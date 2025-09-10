Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красивые дорожки и пышные клумбы могут обернуться бедой — о чём забывают садоводы
Вчера мурчала, сегодня царапает: что стоит за внезапной агрессией любимца
Шенген становится лотереей: где россиян ещё ждут, а где отпуск под большим вопросом
Тревога уходит незаметно: эти ежедневные действия помогают улучшить самочувствие
Австралийские шахтёры сорвали куш: невероятная находка, изменившая их жизнь
Вечная загадка скользкого льда решена: дело вовсе не в тонкой водяной плёнке
Никогда не делайте этого после тренировки: вот что разрушит ваши мышцы и результаты
Аппетитная корочка получается не у всех: есть приём, который меняет весь результат
Мелкие хулиганы: Мария Погребняк выяснила, кто не прав в скандале Крида и Мизулиной

Секретные ниши и магия зеркал: 6 приёмов, где спрятать вещи в ванной, чтобы было и стильно, и удобно

4:10
Недвижимость

Ванная комната давно перестала быть исключительно утилитарным пространством. Сегодня это маленький домашний спа-уголок, где начинается и заканчивается день. Здесь хочется не только навести порядок, но и создать атмосферу уюта и стиля. И именно системы хранения играют в этом ключевую роль. От того, как спрятаны флаконы и полотенца, зависит ощущение гармонии, визуальная легкость и даже комфорт во время утренних сборов.

Современная ванная
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная ванная

Шесть идей, которые помогут организовать ванную так, чтобы она выглядела как картинка из интерьерного журнала — функционально, красиво и практично.

Невидимые союзники: тумбы с секретами

Классическая тумба под раковиной может быть не просто местом для хранения, а элегантным акцентом в интерьере. Современные модели делают с гладкими фасадами без ручек, с интегрированными выемками или push-механизмом.

  • Визуально поверхность выглядит цельной и минималистичной.
  • Внутри скрываются полки и выдвижные ящики для косметики, полотенец и бытовой химии.
  • Если выбрать покрытие под камень, дерево или матовый лак, тумба превратится в стильный элемент, а беспорядок исчезнет из поля зрения.

Магия зеркала

Зеркало в ванной давно стало необходимостью, но современные интерьеры используют его с двойной пользой.

  • За зеркальной поверхностью можно спрятать целые шкафчики для средств гигиены.
  • Если зеркало занимает всю стену от пола до потолка, оно визуально увеличивает пространство и делает комнату светлее.
  • Подсветка по периметру добавит мягкого сияния и создаст ощущение домашнего спа.

Перегородки-органайзеры

В просторных ванных комнатах две параллельные стены или отдельные перегородки можно превратить в функциональные хранилища.

  • Встроенные открытые полки станут местом для полотенец и декоративных аксессуаров.
  • Закрытые отсеки помогут спрятать бытовую химию или запасные средства.
  • Такая конструкция не только делит пространство на "сухую" и "мокрую" зоны, но и становится стильным акцентом.

Подоконник-полка

Если в ванной есть окно, используйте его подоконник не только для цветов.

  • Это отличное место для свечей, баночек с солью для ванн или косметики.
  • Если места мало, можно надстроить низкую перегородку вокруг ванны, которая станет дополнительной поверхностью.
  • Такой элемент возвращает в интерьер ретро-настроения, но в современном исполнении выглядит свежо и лаконично.

Центральная стена-шкаф

В больших ванных комнатах можно установить изолированную перегородку — своеобразный "остров".

  • С одной стороны она служит опорой для зеркала или умывальника.
  • С другой — прячет ниши и полки для хранения.
  • Пространство остаётся открытым и воздушным, но при этом становится более организованным.

Встроенные ниши

Ниши в стене — решение вне времени. Сегодня их делают не только в душевых, но и в других частях ванной.

  • Вертикальные ниши от пола до потолка превращаются в мини-стеллажи.
  • Горизонтальные — визуально расширяют пространство и подходят для хранения аксессуаров.
  • Для большей выразительности можно оформить их плиткой контрастного цвета или подсветкой.

Почему это работает

  • Экономия места: даже маленькая ванная становится функциональнее.
  • Минимализм: спрятанные вещи создают ощущение чистоты и порядка.
  • Эстетика: зеркала, подсветка и отделка превращают практичные элементы в стильный декор.
  • Баланс: грамотное зонирование делает комнату более гармоничной и удобной.

Современные идеи хранения в ванной показывают: даже несколько незаметных решений способны полностью изменить восприятие пространства. Вместо переполненных полок и хаоса — спокойствие, легкость и ощущение настоящего уюта.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Экономика и бизнес
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Наука и техника
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Последние материалы
Красивые дорожки и пышные клумбы могут обернуться бедой — о чём забывают садоводы
Вчера мурчала, сегодня царапает: что стоит за внезапной агрессией любимца
Шенген становится лотереей: где россиян ещё ждут, а где отпуск под большим вопросом
Тревога уходит незаметно: эти ежедневные действия помогают улучшить самочувствие
Австралийские шахтёры сорвали куш: невероятная находка, изменившая их жизнь
Вечная загадка скользкого льда решена: дело вовсе не в тонкой водяной плёнке
Никогда не делайте этого после тренировки: вот что разрушит ваши мышцы и результаты
Аппетитная корочка получается не у всех: есть приём, который меняет весь результат
Мелкие хулиганы: Мария Погребняк выяснила, кто не прав в скандале Крида и Мизулиной
От навязчивой идеи до мирового чуда: 50 лет труда британца превратили безумие в достопримечательность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.