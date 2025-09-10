Деньги на стенах: цвета, которые по фэншуй работают сильнее любого амулета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:39
Недвижимость

Фэншуй давно перестал быть экзотической диковинкой и всё чаще появляется в разговорах дизайнеров интерьеров. В 2025 году на первый план выходит не только расположение мебели, но и цветовая палитра дома, которая, по словам мастеров восточной философии, напрямую влияет на поток энергии и даже на финансовое благополучие.

Фэн-шуй интерьер с цветами богатства
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фэн-шуй интерьер с цветами богатства

Согласно фэншуй, каждый цвет — это отражение одной из пяти стихий: дерева, воды, огня, земли и металла. Баланс этих энергий помогает не только гармонизировать пространство, но и привлекать в жизнь изобилие, удачу и стабильность.

Почему цвет в доме влияет на деньги

Фэншуй рассматривает жилище не как набор стен, а как живой организм. Энергия ци, по представлениям древнекитайских мастеров, должна свободно течь по дому, наполняя его обитателей силой, здоровьем и богатством. Неправильно подобранные оттенки "глушат" этот поток, создают застой и даже провоцируют финансовые трудности.

Цвета, связанные с богатством и процветанием, работают на уровне подсознания. Они:

  • активизируют энергию изобилия и расширяют внутренние возможности;
  • создают в доме атмосферу уверенности и стабильности;
  • притягивают материальные блага, по фэн-шуй выступая символами успеха и достатка;
  • усиливают внутреннюю мотивацию и помогают принимать смелые решения.

Четыре оттенка для богатства и процветания

Фиолетовый

С древности фиолетовый считался цветом роскоши, духовности и власти. В фэн-шуй он ассоциируется не только с высшими устремлениями, но и с материальными благами. Считается, что этот цвет работает как магнит для денег, усиливая энергию процветания.

  • Тёмные оттенки фиолетового особенно эффектны в гостиной и прихожей. Они гармонично смотрятся в сочетании с белым или золотым.
  • Светлые тона — сиреневый, лавандовый — подходят для спальни и ванной комнаты. Но важно не переусердствовать: слишком много фиолетового может создать атмосферу меланхолии.

Тёмно-синий

Символизирует стихию воды — а вода в фэн-шуй связана с движением и финансовыми потоками. Глубокий синий цвет помогает "притянуть" деньги и одновременно настраивает на спокойствие.

  • Отличный приём — покрасить входную дверь или одну из стен в насыщенный синий оттенок.
  • Мягкая мебель с тёмно-синими обивками или декоративные элементы вроде подушек и ваз помогут наполнить дом энергией богатства.
  • Чтобы избежать излишней тяжести, лучше сочетать с белыми или бежевыми деталями.

Тёмно-зелёный

Зелёный — воплощение стихии дерева, символ роста, плодородия и постоянного обновления. Для женщин он ещё и помогает гармонизировать гормональный фон, а для дома — создаёт ощущение живости и стабильности.

  • Добавьте в интерьер комнатные растения: они не только поддержат энергетику пространства, но и очистят воздух.
  • Используйте зелёные текстильные акценты — шторы, пледы, коврики.
  • В кухне зелёный цвет помогает уравновесить стихии огня (плита) и воды (раковина).

Золото

Если есть цвет, который напрямую ассоциируется с деньгами, это именно золото. Оно символизирует изобилие, благополучие и солнечную энергию. В китайской традиции золотые элементы — от мебели до мелких деталей — считались настоящим магнитом для богатства.

  • Золотые рамки для картин, подсвечники или фурнитура на мебели привнесут в интерьер ощущение достатка.
  • Особенно рекомендуется использовать золотой в прихожей, где энергия "входит" в дом, а также в столовой и гостиной.
  • Главное — не переборщить: золото должно быть акцентом, а не фоном.

Маленькие хитрости для большой энергии

  • Комбинируйте "богатые" оттенки с нейтральными, чтобы сохранить баланс и избежать перенасыщения.
  • Используйте не только краску для стен, но и текстиль, декор, посуду. Иногда достаточно пары подушек или вазы.
  • Помните, что цвет работает не только визуально, но и эмоционально: если оттенок раздражает, он не принесёт гармонии.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй - даосская практика символического освоения пространства.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
