Искусство маскировки хаоса в ванной: эти 6 приёмов скрывают беспорядок с глаз

2:15
Недвижимость

Ванная — это не только место личной гигиены, но и пространство, где начинается и заканчивается день. Грамотная организация хранения помогает не просто поддерживать порядок, но и формирует атмосферу уюта и элегантности. Современные решения превращают ванную в гармоничное сочетание функциональности и дизайна. Ниже — шесть идей, которые помогут навести красоту и порядок.

Современная ванная
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная ванная

Мебель-умывальник

Мебель-умывальник с интегрированными системами хранения — одно из самых элегантных решений. Отсутствие ручек, механизмы push-to-open и лаконичные линии делают её частью архитектуры, а не отдельным элементом. Пространство остаётся чистым и стильным, а всё лишнее скрыто внутри.

Магия зеркала

Зеркало визуально увеличивает помещение, а встроенные за ним полки превращают его в практичный элемент. Такое решение особенно ценно в маленьких ванных комнатах: порядок сохраняется, а интерьер выглядит цельным.

Разделители с функцией

Две параллельные стены можно превратить в узкий разделитель, где скрываются открытые полки или закрытые шкафчики. Это не только хранение, но и способ отделить влажную зону от сухой, не перегружая пространство дверями или стеклом.

Подоконник нового поколения

Низкая перегородка с полкой создаёт удобное место для хранения мелочей. В ванных с окнами она может дополнить подоконник или даже стать самостоятельным дизайнерским элементом. Простое решение, которое работает десятилетиями.

Центр композиции

В просторной ванной центральный разделитель с полками или нишами помогает структурировать интерьер. Он сохраняет ощущение открытости и одновременно добавляет места для хранения, оставаясь функциональной деталью.

Встроенные ниши

Классика, которая не теряет актуальности. Ниши в стенах или душевой идеально подходят для косметики и аксессуаров. Современный подход — использовать вертикальные или горизонтальные углубления на всю высоту, превращая забытые углы в стильные зоны.

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур. Ванной называют также резервуары для обмывания и погружения разных частей тела, например: сидячая ванна, ножная ванна, глазная ванночка.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
