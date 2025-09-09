Туалетная бумага превращается в рассадник микробов: ошибка, которую допускают все

Кто бы мог подумать, что даже туалетная бумага может испортиться? Но это факт: при неправильном хранении привычный предмет гигиены теряет качество и становится потенциальной угрозой.
Большинство людей держат бумагу прямо в ванной. Удобно — под рукой, но не практично: влажность после душа или ванны быстро разрушает структуру бумаги. Впитывая влагу, она теряет прочность и становится уязвимой для микробов.
Качество бумаги ухудшается под действием:
Хотя у туалетной бумаги нет официального срока годности, хранить её лучше в закрытой упаковке или герметичном контейнере. Если этого не делать, влажный рулон может притянуть насекомых и даже спровоцировать появление плесени.
Идеальное место — сухое, защищённое от света и пыли. Бумага должна оставаться в плотно закрытой упаковке, а если вы запасаетесь большими партиями — лучше использовать водонепроницаемые коробки.
Часто возникает вопрос: за какое время туалетная бумага полностью разлагается? На природе при участии света, влаги и микроорганизмов этот процесс занимает около шести месяцев. В закрытых помещениях разложение идёт гораздо дольше.
Уточнения
Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.
