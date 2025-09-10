Плесень пробирается в шкаф быстрее, чем вы думаете: как спасти одеяла

Каждое одеяло со временем накапливает пыль, пот и посторонние запахи. Неправильная стирка или хранение могут привести к появлению плесени и характерного "затхлого" аромата. Но есть простые правила, которые помогут сохранить одеяло свежим и уютным надолго.
Как правильно стирать
Перед стиркой проверьте ярлычок: некоторые одеяла можно стирать только вручную или отдавать в химчистку.
Если используете стиральную машину, выбирайте деликатный режим и мягкое средство без сильных ароматизаторов.
Чтобы наполнитель не сбился, добавьте в барабан теннисные или специальные шарики. Они помогают равномерно распределять пух или синтетику.
Полоскание стоит включать дважды, чтобы полностью удалить остатки моющего средства.
Сушка без ошибок
Сушка — важный этап. Одеяло нельзя оставлять влажным: это прямой путь к появлению запаха и плесени.
Сушите одеяло на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
Пуховые и синтетические модели лучше сушить горизонтально, время от времени переворачивая.
Не храните одеяло сразу после стирки — убедитесь, что оно полностью сухое.
Как хранить без запаха
Используйте хлопковые чехлы или тканевые мешки: они пропускают воздух и защищают от пыли.
Избегайте полиэтиленовых пакетов: в них скапливается влага, что приводит к затхлости.
Добавьте внутрь пакетик с лавандой, сухими травами или специальным ароматическим саше. Это предотвратит появление неприятного запаха и придаст белью лёгкий аромат.
Храните одеяла в сухом шкафу или на верхней полке, где меньше риск сырости.
