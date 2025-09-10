Плесень пробирается в шкаф быстрее, чем вы думаете: как спасти одеяла

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждое одеяло со временем накапливает пыль, пот и посторонние запахи. Неправильная стирка или хранение могут привести к появлению плесени и характерного "затхлого" аромата. Но есть простые правила, которые помогут сохранить одеяло свежим и уютным надолго.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Белое бельё в стиральной машине

Как правильно стирать

Перед стиркой проверьте ярлычок: некоторые одеяла можно стирать только вручную или отдавать в химчистку.

Если используете стиральную машину, выбирайте деликатный режим и мягкое средство без сильных ароматизаторов.

Чтобы наполнитель не сбился, добавьте в барабан теннисные или специальные шарики. Они помогают равномерно распределять пух или синтетику.

Полоскание стоит включать дважды, чтобы полностью удалить остатки моющего средства.

Сушка без ошибок

Сушка — важный этап. Одеяло нельзя оставлять влажным: это прямой путь к появлению запаха и плесени.

Сушите одеяло на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Пуховые и синтетические модели лучше сушить горизонтально, время от времени переворачивая.

Не храните одеяло сразу после стирки — убедитесь, что оно полностью сухое.

Как хранить без запаха

Используйте хлопковые чехлы или тканевые мешки: они пропускают воздух и защищают от пыли.

Избегайте полиэтиленовых пакетов: в них скапливается влага, что приводит к затхлости.

Добавьте внутрь пакетик с лавандой, сухими травами или специальным ароматическим саше. Это предотвратит появление неприятного запаха и придаст белью лёгкий аромат.

Храните одеяла в сухом шкафу или на верхней полке, где меньше риск сырости.

Уточнения

Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела.

