Не выбрасывайте старый ковёр: вот как превратить его в стильный аксессуар или полезную вещь

Недвижимость

Старые ковры часто оказываются забытыми в кладовке или на балконе, а между тем они могут получить вторую жизнь и превратиться в полезные или декоративные предметы для дома. Такой текстиль отличается прочностью и красивой фактурой, поэтому выбрасывать его вовсе не обязательно. Вот несколько идей, как использовать ненужный ковёр с пользой и фантазией.

Чехлы для подушек и валики

Тонкое ковровое полотно с узорами легко превратить в наволочку для декоративной подушки. Достаточно аккуратно обработать края, добавить застежку-молнию или завязки — и интерьер обогатится ярким акцентом. Такой чехол подойдет для дивана, кресла или кровати.

Из мягкого ковра можно также сделать подушку-валик. Внутрь кладут поролон или холлофайбер, а плотная структура материала помогает держать форму и поддерживать спину. Особенно удачно такие аксессуары смотрятся в спальне или зоне отдыха.

Гамак для отдыха

Если у вас сохранился большой и плотный ковёр, он может стать основой для гамака. Ткань выдерживает серьёзную нагрузку, поэтому подойдет для дачи или даже квартиры. Повесить его можно в гостиной, детской или на балконе, используя прочные канаты или карабины. Для удобства внутрь добавляют тонкий матрас или подушки.

Когтеточка для питомцев

Небольшие обрезки ковра с жёстким ворсом подойдут для изготовления когтеточки. Материал можно обернуть вокруг деревянной трубы или доски и закрепить скобами или клеем. Такой аксессуар защитит мебель и станет любимым местом для кошки. Более простое решение — прикрепить кусок ковра прямо на стену на удобной высоте для животного.

Пуфик своими руками

Жёсткий и плотный ковер способен послужить материалом для пуфа. Каркас можно наполнить синтепоном, пенопластом или другим текстилем. Обивка получится долговечной и устойчивой к нагрузкам. Дизайн зависит только от фантазии: от пэчворка из фрагментов ковра до строгого минимализма с кожаными вставками.

Чехлы для кашпо

Из тонкого ковра без ворса легко изготовить декоративный чехол для цветочного горшка. Он замаскирует трещины и сколы, а также сделает интерьер более стильным. Крепить материал можно клеем, шнуровкой или кнопками. Такой декор особенно органично вписывается в интерьеры в стиле бохо, эко или сканди.

Обновление мебели

Ковровая ткань способна преобразить привычную мебель. Ею можно обить фасады шкафчиков, комоды или прикроватные тумбочки. Важно ровно подогнать рисунок и обработать края декоративной тесьмой или шнуром. Этот способ придаст интерьеру оригинальность и хорошо подойдет для стиля лофт или эклектика.

Сумка из ковра

Плотный и жёсткий материал отлично держит форму, поэтому из старого ковра можно сшить сумку-шопер или дорожный вариант. Чтобы изделие было прочным, внутрь стоит добавить тканевую подкладку, а ручки выполнить из кожи или ременной ленты. Аккуратно обработанные края придадут аксессуару завершённый вид.

Уточнения

Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius - "добавочный") — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо. Может улучшить, украсить или дополнить что-либо.

