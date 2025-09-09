Удлинитель не выдержит — техника, которая крадёт не только электричество

Кажется, розеток в доме никогда не хватает. Решение напрашивается само: удлинители и сетевые фильтры. Но не для всех приборов. Есть техника, которую категорически нельзя подключать к удлинителям — иначе рискуете не только безопасностью, но и своим жильём.

Самые опасные ошибки

Устройства с нагревательными элементами и высокой мощностью — главные враги удлинителей. Они перегружают проводку, расплавляют вилки и становятся причиной пожаров.

Микроволновки и тостеры. Эти кухонные помощники кажутся "безобидными", но потребляют до 1400 ватт и выше. Подключённые через удлинитель, они перегружают цепь.

Аэрогрили и мультипекари. В среднем до 2000 ватт, особенно опасны при долгой работе.

Электрообогреватели. По статистике, только в США они становились причиной более тысячи пожаров ежегодно.

Техника, которая работает без остановки

Даже если прибор не такой "прожорливый", риск остаётся, если он включен круглосуточно.

Холодильники. Обычно их мощность ниже — до 800 ватт, но постоянная работа и вибрация могут вызвать перегрев удлинителя и сбой в работе самого холодильника.

Кондиционеры. Чтобы они эффективно охлаждали, их подключают только в стеновую розетку. Иначе компрессор будет работать на износ, а проводка не выдержит нагрузки.

К чему приводит "цепочка удлинителей"

Многие считают нормальным соединять несколько удлинителей друг с другом. На деле это прямая дорога к перегреву и возгоранию.

Как действовать правильно

Подключайте "прожорливые" приборы исключительно в стеновую розетку.

Следите за мощностью: всё, что выше 1500 ватт, требует отдельной линии.

Используйте удлинители только для электроники — ноутбуков, зарядных устройств, ламп.

Ваша техника и ваш сон будут спокойнее, если помнить простое правило: удлинители — не для крупной бытовой техники.

Уточнения

Электрический удлинитель — электротехническое устройство, предназначенное для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток.

