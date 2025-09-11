Тайные агенты умного дома: как голосовые помощники и датчики работают на злоумышленников

Кандидат технических наук, доцент РТУ МИРЭА Святослав Литвинов предупреждает: маршрутизаторы и Wi-Fi-камеры являются наиболее уязвимыми элементами умного дома и главными целями для киберпреступников.

Почему эти устройства представляют наибольший риск

Взлом роутера дает злоумышленнику полный контроль над интернет-трафиком всей сети.

Скомпрометированные камеры превращаются в инструменты шпионажа и шантажа.

Эти устройства часто имеют стандартные пароли и устаревшее ПО.

Помимо очевидных угроз, существуют и менее заметные, но не менее опасные точки уязвимости. Злоумышленники могут использовать взломанные устройства для создания масштабных бот-сетей и организации DDoS-атак на сторонние ресурсы, предупреждает Газета.Ru.

Ключевые угрозы умного дома

Голосовые помощники и смарт-колонки - постоянно записывают фоновый шум. Сенсоры и датчики (умное освещение, розетки) - используются для создания бот-сетей. Системы климат-контроля - могут стать точкой входа в домашнюю сеть.

Важно понимать, что безопасность умного дома зависит от самого слабого звена в системе. Даже один незащищенный гаджет может стать причиной компрометации всей домашней сети.

Экспертные рекомендации по безопасности

Основные меры защиты:

Замена стандартных паролей на сложные уникальные комбинации.

Регулярное обновление прошивки всех устройств.

Использование шифрования передаваемых данных.

Дополнительные меры

Создание отдельной сети для IoT-устройств.

Отключение неиспользуемых сетевых функций.

Регулярная проверка активности подключенных устройств.

"Подход к обеспечению безопасности домашней сети должен быть комплексным. Производители закрывают уязвимости в обновлениях, но пользователи часто пренебрегают установкой актуальных версий ПО", — подчеркивает Литвинов.

Эксперт отмечает, что статистика атак показывает: хакеры действуют по принципу наименьшего сопротивления, выбирая самые распространенные и наименее защищенные устройства. Поэтому своевременное обновление и смена паролей являются критически важными для защиты приватности.

