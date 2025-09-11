Батареи молчат до первых холодов: именно сейчас решается, будет ли уютно зимой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:09
Недвижимость

В преддверии старта отопительного сезона жителям Подмосковья напомнили о необходимости проверить состояние своих квартир и устранить возможные проблемы заранее. Подготовка батарей и других элементов системы отопления поможет избежать дискомфорта в холодные месяцы и сохранить тепло в доме.

Подготовка батарей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Проверка состояния батарей и труб

Специалисты советуют внимательно осмотреть радиаторы и трубы. Даже небольшие трещины или следы влаги могут говорить о повреждениях. Важно устранить их до запуска отопления, чтобы не столкнуться с авариями.

"Важно, чтобы на приборах не было повреждений и протечек", — рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Если батареи старые и ржавые, стоит задуматься о замене. Новые современные модели эффективнее распределяют тепло и служат дольше.

Утепление окон и дверей

Одним из главных источников теплопотерь остаются окна и двери. Даже качественная система отопления не справится, если из квартиры уходит тепло.

Рекомендуется проверить уплотнители — если они изношены или потрескались, их необходимо заменить. Это недорогая мера, которая поможет значительно повысить температуру в квартире и снизить расходы на дополнительный обогрев.

Влияние мебели на обогрев

Нередко жильцы сами мешают циркуляции теплого воздуха, устанавливая громоздкую мебель перед батареями. Диваны, шкафы или массивные шторы способны перекрыть поток тепла и сделать комнату холоднее.

"Крупные предметы перед радиаторами могут препятствовать распространению тепла по помещению", — подчеркнули в Минэнерго.

Эксперты советуют при необходимости пересмотреть планировку комнаты и переставить мебель так, чтобы батареи оставались открытыми. Это не только повысит эффективность обогрева, но и снизит риск возгорания.

Дополнительные меры подготовки

Кроме основных рекомендаций, жильцам полезно обратить внимание и на другие мелочи:

  • Провести влажную уборку батарей и убрать накопившуюся пыль, которая мешает теплоотдаче.
  • Проверить исправность кранов Маевского и при необходимости заменить их.
  • Осмотреть вентиляцию: свежий воздух важен для правильной работы системы отопления и предотвращения сырости.

Эти меры помогут поддерживать комфортный микроклимат в квартире на протяжении всего сезона.

Почему важно готовиться заранее

Подготовка квартиры к отопительному сезону — это не только забота о тепле, но и о безопасности. В зимние месяцы аварийные службы перегружены, и устранение неполадок может занять больше времени. Поэтому лучше проверить все заранее, чем столкнуться с неприятными сюрпризами в разгар холодов.

Министерство энергетики Московской области подчеркивает, что ответственность за комфорт в доме лежит не только на коммунальных службах, но и на самих жильцах. Грамотная подготовка поможет встретить зиму без лишних хлопот.

Уточнения

Вентиля́ция (от лат. ventilatio - проветривание) — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
