют, яркие листья и прохладные вечера. Но вместе с этим в дом незаметно пробирается неприятный гость — плесень. Она особенно любит ванную: влажность от душа или горячей ванны быстро оседает на холодных стенах, и идеальные условия для грибка готовы.

Современная ванная
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная ванная

Почему именно в холодное время года

Когда температура снижается, воздух становится прохладнее, а влажность в помещении выше. Ванная оказывается в зоне риска: здесь пар оседает быстрее всего. Именно поэтому осенью и зимой плесень появляется чаще, чем летом.

Секретный способ борьбы

"Волшебная температура" в ванной — 19°C. При таком режиме поверхности не остывают чрезмерно, а влага не успевает конденсироваться. Если же воздух холоднее, грибок распространяется гораздо быстрее.

Как удержать тепло

  • Радиатор или полотенцесушитель — нагревают не только полотенца, но и стены.
  • Умное отопление — настройте таймер, чтобы обогрев включался за полчаса до душа.
  • Тёплый пол — дорогой, но максимально эффективный вариант.
  • Хорошая изоляция — современные окна и стены помогают держать стабильное тепло.

Когда обычные меры не помогают

Бывает, что даже тёплый воздух и вентиляция не справляются. Тогда в ход идёт тяжёлая артиллерия — озон. Этот газ уничтожает споры плесени, бактерии, вирусы и убирает затхлый запах. Но с ним нужно быть предельно осторожным: во время обработки нельзя находиться в помещении, а работать следует только в защитной экипировке.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
