Удлинитель не выдержит — техника, которая крадёт не только электричество

Кажется, розеток в доме никогда не хватает. Решение напрашивается само: удлинители и сетевые фильтры. Но не для всех приборов. Есть техника, которую категорически нельзя подключать к удлинителям — иначе рискуете не только безопасностью, но и своим жильём.
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Удлинитель
Самые опасные ошибки
Устройства с нагревательными элементами и высокой мощностью — главные враги удлинителей. Они перегружают проводку, расплавляют вилки и становятся причиной пожаров.
Микроволновки и тостеры. Эти кухонные помощники кажутся "безобидными", но потребляют до 1400 ватт и выше. Подключённые через удлинитель, они перегружают цепь.
Аэрогрили и мультипекари. В среднем до 2000 ватт, особенно опасны при долгой работе.
Электрообогреватели. По статистике, только в США они становились причиной более тысячи пожаров ежегодно.
Техника, которая работает без остановки
Даже если прибор не такой "прожорливый", риск остаётся, если он включен круглосуточно.
Холодильники. Обычно их мощность ниже — до 800 ватт, но постоянная работа и вибрация могут вызвать перегрев удлинителя и сбой в работе самого холодильника.
Кондиционеры. Чтобы они эффективно охлаждали, их подключают только в стеновую розетку. Иначе компрессор будет работать на износ, а проводка не выдержит нагрузки.
К чему приводит "цепочка удлинителей"
Многие считают нормальным соединять несколько удлинителей друг с другом. На деле это прямая дорога к перегреву и возгоранию.
Как действовать правильно
Подключайте "прожорливые" приборы исключительно в стеновую розетку.
Следите за мощностью: всё, что выше 1500 ватт, требует отдельной линии.
Используйте удлинители только для электроники — ноутбуков, зарядных устройств, ламп.
Ваша техника и ваш сон будут спокойнее, если помнить простое правило: удлинители — не для крупной бытовой техники.
Уточнения
Электрический удлинитель — электротехническое устройство, предназначенное для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток.
Ежедневно: 24 истории о твоем домеПодпишитесь, чтобы не пропустить важное