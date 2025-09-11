Квартира в стеклянной банке: почему окно не должно быть полостью герметичным

4:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России за последние десятилетия сформировалось поколение людей, которые уверены: из окна не должно дуть вообще. Этому способствовали маркетологи и продавцы оконных фирм, внушавшие, что хорошее окно — это абсолютно герметичная конструкция.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Окно проверка герметичности

Рекламный лозунг "Тепло, тихо, не дует!" знаком многим. Но полностью герметичных окон не существует: в них всегда есть каналы для проникновения воздуха. И это не всегда плохо.

Сколько воздуха должно поступать через окна

До 1970-х годов нормы допускали, что каждый квадратный метр окна пропускает до 17 кубометров воздуха в час. Старые деревянные окна обеспечивали этот приток и вместе с ним — естественную вентиляцию квартиры. Позже ради энергосбережения показатель снизили до 10 кубометров. Вентиляция стала хуже, но оставалась терпимой.

Сегодня воздухопроницаемость считают уже не в кубометрах, а в килограммах: для ПВХ- и алюминиевых окон — 5 кг/кв.м/час, для деревянных евроокон — 6 кг/кв.м/час. Это примерно 3,9 и 4,6 кубометра соответственно. На практике же реальная проницаемость составляет около 1 кубометра. Для нормальной вентиляции этого мало, и нужны дополнительные меры.

Почему сквозняк — не всегда проблема окна

Многие уверены: если чувствуется движение воздуха, значит, окно пропускает холод. Но есть понятие "зона обслуживания" — пространство в полуметре от окна, где находятся люди. Там и нужно оценивать условия.

Даже если окно полностью герметично, зимой внутреннее стекло имеет температуру около +10 °C, а по краям еще ниже. Теплый воздух, соприкасаясь со стеклом, охлаждается, опускается вниз и устремляется вглубь комнаты. Человек воспринимает это как сквозняк, хотя на самом деле это естественная конвекция.

Роль отопления

Именно радиаторы, установленные под окном, должны нейтрализовать поток холодного воздуха. Но если батарея узкая, закрыта экраном или перенесена в другое место, задача не выполняется, и ощущение "дует из окна" сохраняется.

Откуда может действительно дуть

Если воздух поступает не из-за конвекции, а по-настоящему проникает внутрь, причины могут быть разные:

Щели в стене рядом с окном, так называемая "пустошовка" в кирпичных домах.

Плохо запененный стык между коробкой и стеной.

Потеря эластичности уплотнителей или неправильная регулировка фурнитуры.

Неплотности под подоконником, оставшиеся после монтажа.

Большинство этих проблем решаются заменой уплотнителя, регулировкой створки или герметизацией швов.

Как проверить окно самостоятельно

Есть несколько простых способов:

Намазать уплотнитель мелком, закрыть створку и проверить отпечаток.

Просунуть лист бумаги под уплотнитель: если вытаскивается легко — створка прижимается плохо.

Надавить на створку: если она двигается, значит, прижим слабый.

Когда стоит обращаться к специалистам

Если проблема сохраняется, лучше вызвать специалистов из компании, которая устанавливала окно. Но важно помнить: на рынке появилось много мошенников, предлагающих "бесплатную диагностику".

"Бесплатный сыр бывает только в мышеловке", — отмечают эксперты по ЖКХ.

Такие "мастера" легко убедят, что окно нуждается в ремонте, и навяжут замену уплотнителей по завышенной цене или мифический перевод фурнитуры в "зимний режим". На самом деле никаких "зимних" и "летних" режимов не существует, а уплотнитель всегда должен быть таким, какой предусмотрен конструкцией.

Если после ремонта створка закрывается с усилием, срок службы фурнитуры сокращается. Поэтому обращаться стоит только к проверенным установщикам.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

