Глажка воротников и манжет станет удовольствием: на помощь придёт секретный ингредиент из кухни

Недвижимость

Глажка — задача, которую многие считают утомительной и рутинной. Особенные сложности возникают с плотными тканями, манжетами и воротниками, которые трудно поддаются разглаживанию. Однако существует простой и доступный способ вернуть одежде безупречный вид — с помощью картофельного крахмала.

Утюг
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Утюг

Как использовать крахмал для идеальной глажки?

Эксперты по уходу за одеждой подтверждают: картофельный крахмал — эффективное средство для борьбы с трудновыводимыми складками. Вот как его правильно применять.

  1. Приготовьте раствор. Смешайте 15 граммов картофельного крахмала с небольшим количеством воды до однородной консистенции.
  2. Нанесите на проблемные зоны. Обработайте смесью сильно помятые участки — воротники, манжеты или складки на плотной ткани.
  3. Не забывайте перемешивать. Чтобы крахмал не оседал на дно, периодически помешивайте раствор во время использования.
  4. Прогладьте как обычно. После нанесения состава пройдитесь утюгом в стандартном режиме для этой ткани.

Этот способ особенно хорошо работает с хлопком, льном и другими натуральными материалами, придавая им не только гладкость, но и небольшую жёсткость, которая помогает сохранять форму дольше. 

Уточнения

Гла́женье (гла́жка) — процесс, при котором ткань приобретает гладкую поверхность путём её прессования разогретой плоскостью (например, подошвой утюга или валом гладильного катка). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
