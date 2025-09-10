Эта маленькая хитрость продлевает жизнь полотенцам на годы — но почти никто её не знает

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Многие уверены: чтобы полотенца были идеально чистыми, их нужно стирать только на максимальной температуре. Но это не всегда так! Современные порошки и капсулы справляются с загрязнениями и бактериями даже при 40 °C. В результате полотенца остаются свежими и мягкими, а ткань служит дольше.

Стопка чистых полотенец
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопка чистых полотенец

Когда стоит выбирать высокую температуру

Повышать градусы до 60 °C есть смысл лишь в особых случаях:

  • если полотенце сильно загрязнено,
  • если оно соприкасалось с биологическими жидкостями,
  • если в доме кто-то болен.

В остальных ситуациях достаточно стандартного режима при 40 °C.

Как избежать размножения бактерий

  • Всегда давайте полотенцам полностью просохнуть.
  • Меняйте их регулярно, а не только "по настроению".

Полезные правила для стирки полотенец

  • Не используйте кондиционер. Он оставляет плёнку, которая снижает впитываемость.
  • Не перегружайте машину. Вещам нужно пространство, чтобы хорошо промыться.
  • Следите за количеством порошка. Недостаток не очистит ткань, а избыток оставит следы.
  • Не злоупотребляйте отжимом. Слишком высокая скорость делает полотенца жёсткими. Современные стиралки предлагают специальные бережные программы.

Маленький секрет мягкости

Дорогие кондиционеры легко заменить простой солью. Достаточно столовой ложки в барабан — и полотенца выходят ощутимо мягче.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

