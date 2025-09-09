Домашние питомцы из стали: роботы-пылесосы из Берлина стали умнее собак и хитрее котов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Берлинская выставка IFA традиционно считается главным ориентиром для всей индустрии бытовой электроники. То, что появляется на её стендах сегодня, через несколько лет нередко становится нормой в наших квартирах. В 2025 году неожиданно главными звёздами оказались не телевизоры или смартфоны, а роботы-пылесосы. Если ещё десятилетие назад они воспринимались как дорогая игрушка для любителей гаджетов и часто быстро перекочёвывали в шкаф, то сегодня это уже полноценные домашние помощники, которые стремительно меняют наш быт.

Робот-пылесос на выставке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Робот-пылесос на выставке

Современные устройства давно перестали ограничиваться функцией простой сухой уборки.

Что могут роботы-пылесосы

  • Автоматически распознавать тип покрытия и подстраивать мощность.
  • Аккуратно объезжать мебель и мелкие препятствия, не повреждая их.
  • Мыть полы, используя отдельные модули для влажной уборки.
  • Самостоятельно опустошать контейнер для мусора.
  • Работать в связке с умным домом и получать голосовые команды.

От пылесоса к роботу-собаке

Настоящим прорывом выставки стали прототипы, которые внешне напоминают маленьких роботов-собак. Они оснащены колёсно-гусеничными механизмами и способны передвигаться не только по ровной поверхности, но и преодолевать ступени или невысокие пороги.

Такая мобильность открывает новые сценарии использования: техника может следовать за владельцем из комнаты в комнату или даже перемещаться между этажами. Для домов с лестницами это решение снимает давнюю проблему — раньше владельцам приходилось вручную переносить пылесосы вверх и вниз, прерывая уборку. Теперь устройство делает всё самостоятельно, сохраняя чистоту без лишних усилий.

Роботы, которые прячутся в мебели

Не менее впечатляющей стала тенденция на интегрированные решения. Производители предложили необычные концепции: роботы-пылесосы, которые могут "парковаться" прямо внутри мебели или техники. На стендах можно было увидеть модели, которые возвращаются не на стандартную базу, а например, заезжают в специальный отсек под стиральной машиной или в нишу шкаф-купе.

Подобные решения особенно актуальны для небольших квартир, где каждый метр площади на счету. Вместо того, чтобы выделять место для отдельной базы, техника прячется в уже существующие элементы интерьера. Дополнительный плюс — автоматическая очистка контейнера и пополнение резервуара для влажной уборки прямо внутри встроенного модуля. В результате робот-пылесос становится практически "невидимой" частью дома, не создаёт визуального шума и освобождает пространство.

Почему это удобно для маленьких квартир

Жителям небольших городских квартир такие новинки могут оказаться особенно полезными.

  • Экономия места: встроенные базы освобождают пол от лишней техники.
  • Удобство: робот сам возвращается "домой", очищает контейнер и заряжается.
  • Функциональность: один прибор совмещает сразу несколько функций — пылесос, швабру и даже систему навигации по дому.
  • Эстетика: скрытая установка поддерживает минималистичный интерьер, где нет лишних деталей.

Взгляд в будущее

Роботы-пылесосы нового поколения всё больше напоминают не бытовую технику, а домашних помощников или даже "питомцев", которые заботятся о порядке и реагируют на голосовые команды.

В ближайшие годы мы можем ожидать:

  • появления массовых моделей с возможностью передвижения по лестницам;
  • более интеллектуальной навигации с распознаванием предметов и автоматическим составлением маршрута;
  • интеграции с системами "умного дома" для полной автономии;
  • экологичных решений — фильтров, которые очищают воздух, и систем, позволяющих экономить воду при влажной уборке.

Революция или хайп

На выставке постоянно звучал вопрос: что мы видим — реальное будущее бытовой техники или очередные экспериментальные прототипы? Ответ, скорее всего, кроется где-то посередине.

С одной стороны, производители демонстрируют смелые концепции — от роботов, взбирающихся по лестнице, до "умных" баз, интегрированных в кухонные шкафы. С другой стороны, многие решения пока остаются на стадии демонстрации и требуют доработки, чтобы стать массовыми и доступными по цене.

Тем не менее тенденция очевидна: роботы-пылесосы становятся важным элементом "автономного дома". Их главная ценность заключается не только в экономии времени на уборке, но и в том, чтобы быть незаметными, функциональными и максимально адаптированными к нашему образу жизни.

Уточнения

Робот-пылесос — пылесос, предназначенный для автоматической уборки помещений с минимальным участием человека или без него.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
