Подушки впитывают больше, чем крем для лица: что поможет вернуть свежесть

Подушки кажутся безобидными, но на самом деле они — настоящие "сборщики мусора". Каждую ночь, пока вы спите, они впитывают пот, жир, остатки косметики, волосы, слюну и даже частички кожи. Умножьте это на количество ночей — и становится ясно, почему подушки со временем начинают неприятно пахнуть и терять свежесть.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Белые подушки на кровати

Один секретный ингредиент

Есть способ очистить подушки до блеска без лишних усилий. Всё, что нужно, — обычный белый уксус. Он разъедает органические пятна от пота и масел, дезинфицирует ткань и убирает неприятные запахи. Настоящий натуральный "магнит чистоты".

Как использовать уксус

Перед стиркой всегда проверяйте ярлычок: не все подушки подходят для машинной стирки. Например, подушки из memory foam нельзя стирать в машинке. Если ограничений нет:

загружайте по две подушки за цикл;

добавьте в отсек для кондиционера около 250 мл белого уксуса и стандартное

количество порошка;

включите максимально допустимую температуру и деликатный режим.

Такой способ помогает вернуть свежесть за один цикл без повторных стирок.

Дополнительные плюсы

Уксус работает не только как очиститель, но и как натуральный дезодорант. Он убивает бактерии и устраняет запахи, при этом не повреждая ткань.

Уточнения

