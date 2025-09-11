Рынок, который не падает: жильё удерживают на плаву тайные механизмы девелоперов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:40
Недвижимость

Рынок недвижимости в 2025 году оказался гораздо устойчивее, чем предполагали многие аналитики. Несмотря на экономические сложности и снижение доступности ипотеки, цены на жильё не только удерживаются, но и продолжают демонстрировать рост в ключевых регионах. Эксперты отмечают: надеяться на резкое удешевление квадратных метров не стоит.

Новостройка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Новостройка

Почему ожидания снижения цен не оправдались

Главным препятствием для падения стоимости жилья стали условия финансирования строительных проектов. Банки крайне осторожно выдают кредиты застройщикам, и это заставляет девелоперов придерживаться определённых финансовых моделей. При этом нарушить баланс, снижая цену, они не могут — слишком велик риск потерь.

Москва и Петербург остаются исключением

Особое внимание аналитики обращают на два крупнейших рынка — столицу и Северную столицу. Здесь квадратный метр продолжает дорожать, а предпосылок к изменению динамики пока нет. По оценкам экспертов, спрос на первичное жильё в этих городах остаётся относительно высоким, несмотря на снижение покупательской активности в среднем по стране.

Массовый сегмент: рассрочки и скрытые механизмы

Чтобы сохранить интерес клиентов, девелоперы применяют инструменты, которые не позволяют ценам снижаться напрямую. Один из самых распространённых способов — длинные рассрочки. Для покупателя это выглядит как доступная альтернатива ипотеке, а для компании — способ удержать маржинальность.

"Для удержания ценового уровня масс-маркет использует скрытые инструменты вроде длинных рассрочек, сохраняя прибыльность проектов", — сказала брокер Ольга Терентьева.

Новые схемы финансирования в премиум-сегменте

Если в массовом секторе ставка делается на рассрочки и акции, то премиальный рынок ищет более гибкие решения. Здесь набирают популярность такие механизмы, как префандинг — когда финансирование проекта обеспечивается пулом инвесторов, минуя банки.

Эта схема позволяет девелоперам обходить кредитные ограничения, которые в последние годы стали особенно жёсткими.

Финансовые подушки и искусственная стабильность

По словам экспертов, многие застройщики заранее формировали "подушки безопасности". В результате, даже при снижении темпов продаж, они могут продолжать проекты без заметных скидок. Это создает иллюзию стабильности рынка. При этом сами девелоперы понимают, что удерживают цены не спросом, а финансовыми инструментами.

Перспективы для покупателей

Для тех, кто планирует покупку жилья, ситуация складывается неоднозначно. С одной стороны, выбор остаётся широким: компании предлагают всё новые форматы рассрочек и специальные условия. С другой стороны, ждать настоящего падения цен бессмысленно.

"Ждать снижения цен бессмысленно: девелоперы скорее внедрят новые схемы финансирования, чем пойдут на уступки", — отметила брокер Ольга Терентьева.

Рынок стабилизирован не за счёт спроса

Главный вывод экспертов заключается в том, что текущая устойчивость рынка — не отражение его реальной силы. Она держится на искусственных мерах поддержки со стороны девелоперов и банковских моделей. Для покупателей это означает: стоит ориентироваться на текущие условия и внимательно изучать предложения, а не ждать ценового "чуда".

Уточнения

Девелопер — предприниматель, занимающийся созданием новых объектов недвижимости.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
