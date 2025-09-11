Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
20 стран на Международном антифашистском форуме: вот что скрывается за единством
Валютный лабиринт: как гонка за быстрой прибылью на росте евро может обернуться потерей
Марк Хэмилл в Долгой прогулке: роль, одобренная Кингом – первые детали экранизации
Добавьте это в банку — и ваши огурцы станут настоящей кулинарной сенсацией
Адмирал Кузнецов решает судьбу миллиардов: останется ли Россия в элите морских держав
Цыганова приструнила Пугачёву: певица требует ввести запрет для Примадонны на одно важное слово
Твид со стрейчем: фэшн-скандал, который лучше не повторять
Урожай вишни не зависит от удачи: простые хитрости превращают дерево в генератор ягод
Смайлики под запретом? Россиянам разъяснили, от каких эмодзи в переписке лучше воздержаться

Грязная правда о чистой посуде: кто саботирует вашу посудомойку

Недвижимость

Наверняка у вас тоже бывало: открываете посудомоечную машину после цикла, а тарелки и стаканы выглядят так, будто их едва ополоснули. Вопрос — поломка или простая ошибка?

Посудомоечная машина
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посудомоечная машина

Самые частые причины

Засорённый фильтр

Главный виновник мутных бокалов и жирных тарелок — забитый фильтр. Со временем там скапливаются остатки пищи, жир и частицы моющего средства. Вода перестаёт нормально циркулировать, и посуда выходит грязной.
Решение: регулярно промывайте фильтр под горячей водой, а при сильных загрязнениях используйте щётку.

Неправильная загрузка

Если кастрюли и тарелки стоят слишком близко или перекрывают распылители, вода не достаёт до всех поверхностей. В итоге — разводы и кусочки еды.
Решение: размещайте посуду так, чтобы вода могла свободно циркулировать, и следуйте схеме загрузки из инструкции.

Неисправные распылители

Спрей-рычаги распределяют воду. Но если они забиты накипью или остатками пищи, эффективность резко падает. Иногда ломается сам механизм вращения.
Решение: снимите и промойте детали, при необходимости удалите налёт.

Неподходящее моющее средство

Даже если у вас новая машина, неправильный порошок или таблетки могут испортить результат. Особенно это заметно в районах с жёсткой водой. Излишек или недостаток средства тоже влияет: посуда либо плохо отмывается, либо покрывается налётом.

Решение: проверяйте рекомендации производителя техники и внимательно читайте этикетки. При необходимости используйте ополаскиватель.

Маленькие привычки — большой результат

Чистый фильтр, правильная загрузка, рабочие распылители и подходящий моющий состав — четыре простых шага, которые спасут ваши тарелки и нервы. Иногда всё решает пара минут внимания.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Красота и стиль
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Экономика и бизнес
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Последние материалы
Марк Хэмилл в Долгой прогулке: роль, одобренная Кингом – первые детали экранизации
Добавьте это в банку — и ваши огурцы станут настоящей кулинарной сенсацией
Адмирал Кузнецов решает судьбу миллиардов: останется ли Россия в элите морских держав
Цыганова приструнила Пугачёву: певица требует ввести запрет для Примадонны на одно важное слово
Твид со стрейчем: фэшн-скандал, который лучше не повторять
Смайлики под запретом? Россиянам разъяснили, от каких эмодзи в переписке лучше воздержаться
Урожай вишни не зависит от удачи: простые хитрости превращают дерево в генератор ягод
Тонкие знаки власти: кто управляет домом на самом деле — кот или собака
Вкус и цвет выдают качество: как отличить мёд от подделки
Первые следы человека на Красной планете: дата уже близко, но цена окажется выше ожиданий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.