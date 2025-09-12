Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водительские удостоверения без чипов: Казахстан делает шаг назад или вперёд
Когда ваш питомец вдруг меняется: что могут значить странные симптомы и поведение
Дедушкин жилет выходит на подиум: забытая вязаная вещь превращается в главный тренд молодёжи
В Южной Корее рис стал роскошью: что скрывается за резким скачком цен
Излучение Хокинга: вероятность взрыва чёрной дыры в этом десятилетии — 90 %
Рейтинг уединенных мест: этот город признан самым спокойным местом на Земле
Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью
Диковинное растение в доме: как простой стебель превращает обычный день в магию
Секрет, за который в ресторанах берут деньги: чем заменить соль, чтобы еда заиграла новыми красками

Хотите, чтобы на кухне поместилась вся семья? Ошибка в выборе формы стоит вам этого комфорта

4:36
Недвижимость

Выбор формы готовой кухни — это не просто вопрос эстетики, а решение, которое определяет комфорт и функциональность на годы вперед. Именно от него зависит, насколько удобно вам будет готовить после работы, собираться с семьей за завтраком или наслаждаться чашечкой кофе в одиночестве. Правильная планировка создает ощущение гармонии, простора и делает каждое движение на кухне легким и интуитивно понятным.

Компактная L-образная кухня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Компактная L-образная кухня

Эксперт по дизайну интерьеров Анна Смирнова, которую цитирует болгарское издание trud.bg, выделяет несколько ключевых форм кухонь, каждая из которых обладает своими уникальными преимуществами.

Основные формы кухонь: как выбрать оптимальную?

Специалист отмечает, что не существует универсально "лучшей" формы. Идеальный вариант всегда зависит от метража, планировки квартиры и образа жизни семьи. К основным типам относятся:

  • Линейная (прямая): вся мебель и техника выстроены вдоль одной стены.
    Г-образная: мебель располагается вдоль двух смежных стен, образующих угол.
  • П-образная: рабочая зона организована вдоль трех стен.
    С островом или полуостровом: отдельно стоящий модуль, который может служить для готовки, хранения или как барная стойка.
  • Двухлинейная (параллельная): мебель и техника расположены вдоль двух противоположных стен.

Какую кухню выбрать для маленькой квартиры?

Для малогабаритных помещений эксперт рекомендует два наиболее практичных варианта:

  • Линейная кухня. Это идеальное решение для студий и узких помещений. Она позволяет сконцентрировать всю технику и зоны хранения на одной стене, визуально не перегружая пространство. Для усиления эффекта легкости дизайнер советует выбирать светлые тона и мебель без лишнего декора.
  • Г-образная кухня. Эта форма эффективно использует угол, часто остающийся незадействованным. Она обеспечивает более ergonomicчный "рабочий треугольник" (холодильник-мойка-плита) и нередко оставляет место для компактного обеденного стола или барной стойки.

"Именно эти две формы помогают избежать ощущения тесноты и позволяют организовать движение на кухне так, чтобы каждый шаг был оправдан, а дверцы шкафов открывались свободно", — поясняет Анна Смирнова.

Плюсы Г-образной кухни для семьи

По словам эксперта, это один из самых популярных и универсальных форматов для семей по нескольким причинам:

  • Эргономика: создает естественный и компактный рабочий треугольник, сокращая время и усилия на готовку.
  • Социальность: открывает обзор в гостиную, позволяя тому, кто готовит, быть частью семейного общения и присматривать за детьми.
  • Гибкость: такую кухню легко модернизировать, добавив впоследствии остров или полуостров, если позволит пространство.

Преимущества П-образной кухни

Эта конфигурация — лидер по функциональности и количеству места для хранения.

  • Максимум поверхностей: обилие столешниц и шкафов делает такую кухню мечтой для тех, кто любит готовить.
  • Удобство для нескольких человек: просторное рабочее пространство позволяет комфортно работать на кухне сразу нескольким людям, не мешая друг другу.
  • Завершенный вид: такая планировка создает уютное и организованное пространство, где все необходимое находится на расстоянии вытянутой руки.

Сравниваем: линейная кухня или кухня с островом?

Здесь ключевым фактором является площадь помещения.

  1. Линейная кухня - это прагматичный и экономичный выбор для скромных площадей. Она экономит место, оставляя пространство для обеденной группы.
  2. Остров - это сердце современной кухни-гостиной. Он выполняет роль рабочей зоны, барной стойки, места для хранения и точки притяжения для всей семьи. Это решение для тех, кто ценит простор и многофункциональность.

Ваша кухня — это сцена, где разворачивается повседневная жизнь семьи. Ее форма задает ритм и настроение, превращая рутину в удовольствие, а прием гостей — в праздник. Выбирайте ту, что отражает ваш образ жизни, дарит ощущение уюта и отвечает самым важным критериям: практичности, красоте и гармонии.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Красота и стиль
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Домашние животные
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Когда ваш питомец вдруг меняется: что могут значить странные симптомы и поведение
Дедушкин жилет выходит на подиум: забытая вязаная вещь превращается в главный тренд молодёжи
В Южной Корее рис стал роскошью: что скрывается за резким скачком цен
Излучение Хокинга: вероятность взрыва чёрной дыры в этом десятилетии — 90 %
Рейтинг уединенных мест: этот город признан самым спокойным местом на Земле
Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью
Диковинное растение в доме: как простой стебель превращает обычный день в магию
Секрет, за который в ресторанах берут деньги: чем заменить соль, чтобы еда заиграла новыми красками
Патриархальное воспитание: Олеся Иванченко рассказала, за что ей очень стыдно в своей жизни
Вечерние привычки выдали решение: эти напитки поддержат иммунитет и подарят здоровый сон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.