Каждый сантиметр на счету: как увеличить пространство тесной квартиры без перепланировки

3:46
Недвижимость

В небольшой квартире каждый сантиметр на счету. Чтобы пространство не казалось загромождённым и при этом оставалось удобным, стоит использовать проверенные приёмы, которые помогают визуально и физически освободить место.

Компактная квартира
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Компактная квартира

Используйте вертикаль на максимум

Часто в маленьких квартирах задействуют только нижнюю часть стен, а верхняя пустует. Но именно она способна вместить больше всего. Высокие шкафы до потолка помогут организовать хранение и не будут выглядеть громоздко, если выбрать фасады в цвет стен.

На кухне стоит предусмотреть дополнительный антресольный ряд, а в зоне над дверью — аккуратные полки или П-образный шкаф. Даже цоколь гарнитура можно превратить в систему хранения, установив туда плоские выдвижные ящики.

Превращайте планировочные особенности в плюсы

Даже на скромных 20-30 квадратах можно найти удачные решения. Высокие потолки дают возможность создать второй уровень и использовать его как спальню или рабочее место. Кладовую легко переделать в гардеробную, а ниши — в функциональные зоны с полками или встроенной мебелью.

Мебель и техника-трансформеры

В условиях ограниченной площади каждая вещь должна приносить максимум пользы. Диван-кровать, стол-комод, пуф с отсеком для хранения или шкаф-диван — такие модели значительно экономят место. Техника также может быть многофункциональной: лучше выбирать модели "2-в-1" и встраивать их в колонны, чтобы избежать хаоса и лишних деталей в интерьере.

Рациональное использование пространства под кроватью

Спальня — одна из самых сложных комнат в плане организации. Кровать занимает большую часть площади, но пространство под ней часто простаивает. Его можно использовать для хранения одежды, постельного белья или сезонных вещей.

Для этого подойдут модели с ящиками или варианты на ножках, под которые легко убрать кофры. В студиях удобно сделать подиум с системой хранения, который одновременно служит и зоной для сна.

Вертикальные системы для обуви

Прихожая обычно страдает от нехватки места сильнее других зон. Обычные полки и расставленная по полу обувь быстро съедают полезное пространство. Решение простое — узкие консоли с откидными крышками, где пары располагаются вертикально. Такая обувница не только экономит метры, но и делает входную зону аккуратной.

Откажитесь от распашных дверей

Межкомнатные двери часто "крадут" драгоценные сантиметры. Чтобы не ломать голову над расстановкой мебели, стоит заменить их раздвижными конструкциями. Если приватность не требуется, проём можно оставить открытым — комнаты будут казаться светлее и просторнее.

Подоконник как функциональная зона

Даже небольшой подоконник способен выполнять несколько задач. Его можно превратить в рабочее место, обеденный стол или дополнительную поверхность на кухне. Под ним легко устроить неглубокие шкафчики для хранения. Широкий и низкий подоконник подойдёт для уютного места отдыха с подушками.

Минимализм и регулярное расхламление

Ни одна, даже самая продуманная система не справится с переизбытком вещей. Лучший способ сохранить пространство — регулярно пересматривать содержимое шкафов и избавляться от ненужного. Стоит придерживаться правила: купил новое — убери старое. Такой подход не только экономит место, но и помогает поддерживать порядок.

Уточнения

Трансформер (англ. Transformer "меняющий форму, трансформирующий(ся), преобразующий(ся)", буквально значит то же самое, что трансформатор - "преобразователь") или трансформеры - в общем смысле, нечто преобразующее или преобразующееся.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
