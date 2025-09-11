Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пенсионные надбавки предлагают дать раньше: почему в Госдуме заговорили о 70 годах
Интернет пробил облака: бесплатный Wi-Fi будет работать на высоте 30 тысяч футов
Волчья стая выходит из леса — знак катастрофы в экосистеме
Карьерный поворот не туда: Ченнинг Татум рассказал о своей самой большой ошибке
Чем ярче солнце, тем нужнее фары: привычка ездить без света может быть опасной
Больше, чем просто блеск: как геополитическая напряжённость и спады в экономике толкают золото вверх
Тёмные отметины на лбу и скулах: сигнал, который кожа подаёт после каникул
Не используйте навоз — попробуйте перегной или компост, и вкус картофеля станет идеальным
Брюс Дикинсон готовится к новому вызову: фронтмену Iron Maiden доверили спеть главную песню США

Грязная вытяжка превращает обед в опасный эксперимент: чистка фильтра за 20 минут

2:00
Недвижимость

Можно ли представить современную кухню без вытяжки? В маленьком помещении или там, где нет хорошей вентиляции, этот прибор буквально спасает от дыма и запахов. Но у него есть обратная сторона: чистка вытяжки превращается в настоящий кошмар. К счастью, есть простой способ, который облегчит задачу.

Чистка кухонной вытяжки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка кухонной вытяжки

Почему вытяжка так важна

Она незаменима, если жарите мясо, что-то подгорает на сковороде или одновременно кипит несколько кастрюль. Устройство не только втягивает запахи, но и убирает лишний пар. Однако именно из-за этого вытяжка быстро загрязняется: жир, копоть и пыль оседают на решётке и фильтре.

Чем опасна грязная вытяжка

Когда отверстия фильтра забиваются, прибор перестаёт работать на полную силу. Более того, это становится питательной средой для бактерий. Под воздействием горячего пара и воздуха частицы грязи могут попадать прямо в еду. Жир тоже способен расплавиться и стечь в кастрюлю или сковороду.

Как чистить вытяжку правильно

Важно ухаживать не только за корпусом, но и за фильтром. Вот самый действенный способ.

  1. Заткните слив в ванне и наполните её горячей водой.
  2. Добавьте моющее средство и несколько ложек соды.
  3. Погрузите фильтры минимум на 20 минут.
  4. После замачивания почистите щёткой или старой зубной щёткой.
  5. Хорошо промойте под проточной водой и дайте полностью высохнуть.

Альтернативный метод

Можно воспользоваться специальным жироудалителем. Но здесь обязательно нужны перчатки, а также осторожность: не допускайте попадания средства в глаза и рот, не вдыхайте пары.

Уточнения

Кухонная вытяжка — устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов, которые накапливаются в объёме кухни.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Экономика и бизнес
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Еда и рецепты
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Последние материалы
Волчья стая выходит из леса — знак катастрофы в экосистеме
Карьерный поворот не туда: Ченнинг Татум рассказал о своей самой большой ошибке
Чем ярче солнце, тем нужнее фары: привычка ездить без света может быть опасной
Больше, чем просто блеск: как геополитическая напряжённость и спады в экономике толкают золото вверх
Тёмные отметины на лбу и скулах: сигнал, который кожа подаёт после каникул
Брюс Дикинсон готовится к новому вызову: фронтмену Iron Maiden доверили спеть главную песню США
Золотой напиток на зиму: облепиха с корицей творит чудеса с настроением и здоровьем
Не используйте навоз — попробуйте перегной или компост, и вкус картофеля станет идеальным
Звёздные соленья и джемы: эти четыре знаменитости покорили мир своими домашними заготовками
Сколько калорий на самом деле сжигает мозг — ответ ломает привычные стереотипы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.