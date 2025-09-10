Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Apple сняла с продажи ряд своих iPhone: всего год назад они были флагманами
Ханле – врата в космос: почему астротуристы всего мира рвутся в эту деревню
Конец эпохи откладывается: УАЗ не решился похоронить легенду
Торфяные таблетки своими руками: способ сэкономить и получить рекордную рассаду
Тайга хранит своих стражей: 7 животных, которые превращают лес в зону риска для человека
Гормоны крадут прогресс: как стресс блокирует рост мышц даже при правильном рационе
Эти пирожки станут хитом на праздничном столе — всё благодаря секретной начинке
Белая и тигровая акулы не решаются на Босфор: что отпугивает хищников от Чёрного моря
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль

Разводы захватывают окна, как туман город — спасает один шаг

1:34
Недвижимость

Чистые окна способны преобразить весь дом: они пропускают больше света, делают интерьер уютнее и создают ощущение свежести. Но многие сталкиваются с одной проблемой — разводами, которые появляются даже после самой тщательной уборки.

Мытьё окон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё окон

Почему остаются пятна

Главный враг блестящих окон — неправильные средства и инструменты. Чаще всего разводы появляются, если:

  • использовать слишком много моющего раствора;
  • протирать стекло тряпкой, оставляющей ворсинки;
  • мыть окна в солнечный день, когда жидкость быстро высыхает.

Чем лучше мыть

Для идеальной чистоты можно использовать как готовые жидкости, так и домашние смеси. Хорошо работает раствор воды с уксусом или лимонным соком — он растворяет грязь и жир, не оставляя налёта. Подойдут также специальные спреи для стёкол с антистатическим эффектом.

Выбор инструментов

Лучший друг хозяйки — резиновый стеклоочиститель. Он равномерно снимает влагу и предотвращает разводы. Микрофибра тоже незаменима: она мягко собирает остатки влаги и не царапает поверхность.

Полезные советы

  • мойте окна в пасмурный день — так средство не высохнет слишком быстро;
  • начинайте с рам и подоконников, чтобы не испортить свежевымытые стёкла;
  • используйте два полотенца: одно влажное для протирки, другое сухое для полировки;
  • протрите стекло газетой или бумажным полотенцем — этот старый способ до сих пор работает.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Садоводство, цветоводство
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Последние материалы
Белая и тигровая акулы не решаются на Босфор: что отпугивает хищников от Чёрного моря
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Хотите пережить осень без аптек? Об этом витаминном коктейле знают только те, кто не болеет
Лето кончилось, бензин — тоже? Эти регионы России страдают от дефицита топлива
Жестокая игра любви: мини-сериал Подружка исследует тёмные стороны материнских чувств
Студентка из Екатеринбурга взорвала мир тхэквондо: почему её результаты стали сенсацией
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Глава ЕК объяснила, почему заключила невыгодное торговое соглашение с США
Эти четыре города докажут: самые яркие впечатления живут вдали от туристических маршрутов
Квитанции из параллельной реальности: ростовчанам насчитали долги за чужие годы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.