Хотели чистоты — получили сцену из боевика: коварная ошибка при мытье микроволновки

1:55
Недвижимость

Микроволновка — один из самых используемых приборов на кухне. Мы разогреваем в ней еду, размораживаем продукты, а иногда даже готовим. Но как только дело доходит до уборки, многие совершают одну и ту же ошибку, которая может стоить и здоровья, и самой техники.

микроволновка
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
микроволновка

Почему нельзя применять металл

Многие знают: класть металлические предметы в микроволновку во время готовки строго запрещено. Это связано с тем, что металл способен создавать электрические дуги, приводящие к возгоранию.

Такая же опасность есть и при чистке. Если использовать металлические щётки или стальную вату, в камере могут остаться микрочастицы металла. При следующем включении они вызовут искры, а иногда и пожар. Кроме того, такие предметы царапают поверхность внутри, что со временем приводит к поломке.

Чем заменить

отдайте предпочтение деревянным или пластиковым аксессуарам;
избегайте жёстких губок и агрессивных чистящих средств;
не используйте хлорку и аммиак: их испарения впитываются в еду и могут вызвать отравление.

Безопасные методы очистки

  • Горячий пар — один из самых простых способов. Намочите несколько бумажных полотенец, положите их внутрь и включите микроволновку до появления пара.
  • Осевшие загрязнения легко удаляются мягкой губкой.
  • Раствор уксуса — для более стойких пятен. Смешайте воду и уксус в равных пропорциях, распылите на проблемные места, оставьте на 15 минут, затем протрите.

Как часто стоит чистить

Лучше не откладывать уход за микроволновкой. Оптимально — проводить лёгкую уборку каждую неделю. Это убережёт от сильных загрязнений и избавит от необходимости использовать жёсткие средства.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
