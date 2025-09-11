Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волосы в заговоре против вас? Уход, который разрушает их планы
Японцы используют хитрость: охлаждаете раскалённый салон без кондиционера и лишних трат
Молоко вмешалось в процесс: как привычная добавка меняет действие кофе на организм
Пивной бум от Xiaomi? Как изменится рынок после разрешения Роспатента
Мягкие лапы на одеяле и жёсткие факты: чем оборачивается сон рядом с питомцем
Как выбрать форель с икрой: покупатели используют один неожиданный приём
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
После тренировки мышцы просят этого: как достичь максимальной гибкости
Конец угольной империи: что займёт место главного источника энергии и изменит будущее мира

Модный тренд в ванной стал испытанием: чёрные смесители приносят больше бед, чем стиля

3:21
Недвижимость

Чёрные смесители в ванной комнате стали модным акцентом последних лет. Они задают контраст, добавляют глубины светлым интерьерам и делают даже простую отделку стильной. Но за эффектным внешним видом скрываются нюансы, о которых важно знать заранее: от устойчивости покрытия до особенностей ухода.

Чёрный смеситель в ванной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чёрный смеситель в ванной

В чем плюсы чёрных смесителей

Чёрные краны и душевые лейки органично вписываются в большинство современных интерьеров. Белая плитка, серый бетон, бежевый камень — на их фоне темные элементы выступают выразительными акцентами. Даже бюджетные модели в черном исполнении выглядят дороже и изысканнее, чем аналоги в хроме.

У такого решения есть и практическая сторона: на черной стали отпечатки пальцев и следы от воды заметны меньше. Особенно это ценят владельцы семейных санузлов, где краном пользуются часто. Тёмный цвет сглаживает мелкие следы и позволяет дольше сохранять опрятный вид.

Минусы: о чем стоит подумать заранее

Чёрное покрытие более уязвимо к повреждениям. Матовые модели легко поцарапать при неаккуратной установке или использовании абразивных средств. Со временем такие дефекты становятся заметнее, чем на металлических поверхностях.

Ещё один момент — жёсткая вода. На матовых смесителях особенно быстро проявляется известковый налёт и разводы, убрать которые бывает сложно. Это требует регулярного ухода и применения специальных средств.

Кому не подойдут чёрные краны

Тёмные акценты в ванной — выбор смелый, но не универсальный. Они вряд ли понравятся тем, кто ценит классический светлый интерьер без резких контрастов.

Кроме того, такие модели потребуют больше времени на уход. Если вода в доме жёсткая и нет системы фильтрации, на поверхности быстро появятся белые следы, которые придётся регулярно убирать. Для тех, кто хочет минимизировать хлопоты, лучше рассмотреть альтернативы.

Как ухаживать за чёрной сантехникой

Чтобы смеситель сохранял элегантный вид, важно выработать простую систему ухода:

  • протирать мягкой тканью после использования, чтобы не скапливалась вода;
  • применять специальные средства для чёрных поверхностей, которые предотвращают разводы;
  • установить фильтры для воды, если в регионе высокое содержание солей.

Эти шаги помогают продлить срок службы покрытия и сохранить его насыщенный оттенок.

Какие есть альтернативы

Чёрная сантехника — не единственный способ добавить стиля. Есть варианты, которые проще в уходе.

  • Матовый хром: сочетает элегантность с практичностью, на нем меньше видны разводы.
  • Нержавеющая сталь: устойчива к коррозии, долговечна и неприхотлива
  • Белая сантехника: идеальный выбор для светлых ванных комнат, особенно в сочетании с натуральным камнем или деревом.

Такой выбор хорош для тех, кто готов уделять время деталям и ценит атмосферу современного минимализма. Тем, кто предпочитает практичность без лишних забот, подойдут более традиционные решения.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Наука и техника
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Авто
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Еда и рецепты
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Последние материалы
Молоко вмешалось в процесс: как привычная добавка меняет действие кофе на организм
Пивной бум от Xiaomi? Как изменится рынок после разрешения Роспатента
Мягкие лапы на одеяле и жёсткие факты: чем оборачивается сон рядом с питомцем
Как выбрать форель с икрой: покупатели используют один неожиданный приём
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Конец угольной империи: что займёт место главного источника энергии и изменит будущее мира
После тренировки мышцы просят этого: как достичь максимальной гибкости
Прошу, не оставляй его: Пугачёва раскрыла, кто попросил её выйти замуж за Киркорова
Джорджо Армани в отражении экрана: продюсер раскрывает секреты о новом фильме
Цены ползут вверх: в Свердловской области подорожали яйца и бананы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.