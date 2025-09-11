Реальный шанс: города, где новостройки стали доступнее — проверьте, есть ли ваш в списке

По данным сервиса "Яндекс Недвижимость", в августе в ряде российских городов продолжилось снижение цен на квартиры в новостройках. Наиболее заметно подешевели студии, особенно в Воронеже.
Эксперты связывают такую динамику с активным выводом застройщиками на рынок нового бюджетного жилья. Например, в Воронеже и Волгограде в продаже появились лоты стоимостью от 2,5 млн и 3,5 млн рублей соответственно, что увеличило предложение и оказало давление на средние цены.
Снижение также затронуло и другие типы квартир, хотя было менее выраженным, уточняет Газета. Ru.
Таким образом, тренд на удешевление нового жилья в августе продолжился, а самым заметным изменением стало значительное падение стоимости студий в Воронеже. Основной причиной снижения цен аналитики называют увеличение доли бюджетных лотов в общем объеме предложения.
Уточнения
Воро́неж — город на юге Центральной России, административный центр Воронежской области.
