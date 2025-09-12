Глажка воротников и манжет станет удовольствием: на помощь придёт секретный ингредиент из кухни

Глажка — задача, которую многие считают утомительной и рутинной. Особенные сложности возникают с плотными тканями, манжетами и воротниками, которые трудно поддаются разглаживанию. Однако существует простой и доступный способ вернуть одежде безупречный вид — с помощью картофельного крахмала.
Эксперты по уходу за одеждой подтверждают: картофельный крахмал — эффективное средство для борьбы с трудновыводимыми складками. Вот как его правильно применять.
Этот способ особенно хорошо работает с хлопком, льном и другими натуральными материалами, придавая им не только гладкость, но и небольшую жёсткость, которая помогает сохранять форму дольше.
Уточнения
Гла́женье (гла́жка) — процесс, при котором ткань приобретает гладкую поверхность путём её прессования разогретой плоскостью (например, подошвой утюга или валом гладильного катка).
