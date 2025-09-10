Классическим чайникам конец: новый гаджет кипятит воду за 3 секунды и экономит свет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ещё вчера электрический чайник казался незаменимым спутником на кухне: включил — и жди несколько минут, пока вода зашумит. Сегодня эта привычка уходит в прошлое. В дома приходит новое поколение устройств, которые нагревают воду за 3 секунды и при этом расходуют вдвое меньше энергии.

Современный водонагреватель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современный водонагреватель

Горячая вода по требованию — без ожидания

Современные проточные водонагреватели работают по другому принципу, чем классические чайники. Они не кипятят пол-литра или литр жидкости сразу, а нагревают только тот объём, который нужен в конкретный момент — будь то чашка чая, кофе или немного воды для бульона.

  • Внутри устройства — небольшой резервуар с холодной водой.
  • После нажатия кнопки жидкость мгновенно проходит через нагревательный элемент.
  • Встроенный термостат доводит её до заданной температуры.
  • И сразу — струя горячей воды в кружке.

Время ожидания сокращается с привычных 2-3 минут до нескольких секунд.

Экономия энергии без жертв

Обычный чайник всегда греет весь объём воды, даже если нужна лишь половина чашки. В итоге литр закипает, но большая часть потом остывает впустую. Проточный водонагреватель решает эту проблему: он расходует энергию только на ту порцию, что используется.

Экономия — до 50% электроэнергии. Для семей с маленькими детьми, где воду подогревают постоянно, или для одиноких людей, которым не нужен полный чайник, это особенно актуально.

Где пригодится мгновенный нагреватель

  • Для семьи с детьми: быстро развести смесь или приготовить чай.
  • Для одиночек: не нужно кипятить большие объёмы.
  • Для готовки: удобно бланшировать овощи или заливать лапшу.
  • Для офиса: сотрудники не стоят в очереди к чайнику.

Стоимость и уход

Несмотря на футуристичный принцип работы, цена у таких устройств пока сравнима с качественными электрочайниками. В пересчёте на рубли — около 6-8 тысяч. С течением времени стоимость может снизиться, сделав гаджет массовым.

Есть и минусы:

  • Прибор требует регулярной очистки от накипи.
  • Он занимает место на кухонной поверхности, что не всегда удобно для небольших помещений.

Новые проточные водонагреватели обещают ускорить процесс приготовления напитков, снизить траты на электричество и добавить комфорта в повседневную рутину. Кнопка — и вода готова. Больше никаких долгих ожиданий у шипящего чайника.

Уточнения

Ча́йник - полое изделие (сосуд) различной формы с крышкой, ручкой и носиком (также существуют чайники без носика), предназначенное для кипячения воды и заваривания чая.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
