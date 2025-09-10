Наливные полы уходят из заводов в квартиры — и меняют интерьер до неузнаваемости

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:29
Недвижимость

Наливные полы уже давно перестали быть редкостью и воспринимаются как современное решение для квартиры или дома. Первые эксперименты с ними были связаны с промышленными объектами, позже они появились в жилых интерьерах в виде 3D-рисунков.

гладкий пол
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
гладкий пол

Сегодня такие покрытия стали куда более разнообразными и практичными: они могут быть как основой под другое напольное покрытие, так и самостоятельным декоративным вариантом.

Что такое наливной пол

Под наливным полом понимают состав в полужидком виде, который сам растекается по основанию и принимает идеально ровное положение. После застывания он образует гладкую, прочную поверхность, не требующую дополнительной шлифовки. Использовать такие смеси можно как для чернового выравнивания, так и для финишной отделки.

Преимущества и слабые стороны

Главное достоинство наливных полов — безупречная ровность. Основание получается монолитным, без стыков и швов. К другим плюсам относятся:

  • быстрый набор прочности — по полу можно ходить уже через несколько часов;
  • долговечность — при правильном выборе состав служит десятилетиями;
  • влагостойкость и простота ухода;
  • устойчивость к химии и огню;
  • эстетичность — особенно у полимерных смесей.

Минусы тоже есть. Во-первых, стоимость: при значительных перепадах уровня пола расход смеси будет огромным. Во-вторых, низкие тепло- и звукоизоляционные качества. К тому же такие покрытия требуют идеально подготовленного основания и строгого соблюдения технологии. Демонтировать застывший пол потом очень трудно.

Минеральные составы

К этой группе относятся цементные и гипсовые смеси. Их используют в качестве чернового выравнивания.

Цементные

Прочные, влагостойкие и долговечные. Подходят и для улицы, и для помещений. Если добавить акрил, поверхность становится нескользкой — идеальный вариант для дорожек или гаражей.

Гипсовые

Они менее прочные, но обеспечивают хорошую тепло- и шумоизоляцию. Подходят только для сухих помещений, так как плохо переносят влагу и перепады температуры.

Минеральные составы не используют как финишные: их внешний вид слишком простой. Чаще всего они служат надежной основой под плитку, ламинат или паркет.

Полимерные покрытия

Полимерные варианты куда более эффектные и декоративные. Они делятся на три вида.

  • Эпоксидные. Прочные, устойчивые к химии и влаге, бывают как цветными, так и прозрачными. Внутрь можно заливать декоративные элементы — песок, крошку, рисунки. Недостатки: хрупкость при сильном ударе и склонность к пожелтению на солнце.
  • Полиуретановые. Более гибкие и эластичные. Хорошо выдерживают перепады температур, вибрации и падение тяжелых предметов. Подходят для кухонь, ванных, бассейнов. Полиуретан лучше гасит шумы, но со временем может выгорать на солнце.
  • Метилметакрилатные. Самые прочные и долговечные, выдерживают экстремальные условия и служат до 50 лет. Однако они очень дорогие, требуют профессиональной укладки и при заливке выделяют токсичные пары. Поэтому чаще встречаются в общественных зданиях, а не в квартирах.

Как выбрать подходящий вариант

Для жилых комнат оптимальны гипсовые, эпоксидные и полиуретановые покрытия. Гипс подойдет для сухих помещений, эпоксид требует защиты от скольжения и солнечных лучей, а полиуретан универсален и удобен в эксплуатации.

Для гаражей лучше выбирать цементные смеси или полиуретан: они стойки к нагрузкам, химии и удобны в уходе. Эпоксидный вариант здесь менее удачный из-за хрупкости при падении инструментов.

Наливной пол может выполнять сразу две функции — выравнивать основание и быть самостоятельным декоративным покрытием. Выбор зависит от условий эксплуатации и бюджета: для квартиры чаще выбирают полиуретан или эпоксид, для хозяйственных помещений — цементные смеси.

Уточнения

Эпоксиды (оксираны) — насыщенные трёхчленные гетероциклы, содержащие в цикле один кислородный атом. Эпоксиды являются циклическими простыми эфирами, однако вследствие напряжённости трёхчленного цикла обладают высокой реакционной способностью в реакциях раскрытия цикла.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
