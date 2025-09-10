Разводы захватывают окна, как туман город — спасает один шаг

Чистые окна способны преобразить весь дом: они пропускают больше света, делают интерьер уютнее и создают ощущение свежести. Но многие сталкиваются с одной проблемой — разводами, которые появляются даже после самой тщательной уборки.

Мытьё окон

Почему остаются пятна

Главный враг блестящих окон — неправильные средства и инструменты. Чаще всего разводы появляются, если:

использовать слишком много моющего раствора;

протирать стекло тряпкой, оставляющей ворсинки;

мыть окна в солнечный день, когда жидкость быстро высыхает.

Чем лучше мыть

Для идеальной чистоты можно использовать как готовые жидкости, так и домашние смеси. Хорошо работает раствор воды с уксусом или лимонным соком — он растворяет грязь и жир, не оставляя налёта. Подойдут также специальные спреи для стёкол с антистатическим эффектом.

Выбор инструментов

Лучший друг хозяйки — резиновый стеклоочиститель. Он равномерно снимает влагу и предотвращает разводы. Микрофибра тоже незаменима: она мягко собирает остатки влаги и не царапает поверхность.

Полезные советы

мойте окна в пасмурный день — так средство не высохнет слишком быстро;

начинайте с рам и подоконников, чтобы не испортить свежевымытые стёкла;

используйте два полотенца: одно влажное для протирки, другое сухое для полировки;

протрите стекло газетой или бумажным полотенцем — этот старый способ до сих пор работает.

Уточнения

