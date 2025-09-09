Подушки впитывают больше, чем крем для лица: что поможет вернуть свежесть

Подушки кажутся безобидными, но на самом деле они — настоящие "сборщики мусора". Каждую ночь, пока вы спите, они впитывают пот, жир, остатки косметики, волосы, слюну и даже частички кожи. Умножьте это на количество ночей — и становится ясно, почему подушки со временем начинают неприятно пахнуть и терять свежесть.
Есть способ очистить подушки до блеска без лишних усилий. Всё, что нужно, — обычный белый уксус. Он разъедает органические пятна от пота и масел, дезинфицирует ткань и убирает неприятные запахи. Настоящий натуральный "магнит чистоты".
Перед стиркой всегда проверяйте ярлычок: не все подушки подходят для машинной стирки. Например, подушки из memory foam нельзя стирать в машинке. Если ограничений нет:
Такой способ помогает вернуть свежесть за один цикл без повторных стирок.
Уксус работает не только как очиститель, но и как натуральный дезодорант. Он убивает бактерии и устраняет запахи, при этом не повреждая ткань.
Уточнения
