Хотели чистоты — получили сцену из боевика: коварная ошибка при мытье микроволновки

Микроволновка — один из самых используемых приборов на кухне. Мы разогреваем в ней еду, размораживаем продукты, а иногда даже готовим. Но как только дело доходит до уборки, многие совершают одну и ту же ошибку, которая может стоить и здоровья, и самой техники.
Многие знают: класть металлические предметы в микроволновку во время готовки строго запрещено. Это связано с тем, что металл способен создавать электрические дуги, приводящие к возгоранию.
Такая же опасность есть и при чистке. Если использовать металлические щётки или стальную вату, в камере могут остаться микрочастицы металла. При следующем включении они вызовут искры, а иногда и пожар. Кроме того, такие предметы царапают поверхность внутри, что со временем приводит к поломке.
отдайте предпочтение деревянным или пластиковым аксессуарам;
избегайте жёстких губок и агрессивных чистящих средств;
не используйте хлорку и аммиак: их испарения впитываются в еду и могут вызвать отравление.
Лучше не откладывать уход за микроволновкой. Оптимально — проводить лёгкую уборку каждую неделю. Это убережёт от сильных загрязнений и избавит от необходимости использовать жёсткие средства.
