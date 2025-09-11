Рынок, который не падает: жильё удерживают на плаву тайные механизмы девелоперов

Рынок недвижимости в 2025 году оказался гораздо устойчивее, чем предполагали многие аналитики. Несмотря на экономические сложности и снижение доступности ипотеки, цены на жильё не только удерживаются, но и продолжают демонстрировать рост в ключевых регионах. Эксперты отмечают: надеяться на резкое удешевление квадратных метров не стоит.
Главным препятствием для падения стоимости жилья стали условия финансирования строительных проектов. Банки крайне осторожно выдают кредиты застройщикам, и это заставляет девелоперов придерживаться определённых финансовых моделей. При этом нарушить баланс, снижая цену, они не могут — слишком велик риск потерь.
Особое внимание аналитики обращают на два крупнейших рынка — столицу и Северную столицу. Здесь квадратный метр продолжает дорожать, а предпосылок к изменению динамики пока нет. По оценкам экспертов, спрос на первичное жильё в этих городах остаётся относительно высоким, несмотря на снижение покупательской активности в среднем по стране.
Чтобы сохранить интерес клиентов, девелоперы применяют инструменты, которые не позволяют ценам снижаться напрямую. Один из самых распространённых способов — длинные рассрочки. Для покупателя это выглядит как доступная альтернатива ипотеке, а для компании — способ удержать маржинальность.
"Для удержания ценового уровня масс-маркет использует скрытые инструменты вроде длинных рассрочек, сохраняя прибыльность проектов", — сказала брокер Ольга Терентьева.
Если в массовом секторе ставка делается на рассрочки и акции, то премиальный рынок ищет более гибкие решения. Здесь набирают популярность такие механизмы, как префандинг — когда финансирование проекта обеспечивается пулом инвесторов, минуя банки.
Эта схема позволяет девелоперам обходить кредитные ограничения, которые в последние годы стали особенно жёсткими.
По словам экспертов, многие застройщики заранее формировали "подушки безопасности". В результате, даже при снижении темпов продаж, они могут продолжать проекты без заметных скидок. Это создает иллюзию стабильности рынка. При этом сами девелоперы понимают, что удерживают цены не спросом, а финансовыми инструментами.
Для тех, кто планирует покупку жилья, ситуация складывается неоднозначно. С одной стороны, выбор остаётся широким: компании предлагают всё новые форматы рассрочек и специальные условия. С другой стороны, ждать настоящего падения цен бессмысленно.
"Ждать снижения цен бессмысленно: девелоперы скорее внедрят новые схемы финансирования, чем пойдут на уступки", — отметила брокер Ольга Терентьева.
Главный вывод экспертов заключается в том, что текущая устойчивость рынка — не отражение его реальной силы. Она держится на искусственных мерах поддержки со стороны девелоперов и банковских моделей. Для покупателей это означает: стоит ориентироваться на текущие условия и внимательно изучать предложения, а не ждать ценового "чуда".
Уточнения
Девелопер — предприниматель, занимающийся созданием новых объектов недвижимости.
