Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лёгкая нагрузка превосходит тяжёлые упражнения: как удивил японский метод
Колёса на вес золота: при избытке шин в России водителям обещают новые ценовые скачки
После тренировки кружится голова: что на самом деле скрывается за этим сигналом тела
Когда 15 минут до школы и магазина — уже много: в Копенгагене испытали новый формат городской жизни
Невидимая война под полом: как отличить врага и вовремя защититься от их нашествия
Что скрывает жена Ширвиндта? Загадочный пост о разводе и истина о семье телеведущего
Ультрамодная альтернатива пальто: удобный осенний тренд, что вытесняет классику с подиумов
Наливные полы уходят из заводов в квартиры — и меняют интерьер до неузнаваемости
Конец страданиям: дизайнеры придумали каблук, на котором можно проходить весь день

Напольные покрытия без прикрас: неоспоримые плюсы и коварные минусы популярных материалов

4:06
Недвижимость

Каждое напольное покрытие имеет свои сильные и слабые стороны. Одни материалы проще укладывать, другие дольше служат, третьи выдерживают влагу и нагрузки. Идеального варианта не существует, но если знать нюансы, можно выбрать оптимальное решение для каждой комнаты.

Напольные покрытия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Напольные покрытия

Линолеум: классика в новом исполнении

Ещё десять лет назад у многих линолеум ассоциировался с дешевым ремонтом. Сегодня ситуация изменилась: современные варианты выглядят стильно, бывают на разной основе и легко вписываются в интерьер.

Плюсы линолеума

  • Укладка не требует особых навыков, особенно если помещение простое по форме.
  • Можно настелить сплошное полотно без швов (ширина рулонов до 4 метров).
  • Материал устойчив к влаге и износу, подходит для прихожей и кухни.
  • Уход элементарный: достаточно влажной уборки, покрытие не боится даже жестких щеток.

Минусы линолеума

  • Легко повредить горячим или острым предметом.
  • Починить сложно: прожжённый участок заменяют целым полотном или делают заплатку.
  • Требуется твёрдая и ровная основа, иначе дефекты будут заметны.

Керамогранит: надежность и долговечность

Этот материал — продолжение идеи керамической плитки. Он чрезвычайно прочен, не боится влаги и имеет тысячи вариантов дизайна.

Преимущества керамогранита

  • Абсолютная влагостойкость. В сочетании с эпоксидной затиркой превращается в полноценный гидроизоляционный слой.
  • Сохраняет цвет на протяжении десятилетий.
  • Можно чистить даже абразивными средствами — покрытие выдержит.

Недостатки керамогранита

  • Сложная укладка: без опыта уложить ровно почти невозможно.
  • Поверхность холодная — ходить босиком не слишком приятно.

Ламинат: универсальный выбор

Это многослойное покрытие имитирует дерево, камень или другие материалы. За счет замкового соединения его легко монтировать даже одному.

Достоинства ламината

  • Укладывается быстро, особенно в комнатах без сложной геометрии.
  • Огромный выбор дизайнов: от классического "под дерево" до необычных вариантов.
  • Поврежденные планки можно заменить локально, без полной разборки пола.

Недостатки ламината

  • Боится воды: в ванных комнатах использовать нельзя.
  • Требует ровного основания: перепад более 2 мм на 2 м длины недопустим.

Кварцвинил: современная альтернатива

С виду он напоминает ламинат, но структура иная: в основе композит, который не боится влаги. Поэтому материал можно укладывать даже там, где часто проливается вода.

Сильные стороны кварцвинила

  • Не разбухает от влаги, даже если пол залило.
  • Укладка проста, замковая система схожа с ламинатом.
  • Планки ремонтируются локально, есть удобные технологии замены.

Слабые стороны кварцвинила

  • Требует идеальной поверхности, как и ламинат.
  • Нельзя сильно нагревать: теплый пол выше 27°С не подходит.
  • Цена выше, чем у большинства других покрытий.

Как комбинировать покрытия в квартире

Необязательно выбирать один вариант для всех помещений.

  • Для ванной и санузла лучше всего подойдет керамогранит.
  • Для кухни можно использовать его же или кварцвинил.
  • Для спальни и кабинета выбор шире: подойдет и ламинат, и линолеум.

Точный расчёт материалов

Чтобы избежать лишних трат и непредвиденных поездок в магазин, важно заранее рассчитать количество покрытия, клея и подложки. В строительных супермаркетах предлагают услугу профессионального расчета и онлайн-калькуляторы, которые помогут составить смету буквально за пару минут.

Это избавит от необходимости возвращать излишки или докупать недостающее в последний момент.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Садоводство, цветоводство
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Последние материалы
Когда 15 минут до школы и магазина — уже много: в Копенгагене испытали новый формат городской жизни
Что скрывает жена Ширвиндта? Загадочный пост о разводе и истина о семье телеведущего
Невидимая война под полом: как отличить врага и вовремя защититься от их нашествия
Ультрамодная альтернатива пальто: удобный осенний тренд, что вытесняет классику с подиумов
Наливные полы уходят из заводов в квартиры — и меняют интерьер до неузнаваемости
Конец страданиям: дизайнеры придумали каблук, на котором можно проходить весь день
Тайны Почаевской Лавры: почему Иов стал символом веры и стойкости
Премьера фильма, где Джуд Лоу сыграл молодого Путина — ожидания и реальность
Огурцы попёрли, как на стероидах: и всё из-за травы, которую обычно выкидывают
Туристов штрафуют за селфи и чемоданы: в каких странах действуют абсурдные законы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.