Классическим чайникам конец: новый гаджет кипятит воду за 3 секунды и экономит свет

Ещё вчера электрический чайник казался незаменимым спутником на кухне: включил — и жди несколько минут, пока вода зашумит. Сегодня эта привычка уходит в прошлое. В дома приходит новое поколение устройств, которые нагревают воду за 3 секунды и при этом расходуют вдвое меньше энергии.
Современные проточные водонагреватели работают по другому принципу, чем классические чайники. Они не кипятят пол-литра или литр жидкости сразу, а нагревают только тот объём, который нужен в конкретный момент — будь то чашка чая, кофе или немного воды для бульона.
Время ожидания сокращается с привычных 2-3 минут до нескольких секунд.
Обычный чайник всегда греет весь объём воды, даже если нужна лишь половина чашки. В итоге литр закипает, но большая часть потом остывает впустую. Проточный водонагреватель решает эту проблему: он расходует энергию только на ту порцию, что используется.
Экономия — до 50% электроэнергии. Для семей с маленькими детьми, где воду подогревают постоянно, или для одиноких людей, которым не нужен полный чайник, это особенно актуально.
Несмотря на футуристичный принцип работы, цена у таких устройств пока сравнима с качественными электрочайниками. В пересчёте на рубли — около 6-8 тысяч. С течением времени стоимость может снизиться, сделав гаджет массовым.
Новые проточные водонагреватели обещают ускорить процесс приготовления напитков, снизить траты на электричество и добавить комфорта в повседневную рутину. Кнопка — и вода готова. Больше никаких долгих ожиданий у шипящего чайника.
Уточнения
Ча́йник - полое изделие (сосуд) различной формы с крышкой, ручкой и носиком (также существуют чайники без носика), предназначенное для кипячения воды и заваривания чая.
