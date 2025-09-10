Эта маленькая хитрость продлевает жизнь полотенцам на годы — но почти никто её не знает

Многие уверены: чтобы полотенца были идеально чистыми, их нужно стирать только на максимальной температуре. Но это не всегда так! Современные порошки и капсулы справляются с загрязнениями и бактериями даже при 40 °C. В результате полотенца остаются свежими и мягкими, а ткань служит дольше.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопка чистых полотенец

Когда стоит выбирать высокую температуру

Повышать градусы до 60 °C есть смысл лишь в особых случаях:

если полотенце сильно загрязнено,

если оно соприкасалось с биологическими жидкостями,

если в доме кто-то болен.

В остальных ситуациях достаточно стандартного режима при 40 °C.

Как избежать размножения бактерий

Всегда давайте полотенцам полностью просохнуть.

Меняйте их регулярно, а не только "по настроению".

Полезные правила для стирки полотенец

Не используйте кондиционер. Он оставляет плёнку, которая снижает впитываемость.

Не перегружайте машину. Вещам нужно пространство, чтобы хорошо промыться.

Следите за количеством порошка. Недостаток не очистит ткань, а избыток оставит следы.

Не злоупотребляйте отжимом. Слишком высокая скорость делает полотенца жёсткими. Современные стиралки предлагают специальные бережные программы.

Маленький секрет мягкости

Дорогие кондиционеры легко заменить простой солью. Достаточно столовой ложки в барабан — и полотенца выходят ощутимо мягче.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

