Газовая колонка гаснет на ровном месте — причина кроется там, где никто не ищет

Недвижимость

Поломка газовой колонки всегда становится неприятным сюрпризом. Когда оборудование внезапно тухнет, привычный ритм жизни нарушается, ведь без горячей воды сложно представить себе комфортный быт. Чтобы разобраться, что может быть причиной, важно понимать устройство и принцип работы водонагревателя.

Газовая колонка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Газовая колонка

Как устроена газовая колонка

Основу системы составляют два элемента — горелка и теплообменник. При открытии крана загорается пламя, которое нагревает проходящую через трубки воду. В современных моделях за поджиг отвечает пьезоэлемент, а старые варианты запускались вручную с помощью запальника.

Важный узел — водогазовое устройство. В нем установлена мембрана, которая под давлением воды открывает газовый клапан. Кроме того, каждая колонка оснащена системой автоматики, следящей за безопасностью. Если датчики фиксируют сбой, подача газа прекращается мгновенно.

Почему колонка тухнет во время работы

  • Проблемы с датчиком ионизации. Если прибор загорается, но гаснет через несколько секунд, стоит проверить датчик ионизации. Эта термопара нагревается пламенем и передает электрический сигнал. Когда ионов недостаточно, система воспринимает это как отсутствие огня и блокирует газ.

 

  • Изношенная мембрана. Мембрана со временем теряет эластичность и обрастает накипью. В результате она плохо прогибается и не открывает газовый клапан. Колонка зажигается, но тут же тухнет.

 

  • Засорение фитиля или датчика тяги. Фитиль может покрыться налетом, пламя становится слабым и желтоватым. Иногда слышен хлопок — это признак накопления газа перед воспламенением. Бывает, что засоряется датчик тяги: тогда запальник коптит, а пламя теряет яркость.

 

  • Срабатывание системы защиты. Современные колонки оснащены тремя сенсорами: тяги, пламени и перегрева. Они отключают оборудование при малейшей опасности. Если один из них вышел из строя, прибор начнет гаснуть. Проверить исправность можно мультиметром. Еще одна частая причина — сбой настроек автоматики, когда случайно включено автоотключение.

 

  • Плохой контакт или севшие батарейки. Если электромагнитный клапан теряет контакт с термопарой, колонка не загорается. Похожий эффект дает окисление контактов или разряд батареек. При этом слышны щелчки пьезоэлемента, но пламя не появляется.

 

  • Загрязнение теплообменника. Сажа и известковый налет сужают проход в трубках, давление падает и колонка выключается. Обычно при этом меняется цвет пламени с синего на желтый.

 

  • Нарушение тяги. Если дымоход забит, продукты сгорания не выходят наружу. Датчик реагирует и отключает подачу газа. Проверить тягу легко: поднести спичку к смотровому окошку. Если огонь отклоняется внутрь, значит все в порядке.

 

  • Проблемы с душевой лейкой или смесителем. Бывает, что колонка работает нормально, но тухнет при переключении на душ. Причина может скрываться в забитом шланге, засоренной лейке или фильтре на входе.

Как предотвратить поломки

Чтобы колонка служила дольше:

  • обеспечьте хороший приток воздуха в помещении;
  • проводите профилактику минимум раз в год;
  • чистите дымоход дважды в год;
  • меняйте батарейки каждые полгода;
  • регулируйте температуру только пламенем, не подмешивая холодную воду.

Так удастся снизить риск поломок и продлить срок службы оборудования.

Да́тчик - конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
