Кондиционер превращается в бомбу замедленного действия: соседи расплачиваются первыми

Недвижимость

Неправильно установленный кондиционер способен испортить жизнь не только владельцу квартиры, но и его соседям. Вода, которая постоянно капает на балконы или подоконники нижних этажей, становится не просто раздражающим фактором, но и источником серьезных проблем. Влага разрушает отделку, а со временем может привести к появлению плесени.

Кондиционер на фасаде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кондиционер на фасаде

Именно поэтому вопрос правильного монтажа и эксплуатации сплит-системы выходит за рамки личного комфорта и напрямую затрагивает права окружающих.

Почему подтекающий кондиционер опасен для соседей

Многие жильцы недооценивают последствия обычных капель воды. Сначала это кажется мелочью, но со временем постоянная влага оставляет пятна, портит штукатурку и вызывает неприятный запах. Самая опасная проблема — образование плесени.

Она быстро распространяется и представляет угрозу не только для интерьера, но и для здоровья людей, особенно для детей и аллергиков.

"Помимо раздражающего шума падающих капель, постоянная влага способна привести к более серьезной проблеме — образованию плесени и порче отделки", — пояснил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Право соседей на комфорт

Закон защищает жильцов от подобных нарушений. Если кондиционер установлен так, что его работа мешает соседям, пострадавшие имеют право требовать устранения проблемы. Особенно если монтаж оборудования был проведен без согласования. В этом случае владелец рискует получить административное взыскание.

Куда обращаться при жалобе

Первым шагом обычно становится обращение в управляющую компанию. Специалисты обязаны проверить ситуацию и составить акт. Если факт неудобств подтверждается, жильцу выдают предписание устранить нарушение.

При этом важно помнить: если установка кондиционера не была согласована с управляющей организацией и проведена самовольно, владелец может получить штраф.

Госуслуги и цифровые жалобы

Сегодня не обязательно идти в офис управляющей компании. Заявку можно подать через портал "Госуслуги.Дом". Чтобы увеличить шансы на положительное решение, стоит приложить фотографии или видео, где видно подтекание.

По результатам проверки управляющая компания обязана вынести предписание. Если его проигнорировать, собственнику грозит штраф по статье 7.21 КоАП РФ — от тысячи до полутора тысяч рублей.

Что делать, если УК бездействует

К сожалению, бывает, что управляющие компании не спешат решать проблему. В таком случае пострадавшие могут обратиться в контролирующие органы.

  • Госжилинспекция проверяет законность установки кондиционеров на фасадах.
  • Роспотребнадзор может вмешаться, если из-за постоянной сырости появилась плесень или нарушаются санитарные нормы.

Такие инстанции обладают полномочиями проводить проверки и накладывать штрафы, если владелец кондиционера игнорирует предписания.

Как избежать конфликтов

Лучший способ избежать проблем — изначально правильно установить оборудование. Для этого нужно:

  • привлекать сертифицированных монтажников;
  • согласовать установку с управляющей организацией;
  • следить за состоянием дренажной системы;
  • использовать специальные трубки или отводы, чтобы вода не капала вниз, а отводилась в канализацию.

Кондиционер как источник конфликтов

Казалось бы, кондиционер — это техника для комфорта, которая делает жизнь удобнее в жару. Но если его установка или эксплуатация проведены с нарушениями, он превращается в источник споров с соседями, материальных затрат и административных проблем.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
