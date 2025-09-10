Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретные ниши и магия зеркал: 6 приёмов, где спрятать вещи в ванной, чтобы было и стильно, и удобно
Красивые дорожки и пышные клумбы могут обернуться бедой — о чём забывают садоводы
Вчера мурчала, сегодня царапает: что стоит за внезапной агрессией любимца
Шенген становится лотереей: где россиян ещё ждут, а где отпуск под большим вопросом
Тревога уходит незаметно: эти ежедневные действия помогают улучшить самочувствие
Австралийские шахтёры сорвали куш: невероятная находка, изменившая их жизнь
Вечная загадка скользкого льда решена: дело вовсе не в тонкой водяной плёнке
Никогда не делайте этого после тренировки: вот что разрушит ваши мышцы и результаты
Аппетитная корочка получается не у всех: есть приём, который меняет весь результат

От навязчивой идеи до мирового чуда: 50 лет труда британца превратили безумие в достопримечательность

3:27
Недвижимость

На северо-западе Англии, в Саутпорте, всего в нескольких шагах от песчаных дюн пляжа Эйнсдейл, скрывается место, которое сегодня притягивает тысячи туристов. Под садом обычного жилого дома развернулась целая сеть рукотворных пещер, превратившихся в настоящий подземный сад.

Человек в пещере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Человек в пещере

Эта невероятная история началась с мечты Фрэнсиса Проктора и его жены Барбары. Более пятидесяти лет они шаг за шагом превращали рискованный замысел в реальность, создавая не просто укрытие под землёй, а уникальное пространство, сочетающее инженерный талант и художественное вдохновение.

От вдохновения к делу

Идея родилась после поездки в графство Дербишир. Там супруги посетили знаменитую пещеру Блю Джон, где природа создала фантастические лабиринты из камня и кристаллов. Увиденное так впечатлило Фрэнсиса, что он решил построить что-то подобное у себя дома.

Казалось бы, мечта утопическая: их дом стоял прямо на песчаных дюнах. Любая попытка копать здесь грозила обвалом. Но Проктор не отступил. Сначала он начал с небольшой подземной комнаты, куда можно было спуститься прямо из сада. Со временем проект разросся, и под землёй возникли десятки переходов, залов и ниш.

Труд полувековой длиной

Работа над пещерами заняла больше пяти десятилетий. Супруги копали вручную, укрепляли стены и потолки, подбирали материалы, экспериментировали с формами. Каждый метр требовал терпения и изобретательности. Там, где казалось невозможным удержать песчаные своды, Фрэнсис находил решения: создавал подпорки, применял цементирующие смеси, превращал слабую почву в устойчивую основу.

Барбара поддерживала мужа, помогала с оформлением и озеленением. В итоге подземные галереи стали не просто техническим сооружением, а художественным пространством. Здесь появились клумбы с растениями, каменные орнаменты, миниатюрные залы, напоминающие подземные храмы.

Подземный сад сегодня

Сегодня подземные пещеры Проктора официально признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это не просто туристический аттракцион, а символ человеческой настойчивости и веры в мечту.

Подземный сад вызывает у посетителей целую гамму эмоций:

  • удивление от масштаба — сеть уходит на глубину около шести метров;
  • восхищение инженерным решением — пещеры расположены прямо в песчаных дюнах, где любое неправильное движение могло бы обернуться катастрофой;
  • ощущение уюта и покоя — стены украшены зеленью, а свет, падающий из искусственных источников, создаёт атмосферу сказки.

Уроки, которые оставил Проктор

История подземного сада — это напоминание о том, что мечта способна преодолеть любые границы. Фрэнсис Проктор начинал с маленькой фантазии, а завершил проект, который сегодня изучают архитекторы, туристы и исследователи.

Его труд показывает, что даже самое смелое желание можно воплотить в жизнь, если к делу подойти с терпением и настойчивостью. А сад под землёй в Саутпорте стал своеобразным символом: там, где люди видели лишь зыбучие пески, появилась вечная каменная гармония.

Уточнения

Достопримеча́тельность - место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Экономика и бизнес
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Наука и техника
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Последние материалы
Красивые дорожки и пышные клумбы могут обернуться бедой — о чём забывают садоводы
Вчера мурчала, сегодня царапает: что стоит за внезапной агрессией любимца
Шенген становится лотереей: где россиян ещё ждут, а где отпуск под большим вопросом
Тревога уходит незаметно: эти ежедневные действия помогают улучшить самочувствие
Австралийские шахтёры сорвали куш: невероятная находка, изменившая их жизнь
Вечная загадка скользкого льда решена: дело вовсе не в тонкой водяной плёнке
Никогда не делайте этого после тренировки: вот что разрушит ваши мышцы и результаты
Аппетитная корочка получается не у всех: есть приём, который меняет весь результат
Мелкие хулиганы: Мария Погребняк выяснила, кто не прав в скандале Крида и Мизулиной
От навязчивой идеи до мирового чуда: 50 лет труда британца превратили безумие в достопримечательность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.