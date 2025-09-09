Подушки впитывают больше, чем крем для лица: что поможет вернуть свежесть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:28
Недвижимость

Подушки кажутся безобидными, но на самом деле они — настоящие "сборщики мусора". Каждую ночь, пока вы спите, они впитывают пот, жир, остатки косметики, волосы, слюну и даже частички кожи. Умножьте это на количество ночей — и становится ясно, почему подушки со временем начинают неприятно пахнуть и терять свежесть.

Белые подушки на кровати
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белые подушки на кровати

Один секретный ингредиент

Есть способ очистить подушки до блеска без лишних усилий. Всё, что нужно, — обычный белый уксус. Он разъедает органические пятна от пота и масел, дезинфицирует ткань и убирает неприятные запахи. Настоящий натуральный "магнит чистоты".

Как использовать уксус

Перед стиркой всегда проверяйте ярлычок: не все подушки подходят для машинной стирки. Например, подушки из memory foam нельзя стирать в машинке. Если ограничений нет:

  • загружайте по две подушки за цикл;
  • добавьте в отсек для кондиционера около 250 мл белого уксуса и стандартное
  • количество порошка;
  • включите максимально допустимую температуру и деликатный режим.

Такой способ помогает вернуть свежесть за один цикл без повторных стирок.

Дополнительные плюсы

Уксус работает не только как очиститель, но и как натуральный дезодорант. Он убивает бактерии и устраняет запахи, при этом не повреждая ткань.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
