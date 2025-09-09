Туалетная бумага превращается в рассадник микробов: ошибка, которую допускают все

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Кто бы мог подумать, что даже туалетная бумага может испортиться? Но это факт: при неправильном хранении привычный предмет гигиены теряет качество и становится потенциальной угрозой.

Туалетная бумага
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Туалетная бумага

Где чаще всего допускают ошибку

Большинство людей держат бумагу прямо в ванной. Удобно — под рукой, но не практично: влажность после душа или ванны быстро разрушает структуру бумаги. Впитывая влагу, она теряет прочность и становится уязвимой для микробов.

Что влияет на срок хранения

Качество бумаги ухудшается под действием:

  • влаги;
  • света;
  • пыли;
  • микроорганизмов.

Хотя у туалетной бумаги нет официального срока годности, хранить её лучше в закрытой упаковке или герметичном контейнере. Если этого не делать, влажный рулон может притянуть насекомых и даже спровоцировать появление плесени.

Как правильно хранить

Идеальное место — сухое, защищённое от света и пыли. Бумага должна оставаться в плотно закрытой упаковке, а если вы запасаетесь большими партиями — лучше использовать водонепроницаемые коробки.

Сколько времени нужно для разложения

Часто возникает вопрос: за какое время туалетная бумага полностью разлагается? На природе при участии света, влаги и микроорганизмов этот процесс занимает около шести месяцев. В закрытых помещениях разложение идёт гораздо дольше.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
