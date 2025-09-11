Грязная вытяжка превращает обед в опасный эксперимент: чистка фильтра за 20 минут

Можно ли представить современную кухню без вытяжки? В маленьком помещении или там, где нет хорошей вентиляции, этот прибор буквально спасает от дыма и запахов. Но у него есть обратная сторона: чистка вытяжки превращается в настоящий кошмар. К счастью, есть простой способ, который облегчит задачу.

Почему вытяжка так важна

Она незаменима, если жарите мясо, что-то подгорает на сковороде или одновременно кипит несколько кастрюль. Устройство не только втягивает запахи, но и убирает лишний пар. Однако именно из-за этого вытяжка быстро загрязняется: жир, копоть и пыль оседают на решётке и фильтре.

Чем опасна грязная вытяжка

Когда отверстия фильтра забиваются, прибор перестаёт работать на полную силу. Более того, это становится питательной средой для бактерий. Под воздействием горячего пара и воздуха частицы грязи могут попадать прямо в еду. Жир тоже способен расплавиться и стечь в кастрюлю или сковороду.

Как чистить вытяжку правильно

Важно ухаживать не только за корпусом, но и за фильтром. Вот самый действенный способ.

Заткните слив в ванне и наполните её горячей водой. Добавьте моющее средство и несколько ложек соды. Погрузите фильтры минимум на 20 минут. После замачивания почистите щёткой или старой зубной щёткой. Хорошо промойте под проточной водой и дайте полностью высохнуть.

Альтернативный метод

Можно воспользоваться специальным жироудалителем. Но здесь обязательно нужны перчатки, а также осторожность: не допускайте попадания средства в глаза и рот, не вдыхайте пары.

Уточнения

