Тайные агенты умного дома: как голосовые помощники и датчики работают на злоумышленников

Кандидат технических наук, доцент РТУ МИРЭА Святослав Литвинов предупреждает: маршрутизаторы и Wi-Fi-камеры являются наиболее уязвимыми элементами умного дома и главными целями для киберпреступников.
Помимо очевидных угроз, существуют и менее заметные, но не менее опасные точки уязвимости. Злоумышленники могут использовать взломанные устройства для создания масштабных бот-сетей и организации DDoS-атак на сторонние ресурсы, предупреждает Газета.Ru.
Важно понимать, что безопасность умного дома зависит от самого слабого звена в системе. Даже один незащищенный гаджет может стать причиной компрометации всей домашней сети.
Основные меры защиты:
"Подход к обеспечению безопасности домашней сети должен быть комплексным. Производители закрывают уязвимости в обновлениях, но пользователи часто пренебрегают установкой актуальных версий ПО", — подчеркивает Литвинов.
Эксперт отмечает, что статистика атак показывает: хакеры действуют по принципу наименьшего сопротивления, выбирая самые распространенные и наименее защищенные устройства. Поэтому своевременное обновление и смена паролей являются критически важными для защиты приватности.
Уточнения
Умный дом (Умное здание) — система автоматизации жилого или коммерческого здания.
