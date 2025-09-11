Грязная правда о чистой посуде: кто саботирует вашу посудомойку

Наверняка у вас тоже бывало: открываете посудомоечную машину после цикла, а тарелки и стаканы выглядят так, будто их едва ополоснули. Вопрос — поломка или простая ошибка?

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Посудомоечная машина

Самые частые причины

Засорённый фильтр

Главный виновник мутных бокалов и жирных тарелок — забитый фильтр. Со временем там скапливаются остатки пищи, жир и частицы моющего средства. Вода перестаёт нормально циркулировать, и посуда выходит грязной.

Решение: регулярно промывайте фильтр под горячей водой, а при сильных загрязнениях используйте щётку.

Неправильная загрузка

Если кастрюли и тарелки стоят слишком близко или перекрывают распылители, вода не достаёт до всех поверхностей. В итоге — разводы и кусочки еды.

Решение: размещайте посуду так, чтобы вода могла свободно циркулировать, и следуйте схеме загрузки из инструкции.

Неисправные распылители

Спрей-рычаги распределяют воду. Но если они забиты накипью или остатками пищи, эффективность резко падает. Иногда ломается сам механизм вращения.

Решение: снимите и промойте детали, при необходимости удалите налёт.

Неподходящее моющее средство

Даже если у вас новая машина, неправильный порошок или таблетки могут испортить результат. Особенно это заметно в районах с жёсткой водой. Излишек или недостаток средства тоже влияет: посуда либо плохо отмывается, либо покрывается налётом.

Решение: проверяйте рекомендации производителя техники и внимательно читайте этикетки. При необходимости используйте ополаскиватель.

Маленькие привычки — большой результат

Чистый фильтр, правильная загрузка, рабочие распылители и подходящий моющий состав — четыре простых шага, которые спасут ваши тарелки и нервы. Иногда всё решает пара минут внимания.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.

