Разводы захватывают окна, как туман город — спасает один шаг

Чистые окна способны преобразить весь дом: они пропускают больше света, делают интерьер уютнее и создают ощущение свежести. Но многие сталкиваются с одной проблемой — разводами, которые появляются даже после самой тщательной уборки.
Главный враг блестящих окон — неправильные средства и инструменты. Чаще всего разводы появляются, если:
Для идеальной чистоты можно использовать как готовые жидкости, так и домашние смеси. Хорошо работает раствор воды с уксусом или лимонным соком — он растворяет грязь и жир, не оставляя налёта. Подойдут также специальные спреи для стёкол с антистатическим эффектом.
Лучший друг хозяйки — резиновый стеклоочиститель. Он равномерно снимает влагу и предотвращает разводы. Микрофибра тоже незаменима: она мягко собирает остатки влаги и не царапает поверхность.
Уточнения
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
