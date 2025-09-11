Реальный шанс: города, где новостройки стали доступнее — проверьте, есть ли ваш в списке

По данным сервиса "Яндекс Недвижимость", в августе в ряде российских городов продолжилось снижение цен на квартиры в новостройках. Наиболее заметно подешевели студии, особенно в Воронеже.

Города с самым значительным падением цен на студии

Воронеж: -8,9% (до 3,5 млн рублей)

Пермь: -6,6% (до 4,4 млн рублей)

Волгоград: -2% (до 4,8 млн рублей)

Эксперты связывают такую динамику с активным выводом застройщиками на рынок нового бюджетного жилья. Например, в Воронеже и Волгограде в продаже появились лоты стоимостью от 2,5 млн и 3,5 млн рублей соответственно, что увеличило предложение и оказало давление на средние цены.

Снижение также затронуло и другие типы квартир, хотя было менее выраженным, уточняет Газета. Ru.

Динамика по однокомнатным квартирам

Волгоград: -1,9% (до 4,7 млн руб.)

Пермь: -1% (до 6,2 млн руб.)

Омск: -0,7% (до 6,1 млн руб.)

Снижение цен на двухкомнатные квартиры зафиксировано в:

Красноярск: -4,3% (до 8,1 млн руб.)

Казань: -2,4% (до 13,3 млн руб.)

Волгоград: -1,4% (до 7,2 млн руб.)

Трехкомнатные квартиры подешевели в:

Красноярск: -3,6% (до 10,9 млн руб.)

Санкт-Петербург: -3,2% (до 23,5 млн руб.)

Омск: -3,1% (до 13,6 млн руб.)

Казань: -2,1% (до 17,0 млн руб.)

Волгоград: -1,1% (до 7,9 млн руб.)

Таким образом, тренд на удешевление нового жилья в августе продолжился, а самым заметным изменением стало значительное падение стоимости студий в Воронеже. Основной причиной снижения цен аналитики называют увеличение доли бюджетных лотов в общем объеме предложения.

Воро́неж — город на юге Центральной России, административный центр Воронежской области.

