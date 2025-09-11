Щелчок в темноте — предвестник пожара: скрытая поломка щитка грозит сжечь всё имущество

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Ситуация, когда внезапно пропадает свет и в щитке "выбивает пробки", знакома многим. За этим может стоять как банальная перегрузка, так и серьёзные неполадки в проводке. Разобраться в причинах важно не только для того, чтобы вернуть электричество, но и для безопасности — чтобы избежать поломки техники или пожара.

Электрощиток при отключении света
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Электрощиток при отключении света

Основные причины отключения света

Перегрузка сети

Современные электроприборы требуют высокой мощности, а старая алюминиевая проводка просто не выдерживает. Одновременное включение стиральной машины, чайника и духовки может перегрузить сеть.

Короткое замыкание

Повреждённая изоляция, случайный контакт проводов разной полярности или перебитый кабель приводят к замыканию. Признаки — запах гари, треск или вспышка.

Неисправная техника

При утечке тока через корпус устройство само по себе может выбивать автоматы. В этом случае нередко срабатывает УЗО.

Изношенная проводка

Алюминиевые жилы, широко использовавшиеся в советское время, быстро окисляются и ломаются, теряют проводимость и перегреваются.

Что делать, если отключился свет

  • Убедитесь, что свет отключился только в вашей квартире, а не во всём доме.
  • Найдите щиток и проверьте автоматы. Выключенный рычаг укажет на сработавший предохранитель.
  • Отключите все приборы из розеток, чтобы исключить повторную перегрузку.
  • Осмотрите кабели и вилки: повреждённые устройства использовать нельзя.
  • Включите автомат. Если он остаётся включённым — подключайте технику по одному, чтобы выявить неисправный прибор.

Если же автомат снова отключается, возможно, проблема глубже и требуется проверка специалиста.

Почему автомат не включается

Иногда даже после отключения всех приборов автомат не фиксируется в положении "включено". Возможные причины:

  • короткое замыкание в сети;
  • неисправный сам автомат;
  • неправильно подобранное устройство (например, слишком слабое по мощности);
  • проблемы в осветительных приборах — плохой контакт или поломка диммера;
  • ошибки при монтаже, перепутанные фаза и ноль.

В таких случаях лучше не рисковать — продолжать попытки опасно. Правильное решение — вызвать электрика, который проведёт диагностику и заменит неисправные элементы.

Как снизить риск повторных отключений

Некоторые меры можно предпринять самостоятельно:

  • проверить розетки и выключатели на наличие трещин, копоти и запаха гари;
  • следить за техникой: если корпус "щипается током" — прибор нужно чинить или менять;
  • грамотно распределять нагрузку. Для этого важно знать силу тока автомата и мощность приборов.

Простая формула поможет понять пределы

  • Суммарная мощность приборов / 220 В < ток автомата.

Если нагрузка превышает допустимое значение, автомат будет срабатывать. Например, при 3950 Вт общей мощности приборов и автомате на 16 А защита отключит сеть. Решение — не включать мощные устройства одновременно или подключать их к разным линиям.

Уточнения

Щиток — просторечное название электрического щита.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
