Квитанции из параллельной реальности: ростовчанам насчитали долги за чужие годы

2:03
Недвижимость

История жильцов многоэтажек на улице Комарова в Ростове напоминает абсурдный сценарий. Люди вышли из-под управления УК, создали своё ТСЖ, а спустя годы получили в судах уведомления о долгах, которых быть не могло.

Новостройка летом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Новостройка летом

Как всё начиналось

Две многоэтажки обслуживала компания "Бытсервис". Качество работы жильцов не устраивало, и в июне 2022 года они создали ТСЖ. Отношения с УК разорвали официально, но процесс оказался непростым: приходилось доказывать оплату квитанций, отменять приказы и снова сталкиваться с перерасчётами.

Долг за "чужие" годы

В 2025 году одна из жительниц неожиданно получила из суда бумагу с требованием заплатить более 21 тысячи рублей — долг и пени. Оказалось, "Бытсервис" начислил задолженность за 2022-2024 годы, когда дом уже управлялся ТСЖ.

Жильцы поехали в суд и были шокированы: компания выставила счета за период, в который она фактически не имела к дому отношения.

Попытка взыскания

Сначала суд в приказном порядке постановил взыскать деньги, но жильцы сумели это отменить. Почему долг появился — загадка. Юристы предполагают, что речь может идти о неосновательном обогащении, но официального объяснения нет.

Ответ управляющей компании

На запрос журналистов "Бытсервис" рассказал лишь о стандартной схеме начислений и добавил, что при неоплате компания обращается в суд. Дополнительные детали комментировать отказались, сославшись на "персональные данные", сообщает rostovgazeta.ru.

Системная проблема

Это далеко не первый случай. Ростовчане нередко жалуются на странные графы в квитанциях: то "радиоточки", которых давно нет, то коллективные антенны или домофоны, не относящиеся к УК.

Уточнения

Това́рищество со́бственников жилья́ (ТСЖ) — юридическое лицо, некоммерческая организация, созданная на основе объединения собственников помещений многоквартирного дома или собственников соседних участков с жилыми строениями (домами) для совместного управления теми помещениями этого дома и землями.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
