Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Закон, который может похоронить ночную жизнь Кипра: почему рестораторы бьют тревогу
Труба раздора: как Сила Сибири — 2 перекроит газовые потоки в Азии
Мифы развеяны: вот что на самом деле вызывает бородавки — и жабы здесь ни при чем
В Госдуме объяснили рост спроса на антидепрессанты
Шерсть как у чемпиона: топ-советы для густой и красивой шерсти собаки
Корейская волна захватывает мир: экспорт кимчи вырос в разы
Этот ночной сосед под подушкой мешает вам спать — вот почему стоит держать его подальше
Битва титанов: Мария Погребняк опубликовала неожиданный мем про скандал Крида и Мизулиной
Ксения Бородина меняет профессию: от телеведущей к актрисе в комедии с Алексеем Чадовым

Ловушка для интерьера: обои, что крадут свет, пространство и превращают комнату в клетку

4:30
Недвижимость

При ремонте квартиры именно обои чаще всего становятся ключевым элементом, задающим атмосферу. Но они не только украшают стены — рисунок и фактура способны кардинально изменить восприятие пространства. Ошибочно выбранный принт сделает комнату тесной и мрачной, даже если площадь вполне комфортная. Поэтому, планируя обновление интерьера, стоит заранее учесть, какие узоры "съедают" пространство, а какие, наоборот, добавляют ему воздуха.

Обои с крупными цветами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обои с крупными цветами

Полосы: эффект зависит от ширины

Полосатые обои — классика, но не всегда безопасная. Их влияние на восприятие зависит от направления и ширины линий.

  • Вертикальные полосы вытягивают стены и делают потолок выше. Однако если линии слишком широкие, они создают обратный эффект, будто "давят" сверху.
  • Узкие и частые вертикальные полосы смотрятся мягко, визуально поднимают потолок и добавляют лёгкости.
  • Горизонтальные полосы зрительно расширяют комнату, но при этом "срезают" высоту. Они уместны только в помещениях с высокими потолками.
  • Тонкие горизонтальные линии помогают добавить динамики, не перегружая интерьер.

Таким образом, полоска остаётся полезным инструментом, но требует внимательного подхода к масштабу.

Крупные орнаменты: союзник просторных комнат

Эффектные принты — цветы, дамаск, анималистичные узоры — прекрасно смотрятся в больших гостиных или просторных спальнях. Но в маленькой комнате они моментально перегружают стены.

Запомните простое правило:

  • Чем меньше площадь помещения, тем мельче должен быть рисунок.

В небольшой спальне лучше выбрать аккуратный геометрический узор или мелкие ветви, чем крупные розы или массивные завитки.

Абстрактные композиции с хаотичными линиями также нежелательны. Они сбивают взгляд, создают ощущение беспорядка и визуально уменьшают пространство.

Тёмное и светлое: игра оттенков

Цветовая палитра обоев не менее важна, чем рисунок.

  • Тёмные обои с ярким узором сжимают пространство, делая стены ближе.
  • Светлые варианты с приглушённым принтом напротив, "раздвигают" границы и делают комнату светлее.

Даже самый мягкий оттенок на большой стене будет казаться насыщеннее, чем на маленьком образце в магазине.

Поэтому при выборе всегда стоит смотреть, как цвет и рисунок работают на большой площади, а не только на кусочке бумаги.

Фотопринты: глубина или хаос

Современные фотообои с перспективой — тропинка в лесу, городской проспект или панорамный вид — могут творить чудеса. Они создают эффект объёмной глубины, визуально увеличивая комнату.

Однако есть нюанс:

  • такие обои требуют свободной стены без шкафов, картин и полок;
  • лишние предметы разрушают иллюзию перспективы, превращая эффектный приём в хаотичное нагромождение.

Текстурированные покрытия: простота и стиль

Если не хочется перегружать интерьер рисунком, можно выбрать фактурные обои без яркого орнамента.

  • Популярны варианты "под бетон", "под лён" или с лёгким рельефом.
  • Они добавляют глубины и стиля, не уменьшая пространство.

Особенно хорошо такие решения смотрятся в интерьерах в стиле сканди, минимализм или современная классика.

Глянец и матовость: разница заметна

Поверхность обоев играет не меньшую роль, чем рисунок:

  • Глянцевые покрытия отражают свет и могут добавить комнате воздуха, но при этом подчеркнут все неровности стен.
  • Матовые обои выглядят более благородно, скрывают дефекты и не искажают пропорции.

Освещение — главный союзник или враг

Перед окончательным выбором стоит проверить, как обои будут выглядеть при разном свете:

  • днём узоры кажутся ярче и контрастнее;
  • вечером при тёплом освещении рисунок становится мягче.

Нередко именно свет решает, будут ли обои украшением комнаты или её главным недостатком.

Выбирая обои, нужно учитывать не только дизайн, но и освещение, площадь и назначение комнаты. Тогда рисунок станет союзником, а не врагом уюта.

Уточнения

Обо́и - вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Домашние животные
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Домашние животные
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Красота и стиль
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Последние материалы
Мифы развеяны: вот что на самом деле вызывает бородавки — и жабы здесь ни при чем
В Госдуме объяснили рост спроса на антидепрессанты
Шерсть как у чемпиона: топ-советы для густой и красивой шерсти собаки
Как фильм Первый учитель изменил судьбу Натальи Аринбасаровой: удивительные факты о карьере актрисы
Корейская волна захватывает мир: экспорт кимчи вырос в разы
Этот ночной сосед под подушкой мешает вам спать — вот почему стоит держать его подальше
Битва титанов: Мария Погребняк опубликовала неожиданный мем про скандал Крида и Мизулиной
Ксения Бородина меняет профессию: от телеведущей к актрисе в комедии с Алексеем Чадовым
Гречка, которая всегда удаётся: маленький трюк превращает гарнир в кулинарный эталон
В Калининграде прошло заседание Совета при президенте по делам казачества
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.